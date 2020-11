Tego nigdy nie wyrzucaj do zlewu!

PORADY

Zlew nie jest koszem na śmieci i nie powinno się go używać do pozbywania się odpadów. Kuchenny lub łazienkowy łatwo może się zatkać, a jego udrożnienie bywa niekiedy bardzo problematyczne. Czego kategorycznie nie powinno się tam wrzucać?

W zlewie często przez nieuwagę lądują odpadki powstałe podczas przyrządzania posiłków lub wykonywania zabiegów kosmetycznych. W ten sposób łatwo doprowadzić do zatoru. Chociaż domowe sposoby na odetkanie rur potrafią zdziałać cuda, nie zawsze okazują się skuteczne. Warto zatem wyrobić w sobie nawyk wyrzucania wszelkich odpadów prosto do kosza – w końcu nie bez powodu umieszcza się go zwykle pod zlewem.