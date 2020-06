PORADY |

Każdego roku wraz z nadejściem ciepłych miesięcy pojawiają się komary, które potrafią zamienić w koszmar niejeden wieczór. Nasza krew to dla nich łakomy kąsek i jesteśmy narażeni na liczne ugryzienia. Jak się przed nimi chronić we własnym domu? Recepta jest prosta: wystarczy w skrzynkach balkonowych lub doniczkach na parapecie posadzić rośliny, które wytwarzają olejki odstraszające te owady. Dobrze jest przygotować się już teraz, zanim nadejdzie szczyt ich rozwoju.

1 / 10

W Polsce występuje ok. 50 gatunków i odmian komarów. Najczęściej spotykane to komar widliszek, komar brzęczący i komar leśny - doskwiera. Krwią odżywiają się tylko samice, samcom wystarczają soki roślinne. Komarzyca jest na tyle agresywna, że może kłuć przez odzież, nawet grubszą jak dżinsy. Komary zaczynają atakować przed zmierzchem, a ich aktywność utrzymuje się do godz. 21-22. Rano budzą się ok. godziny 5-6 i atakują przed południem. Ale kiedy jest wilgotno i pochmurnie, mogą być aktywne przez cały dzień. Owady te nie znoszą silnego słońca i suchego powietrza.