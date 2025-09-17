Czym jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna ma teraz swój czas. Już nie tylko poziom IQ określa najlepiej człowieka, jak do niedawna sądzono, ale właśnie umiejętność zarządzania swoimi emocjami, świadomość ich, rozumienie emocji i uczuć innych oraz rozpoznawanie kluczowych sygnałów niewerbalnych, a także zdolność odpowiedzi na nie w skuteczny i przemyślany sposób. Według oficjalnych słowników inteligencja emocjonalna to "zdolność do postrzegania, rozumienia, zarządzania i wykorzystywania własnych emocji oraz emocji innych ludzi w celu skutecznego działania w życiu osobistym i zawodowym" i składa się z kilku kluczowych elementów:

Samoświadomość , czyli rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji, wartości, mocnych i słabych stron oraz ich wpływu na decyzje.

Samoregulacja , czyli zdolność do panowania nad własnymi impulsami, stanami emocjonalnymi, łatwego adaptowania się do zmian i radzenia sobie ze stresem.

Motywacja , czyli wewnętrzna siła i pasja do osiągania celów

Empatia , czyli zdolność rozumienia uczuć i potrzeb innych osób, a także widzenia świata z ich perspektywy.

Umiejętności społeczne, czyli kompetencje do budowania relacji, skutecznej komunikacji, łagodzenia konfliktów, wpływania na innych, współpracy.

Nawet nie wiesz, że masz dar

Już nie tylko poziom IQ określa najlepiej człowieka, jak do niedawna sądzono, ale właśnie umiejętność zarządzania swoimi emocjami Canva Pro INTERIA.PL

Coraz więcej osób poświęca się zagadnieniu podnoszenia swoich "kwalifikacji" w kwestii inteligencji emocjonalnej wiedząc, że to może mieć wpływ na ich związki, karierę zawodową oraz po prostu rozwój jako coraz lepszego człowieka. Nie wszyscy są tego świadomi, ale mogą być naturalnie "wyposażeni" w siłę szybkiego odczytywania cudzych intencji, emocji, a przy tym są mocno wrażliwi na to, co dzieje się w ich środku. To osoby o wyższej niż przeciętnie inteligencji emocjonalnej.

Choć nie wszyscy "wyposażeni" w ten dar wiedzą, że go posiadają, to mogą "zdradzać" się w niepozornych zachowaniach i gestach oraz reakcjach. Psycholog kliniczny dr Kyle Osbourne na swoim koncie instagramowym zdradził, jakie zachowania świadczą o mocno wykształconej inteligencji emocjonalnej. W komentarzach pod jego filmikiem wiele osób było zaskoczonych że w tak błahych rzeczach może kryć się taka głębia. Sprawdź, czy też tak robisz. Może ty też jesteś wysoko świadomą jednostką i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy?

Oznaki wysokiej inteligencji emocjonalnej wg psychologa

Dr Kyle Osbourne w swoim filmiku przedstawił zachowania jako bezsprzecznie świadczące o tym, że jesteś osobą z wysoką inteligencją emocjonalną:

Zawsze skanujesz/analizujesz otoczenie - baczna obserwacja osób i otoczenia wokół siebie może wskazywać na dużą ciekawość, wrażliwość i wyczulenie na bodźce i sytuacje, na które inni nie zwróciliby uwagi Przewidywanie skutków, zanim się wydarzą - jeśli czujesz i wiesz, jak może skończyć się wymiana zdań między znajomymi/współpracownikami i zwykle się nie mylisz, świadczy to o twojej wrażliwości i rozwiniętej świadomości emocjonalnej Często analizujesz i "powtarzasz" w głowie rozmowę, którą odbyłeś/aś - przyglądanie się wszystkim niuansom, "odtwarzanie" sytuacji i słów, a nawet mimiki twarzy rozmówcy dobrze o tobie świadczą. Twoje zmysły pracują na najwyższych obrotach, chcesz mieć pewność, że zostałeś dobrze zrozumiany/a i chcesz równie dobrze rozumieć swojego rozmówcę. Odmawiasz kontaktu z niektórymi osobami - jeśli na imprezie, spotkaniu towarzyskim są osoby, z którymi nie masz ochoty bliżej się poznać i potrafisz to zasygnalizować wprost, to świadczy to o wyczulonych zmysłach i umiejętności "wyczucia" intencji niektórych osób Nie tylko widzisz pewne rzeczy, ale też je "czujesz" - jeśli z niewiadomych przyczyn robi ci się zimno tuż przed tym, jak pewna osoba ma wejść do pomieszczenia, albo nagle czujesz dziwne dreszcze czy zimne poty, albo mrowienie w ciele, twoje ciało empirycznie daje ci znaki, może cię nawet ostrzegać przed negatywną, lub przeciwnie - silną i pełną dobra energią pewnych osób i sytuacji. To rzadka umiejętność, która świadczy o tym, że zarówno psychicznie jak i fizycznie potrafisz "odczytywać" zamiary i emocje innych osób. Poczucie osamotnienia - jeśli pomimo grupy rodzinnej, przyjaciół i nawet udanego związku doświadczasz poczucia samotności, może to być oznaka wysokiej inteligencji emocjonalnej. Takich ludzi nie ma zbyt wiele, przez co możesz czuć się nieco wyobcowany/a.

Rozwiń

Takich osób jest niewiele

Osoby inteligentnie emocjonalnie są doskonałymi partnerami w związku 123 rf 123RF/PICSEL

Jeśli wszystkie wyżej opisane zachowania nie są ci obce, z dużą dozą prawdopodobieństwa jesteś osobą o nieprzeciętnie wysokiej inteligencji emocjonalnej. Co teraz? Możesz być z siebie dumny. Warto wykorzystywać to wybierając dalszą ścieżkę zawodową, bowiem z takimi zdolnościami można zostać szanowanym i mądrym liderem, szefem, po prostu prowadzącym innych. Oprócz tego możesz czuć się bezpiecznie, bo szybko i bezbłędnie odczytujesz nieszczerość i manipulacje, potrafiąc bez szwanku opuścić relacje, które ci nie służą. Osoby z wysoką inteligencją emocjonalną są także doskonałymi rodzicami, bo wykazują się wrażliwością i empatią, co daje dziecku duże poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. Także w stałym związku jest to cenione, bo inteligentny emocjonalnie parter, który nie umniejsza drugiej osobie, szanuje jej zdanie i stawia na kompromis, a także szybko reaguje na najmniejsze zmiany w nastroju swojej drugiej połówki, jest najbardziej ceniony, bo wprowadza harmonię i szacunek.

Dbaj o tę niesamowitą zdolność, jesteś wyjątkowy/a!

Osiem cech, które świadczą o inteligencji emocjonalnej INTERIA.PL