Spis treści: Mówienie do siebie wcale nie jest rzadkim zjawiskiem Część strategii automotywacyjnej Sposób na zarządzanie emocjami Mówienie do siebie zmniejsza niepokój Sposób na bolesne doświadczenia Charakterystyczny nawyk osób inteligentnych i kreatywnych Kiedy mówienie do siebie może być niebezpieczne?

Mówienie do siebie wcale nie jest rzadkim zjawiskiem

Według badań to powszechne zachowanie - niemal każdemu z nas zdarza się powiedzieć coś do siebie na głos. To nawyk, który jest powszechny w dzieciństwie - pomaga dziecku w realizowaniu zadań i porządkowaniu myśli. Zdaniem psychologów może też przynosić wiele korzyści w dorosłym życiu, takich jak regulowanie emocji czy poprawa funkcji poznawczych. Kiedy autodialog może być szczególnie ważny i potrzebny?

Część strategii automotywacyjnej

Mówienie do siebie przed ważnym wydarzeniem, np. egzaminem, rozmową o pracę czy zawodami pomaga przywrócić równowagę emocjonalną, zmniejszyć stres i zwiększyć pewność siebie. Lęki czy obawy wypowiadane na głos tracą swoją moc. Zdaniem ekspertów sportowcy, którzy mówią do siebie, osiągają lepsze wyniki. Najprawdopodobniej werbalizacja tego, co zamierzają zrobić, usprawnia pracę mózgu - poprawia koncentrację i zwiększa refleks. To także świetny sposób na rozładowanie napięcia i przećwiczenie tego, co chcemy powiedzieć, np. przed ważnym wystąpieniem.

Sposób na zarządzanie emocjami

Głośny autodialog jest też świetnym narzędziem do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. "Stresujesz się, ale to normalne, dasz sobie radę" - tego typu komunikaty wypowiadane do samego siebie to sposób na zdystansowanie się od własnych uczuć i "rozjaśnienie" umysłu. Poprawia samokontrolę i zmniejsza emocjonalną impulsywność, która w silnym stresie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Mówienie do siebie zmniejsza niepokój

Autodialog pozwala oswoić się z negatywnymi myślami i trudnymi emocjami. Rozmowa z samym sobą na temat lęków i przeżyć to jeden z elementów psychoterapii. Pomaga ukoić nerwy, spowolnić gonitwę myśli i zarządzać różnymi częściami osobowości. Eksperci zalecają, by jak najczęściej zwracać się do siebie w pozytywny sposób, a krytyczne uwagi zamieniać na wspierające. Dzięki temu możemy znacznie zmniejszyć objawy lęku czy depresji.

Mówienie do siebie to sposób na przepracowanie traumy 123RF/PICSEL

Sposób na bolesne doświadczenia

Rozmowa z samym sobą prowadzona w trzeciej osobie to również jeden z lepszych sposobów na poradzenie sobie z bolesnymi doświadczeniami, a nawet traumą. Potwierdzają to badania neurobiologiczne przeprowadzone przez naukowców z Michigan State University i University of Michigan, które obejmowały śledzenie zmian w mózgu uczestników, którzy oglądali niepokojące obrazy. Analizowanie ich w trzeciej osobie sprawiało, że uczucie niepokoju było znacznie mniejsze i w mniejszym stopniu odczuwały emocjonalne cierpienie (w przeciwieństwie do osób, które posługiwały się pierwszą osobą liczby pojedynczej).

Charakterystyczny nawyk osób inteligentnych i kreatywnych

Mówienie do siebie to charakterystyczny nawyk osób inteligentnych. To zachowanie, które wspiera pamięć i koncentrację, a dodatkowo może zwiększać inteligencję emocjonalną. Autodialogi są również formą rozwijania kreatywności - sprzyjają twórczemu myśleniu i szukaniu najlepszych rozwiązań w różnych kwestiach.

Autodialog pomaga zredukować stres, zwiększyć pewność siebie i poprawić koncentrację 123RF/PICSEL

Kiedy mówienie do siebie może być niebezpieczne?

Chociaż mówienie do siebie jest pozytywnym i przynoszącym wiele korzyści zachowaniem, czasem może niepokoić. Konsultacji z psychiatrą wymagają przede wszystkim towarzyszące temu urojenia, słyszenie głosów, agresywne zachowania oraz izolacja społeczna. Wizyta u specjalisty jest też konieczna w przypadku zaburzeń lękowych czy depresji.

