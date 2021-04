Uważaj na gołębie! Mogą być niebezpieczne

Co robisz, gdy ktoś próbuje zabrać twoją przestrzeń? Walczysz o swoje! A jeśli intruzem nie jest człowiek, a ptak? Trzeba działać, jak zawsze, z poszanowaniem praw natury. Gołębie są objęte częściową ochroną, ale ich obecność na naszych balkonach to nie tylko odrażający efekt estetyczny. Zanieczyszczają przestrzeń odchodami i przenoszą poważne choroby odzwierzęce. Co robić, gdy upatrzą sobie akurat twój balkon?