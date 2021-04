Twoje włosy szybko się przetłuszczają? Oto sprawdzone remedium!

PORADY |

Co rusz kupujesz nowy szampon, pewnie coraz droższy, bo ciągle wierzysz, że znajdziesz taki, który sprosta twoim potrzebom? Efekt jest, owszem, przez kilka dni. Potem włosy i skóra głowy się przyzwyczajają, więc pędzisz do apteki lub drogerii i kupujesz kolejny. Znasz to? Niejedna osoba, której włosy nadmiernie się przetłuszczają, wielokrotnie przerobiła taki scenariusz. Co więc robić? Zwróć się w stronę natury. Zdziwisz się, ale to w kuchennych zakamarkach możesz znaleźć tanie i skuteczne remedium.