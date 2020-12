PORADY |

Choć w tym roku święta Bożego Narodzenia spędzimy w mniejszym gronie i skromniej niż dotychczas, nadal powinniśmy zrobić wszystko, żeby były to dni pełne spokoju, radości i ciepła. Jednym z gwarantów sukcesu są przemyślane i trafione prezenty, dlatego w naszej galerii podpowiadamy, czego pod żadnym pozorem nie kupować pod choinkę ukochanej kobiecie.

Sprzęty lub środki do sprzątania W pewnym wieku dobry mop, nowa deska do prasowania czy szczotka parowa potrafią ucieszyć bardziej niż flakonik ulubionych perfum. Nie zmienia to jednak faktu, że pod choinką nie prezentują się najlepiej, przypominając o przedświątecznej krzątaninie i raczej nielubianych obowiązkach domowych. Mogą też zostać odebrane jako sugestia, że obdarowana osoba nie sprząta dość dobrze, wiec w domyśle po prostu się leni. A stąd już niedaleko do kiepskiego nastroju, a nawet kłótni. Dlatego takie podarki lepiej zostawić na inną okazję lub, jeszcze lepiej, przeznaczyć na nie pieniądze z domowego budżetu i wspólnie wybrać odpowiedni model.