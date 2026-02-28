Spis treści: Sen jako fundament sprawnego mózgu Ruch, który pobudza myślenie Trening dociekliwości Nuda dla zwiększenia kreatywności Brzmi jak dziwactwo. Rozwija umysł

Sen jako fundament sprawnego mózgu

Jednym z najczęściej powtarzanych zaleceń jest dbanie o odpowiednią ilość i jakość snu. Lekarze podkreślają, że właśnie podczas nocnej regeneracji mózg przekształca świeże ślady pamięciowe w trwałe wspomnienia. Dochodzi wtedy również do wzmacniania połączeń neuronowych, odpowiedzialnych za uczenie się i kreatywność.

Ile razy zdarzyło się, że nie mogłeś przypomnieć się prostego faktu, daty albo nawet słowa, przez co czułeś się mniej bystry w towarzystwie? Weź pod uwagę, że nie jest to kwestia braku kompetencji czy wiedzy. Przyjrzyj się lepiej swoim nawykom w kontekście regeneracji. Niedobór snu obniża zdolność koncentracji, spowalnia procesy myślowe i utrudnia twórcze rozwiązywanie problemów. Utrzymywanie stałego rytmu dobowego oraz minimum siedem-osiem godzin snu każdej nocy to jeden z najprostszych sposobów na poprawę funkcji poznawczych.

Ruch, który pobudza myślenie

Po pracy masz ochotę usiąść na kanapie i zajmować się wyłącznie słodkim lenistwem? O ile raz na czas można sobie na to pozwolić, eksperci zalecają, aby każdego dnia znaleźć miejsce w swoim terminarzu na aktywność fizyczną. Nie musi być to intensywny trening. Wystarczy spacer, ćwiczenia rozciągające czy lekki bieg. Ruch zwiększa przepływ krwi do mózgu, wspiera neurogenezę (powstawanie nowych komórek nerwowych) i poprawia nastrój przez regulację poziomu neuroprzekaźników.

Jak podaje zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych w artykule "Cross-sectional association between physical activity level and subjective cognitive decline among US adults aged ≥45 years", dostępnym na stronie sciencedirect.com, regularna aktywność fizyczna przekłada się nie tylko na lepszą pamięć i koncentrację, ale również na większą elastyczność myślenia, będącą fundamentem kreatywności.

Naukowcy wiedzą już, jak skutecznie rozruszać mózg, aby zwiększyć swoje możliwości intelektualne 123RF/PICSEL

Trening dociekliwości

Lekarze podkreślają, że mózg - podobnie jak mięśnie - potrzebuje wyzwań. Nauka nowego języka, gra na instrumencie, czytanie wymagających książek czy nawet zmiana codziennej rutyny stymulują powstawanie nowych połączeń neuronalnych. Otwartość na nowe doświadczenia sprzyja plastyczności mózgu, czyli zdolności do adaptacji i rozwoju niezależnie od wieku.

Nuda dla zwiększenia kreatywności

Jakie plany na popołudnie? Co robisz w weekend? Tego typu pytania często padają podczas rozmów ze znajomymi. Choć brzmią niewinnie, mogą dawać poczucie, że cały czas musimy coś robić. Sprawę komplikują dodatkowo media społecznościowe, w których możemy obserwować "ekscytujące dokonania" innych. Kolejny zdobyty szczyt, kurs kuchni śródziemnomorskiej albo wizyta w niszowym muzeum. Wszyscy są czymś wiecznie zajęci.

Tymczasem chwile "nicnierobienia" również są niezwykle ważne dla twórczego myślenia. Opisali to między innymi Sandi Mann oraz Rebekah Cadman, naukowcy związani z brytyjskim Uniwersytetem Lancashire. Kiedy mózg nie jest bombardowany bodźcami, aktywizuje się tzw. sieć stanu spoczynkowego, odpowiedzialna na łączenie pozornie niepowiązanych informacji. Często to właśnie wtedy wpadamy na najlepsze pomysły. Specjaliści podkreślają, że pozwolenie sobie na chwilę nudy - bez wpatrywania się w media społecznościowe lub telewizor - może znacząco poprawić zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów.

Brzmi jak dziwactwo. Rozwija umysł

Zdarza się, że nietypowe rozwiązania przynoszą zaskakująco dobre rezultaty. Okazuje się, że mówienie do siebie jest uznawane za nawyk ludzi inteligentnych. Według ekspertów rozmowy, które przeprowadzamy sami ze sobą, pomagają w porządkowaniu myśli, "wyciąganiu" z umysłu danych, jakie są nam w danym momencie potrzebne oraz realizowaniu zadań.

