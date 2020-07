Trujące potrawy z grilla. Czego lepiej unikać?

Mimo, iż dużo słyszy się o szkodliwości produktów z grilla, nic nie wskazuje na to, aby Polacy brali sobie te przestrogi do serca. Uwielbiamy grillować i co roku wyczekujemy cieplejszych dni, by móc delektować się potrawami z rusztu na świeżym powietrzu. Jak nie odbierać sobie przyjemności z grillowania i bez wyrzutów sumienia zajadać się smakołykami podczas ogródkowych biesiad? Wystarczy unikać kilku często popełnianych przez nas błędów.