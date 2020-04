Co jeść przed snem, żeby się wyspać?

Problemy ze snem to jedna z chorób cywilizacyjnych, która dotyka nas coraz częściej. Szacuje się, że prawie połowa ludzi na świecie cierpi lub cierpiało z powodu bezsenności. Nie jest tajemnicą, że niewysypianie się ma fatalny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jakość snu zależy od wielu czynników - jednym z nich jest dieta, a dokładniej to, co jemy przed pójściem do łóżka.