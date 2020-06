Pierwsza pomoc dla kwiatów doniczkowych

Podczas pielęgnacji kwiatów doniczkowych popełniamy wiele błędów. I choć niektóre rośliny potrafią nam sporo wybaczyć, to większość szybko przestaje cieszyć oko, a nawet obumiera. Co zrobić, by zaniedbane kwiaty przetrwały chwilowy spadek formy i odzyskały dawną świetność?