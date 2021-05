PORADY |

Czekoladowe smugi na śnieżno-białym dywanie, zasmolony grill albo koszulka zabrudzona permanentnym markerem… Chyba każdy co jakiś czas staje przed domowym wyzwaniem, które może przysporzyć sporo kłopotu. Jednak zazwyczaj nie samo sprzątanie, ale pytanie „jak się za to zabrać?” wiąże się z największą frustracją. Oto 5 porad, które pomogą uporać się z domowymi wpadkami.

Dobra wiadomość jest taka, że markery permanentne nie są aż tak permanentne, jak może się wydawać. Stosując się do podanych wskazówek, szybko i łatwo pozbędziesz się niechcianych zabrudzeń. Na początku, połóż ubranie na suchym i czystym ręczniku papierowym, tak aby zabrudzona strona miała z nim bezpośredni kontakt. Następnie, potraktuj plamę niewielką ilością alkoholu lub odplamiacza, delikatnie go wcierając. Teraz za pomocą ręcznika, osusz oczyszczaną strefę – należy pamiętać, że na tym etapie plamę lepiej oklepywać, niż pocierać. Proces należy powtórzyć do czasu, kiedy plama zniknie. Na koniec, włóż ubranie do pralki, dobierając temperaturę prania do wskazówek widocznych na metce i gotowe! Bawełniana koszulka lub ulubione jeansy odratowane!