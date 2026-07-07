Czym jest hiperniezależność i dlaczego nie zawsze jest oznaką siły?

Hiperniezależność to znacznie więcej niż zwykła samodzielność. Według dr Roseann Capanna-Hodge jest to przekonanie, że ze wszystkimi problemami należy radzić sobie samodzielnie, nawet jeśli dostępne jest wsparcie ze strony bliskich, współpracowników czy specjalistów.

Osoby hiperniezależne często sprawiają wrażenie wyjątkowo zaradnych, odpowiedzialnych i świetnie zorganizowanych. Chętnie pomagają innym, biorą na siebie kolejne obowiązki i rzadko skarżą się na zmęczenie. Jednak pod tą pozorną siłą często kryje się ogromne napięcie emocjonalne oraz przekonanie, że poleganie na innych jest ryzykowne.

Psycholog podkreśla, że zdrowa niezależność oznacza umiejętność samodzielnego działania, ale także gotowość do przyjęcia pomocy wtedy, gdy jest potrzebna. Hiperniezależność natomiast sprawia, że nawet w sytuacjach kryzysowych proszenie o wsparcie wywołuje dyskomfort, poczucie winy lub wstyd.

W praktyce może to prowadzić do przeciążenia obowiązkami, problemów w relacjach oraz wypalenia zawodowego.

Skąd bierze się hiperniezależność? Związek z dzieciństwem, perfekcjonizmem i traumą

Osoby wymagające od siebie zbyt wiele, cierpią w dorosłym życiu 123RF/PICSEL

Zdaniem dr Capanna-Hodge hiperniezależność najczęściej nie jest cechą wrodzoną, lecz wyuczonym sposobem funkcjonowania. Wiele osób rozwija taki mechanizm już w dzieciństwie, gdy ich potrzeby emocjonalne nie były zaspokajane w sposób przewidywalny i bezpieczny.

Dzieci wychowujące się w środowisku pełnym stresu, nieprzewidywalności lub nadmiernych oczekiwań często uczą się, że mogą liczyć wyłącznie na siebie. Z czasem taki sposób myślenia utrwala się i staje się automatyczną strategią radzenia sobie z trudnościami.

Hiperniezależność może również rozwijać się u osób wychowywanych w przekonaniu, że proszenie o pomoc oznacza słabość lub porażkę. Perfekcjonizm dodatkowo wzmacnia ten mechanizm - pojawia się potrzeba wykonania wszystkiego idealnie, bez angażowania innych.

Ekspertka zaznacza jednocześnie, że nie każda osoba hiperniezależna doświadczyła traumy. Badania wskazują jednak, że istnieje wyraźny związek pomiędzy wczesnymi doświadczeniami stresowymi, stylem przywiązania opartym na unikaniu bliskości oraz tendencją do nadmiernej samowystarczalności.

Układ nerwowy uczy się wtedy, że największe bezpieczeństwo daje poleganie wyłącznie na sobie.

7 zdań, które często wypowiadają osoby hiperniezależne

Według dr Roseann Capanna-Hodge pewne sformułowania powtarzają się wyjątkowo często u osób, które mają trudność z przyjmowaniem wsparcia.

1. "Zajmę się tym"

To jedno z najczęściej wypowiadanych zdań. Nie oznacza wyłącznie pewności siebie, ale często odzwierciedla przekonanie, że samodzielne radzenie sobie jest bezpieczniejsze niż zaufanie innym.

2. "Nie martw się o mnie"

Osoby hiperniezależne bardzo często troszczą się o innych, lecz jednocześnie nie pozwalają, aby ktoś zatroszczył się o nie. Wolą ukrywać własne trudności, aby nie być dla nikogo ciężarem.

3. "Dam sobie radę sam"

Choć brzmi jak oznaka zaradności, zdanie to często wynika z głęboko zakorzenionego przekonania, że pomoc innych może prowadzić do rozczarowania lub utraty kontroli.

4. "Nie potrzebuję pomocy"

To nie zawsze oznacza, że wsparcie rzeczywiście nie jest potrzebne. Często jest to sposób na uniknięcie dyskomfortu związanego z zależnością od innych osób.

5. "Łatwiej będzie, jeśli zrobię to sam"

Takie podejście bywa efektem wcześniejszych doświadczeń, w których inni zawiedli oczekiwania lub nie dotrzymali obietnic. W konsekwencji osoba przejmuje wszystkie obowiązki na siebie.

6. "Wszystko w porządku"

To klasyczny przykład bagatelizowania własnych emocji. Nawet w sytuacji dużego przeciążenia osoby hiperniezależne często zapewniają, że świetnie sobie radzą.

7. "Nie chcę nikomu przeszkadzać"

To zdanie pokazuje przekonanie, że potrzeby innych są ważniejsze od własnych. W efekcie osoba rezygnuje z proszenia o pomoc, nawet gdy jest jej naprawdę potrzebna.

Hiperniezależność sama w sobie nie zawsze wymaga zmiany. Problem pojawia się wtedy, gdy prowadzi do chronicznego zmęczenia, trudności w budowaniu relacji, samotności czy wypalenia zawodowego.

Hiperniezależność sama w sobie nie zawsze wymaga zmiany CanvaPro INTERIA.PL

Dr Capanna-Hodge zachęca, aby rozpocząć od niewielkich zmian. Dobrym pierwszym krokiem jest poproszenie o drobną przysługę lub przyjęcie pomocy w mało stresującej sytuacji. Najważniejsze jest zwrócenie uwagi na emocje, które pojawiają się podczas proszenia o wsparcie.

Wiele osób odkrywa wówczas, że największym wyzwaniem nie jest sama prośba, lecz lęk przed oceną, odrzuceniem lub utratą niezależności.

Budowanie zdrowych relacji opiera się na wzajemności - zarówno dawaniu pomocy, jak i jej przyjmowaniu. Gdy człowiek stopniowo doświadcza, że inni mogą być godni zaufania, układ nerwowy zaczyna postrzegać bliskość jako coś bezpiecznego, a nie zagrażającego.

Współczesne badania psychologiczne wskazują, że nadmierna samowystarczalność często wiąże się z unikającym stylem przywiązania, doświadczeniami z dzieciństwa oraz funkcjonowaniem układu nerwowego po przewlekłym stresie. Osoby o wysokim poziomie unikania częściej tłumią emocje, unikają zależności od innych i rzadziej korzystają ze wsparcia społecznego, mimo że właśnie ono stanowi jeden z najważniejszych czynników chroniących zdrowie psychiczne.

Psychologowie podkreślają również, że stopniowe budowanie zaufania oraz bezpiecznych relacji może zmniejszać nasilenie hiperniezależności i poprawiać dobrostan psychiczny.

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Źródło

Dr Roseann Capanna-Hodge, "The Dysregulated Kid". Fragmenty opublikowane w czasopiśmie "Parade".

Bowlby J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development.

Mikulincer M., Shaver P. R. (2016). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. Guilford Press.

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