Spis treści: Zielona herbata. Zen z deadline'em Czarna herbata. Klasyk z duszą arystokraty i temperamentem cioci z dynastii Rumianek. Tajna broń empatii i legalna drzemka Owocowa herbata. Dusza kolorowa, osobowość z TikToka Mięta. Minimalista z duszą starego duszpasterza Biała herbata. Tajemniczy włóczykij z głową w chmurach

Zielona herbata. Zen z deadline'em

Jeśli twoim wyborem jest zielona herbata, to prawdopodobnie jesteś osobą, która stara się żyć zdrowo, choć czasem podjada czekoladę o 23:58 i udaje, że to matcha. Lubisz mieć kontrolę nad światem, przynajmniej w teorii. Twoje życie to połączenie kalendarza google, medytacji i wieczornej analizy sensu istnienia. Masz duszę filozofa i ciało, które regularnie obiecuje chodzić na jogę. Kochasz spokój, ale nie jesteś nudny, po prostu wiesz, że dramaty są przereklamowane, a najwięcej dzieje się w środku, w twoim własnym wnętrzu. Czyli dokładnie tam, gdzie parzy się sens życia.

Czarna herbata. Klasyk z duszą arystokraty i temperamentem cioci z dynastii

Pijesz czarną herbatę z mlekiem, cytryną albo tak po prostu i robisz to z godnością. W środku możesz być kulą emocji, ale na zewnątrz promieniujesz spokojem. Jesteś człowiekiem, który wie, kiedy milczeć, a kiedy rzucić ironicznym żartem jak królewskim berłem. Uwielbiasz sprawy uporządkowane, ale masz w sobie coś z nieprzewidywalnej burzy, być może to dlatego, że czarna herbata parzona za długo potrafi smakować jak zdrada. Dla ciebie każda filiżanka to rytuał, a łyżeczka? Narzędzie władzy. Wiesz, jak trzymać fason, nawet jeśli parzysz ją w kubku z Minionkiem.

Rumianek. Tajna broń empatii i legalna drzemka

Jeśli wybierasz rumianek, prawdopodobnie jesteś duszą spokojną, która bardziej dba o innych niż o siebie, a w rozmowach częściej mówi "rozumiem" niż "ja to miałem gorzej". W twoim towarzystwie ludzie czują się bezpieczni, jak pod kocem i z Netflixem. Czasem czujesz się zmęczony światem, który jest zbyt szybki i zbyt głośny. Ale twoja siła to spokój, potrafisz rozładować napięcie jednym westchnięciem i spojrzeniem typu "czy naprawdę warto?". Jesteś przyjacielem, którego wszyscy szukają i herbatą, której nikt się nie spodziewa, a każdy docenia.

Jaką herbatę lubisz najbardziej? 123RF/PICSEL

Owocowa herbata. Dusza kolorowa, osobowość z TikToka

Herbatki owocowe to wybór ludzi, którzy w sercu mają lato, nawet w lutym, a ich kubki zazwyczaj są wielkie, kolorowe i mają jakieś szalone napisy typu "Nie mów do mnie przed drugą herbatą". Kochasz życie, ludzi i dziwne pomysły, raz zapisujesz się na kurs ceramiki, innym razem robisz domowy kisiel z ananasów. Jesteś kreatywny, żywiołowy i absolutnie nieprzewidywalny. Twoi znajomi mówią, że jesteś "kolorowym ptakiem", a ty masz gdzieś, że to brzmi jak cytat z poradnika dla przedszkolanek. Herbata to dla ciebie nie napój, to wydarzenie z owocowym afterem.

Mięta. Minimalista z duszą starego duszpasterza

Miętowa herbata to znak, że lubisz świeżość, przejrzystość i rozmowy, które mają sens. Nie znosisz chaosu i dramatów, ale też nie chowasz głowy w piasek, po prostu lubisz, gdy rzeczy są jasne, jak zapach mięty w upalny dzień. Jesteś trochę jak człowiek z poradnika o "slow life", który jednocześnie prowadzi trzy projekty i robi domowe pesto. Lubisz mieć czysto w szafie, w myślach i w emocjach. Ludzie mówią o tobie "ogarnięty", choć wiesz, że wewnątrz czasem masz burzę, po prostu dobrze ją maskujesz mentolowym chłodem.

Biała herbata. Tajemniczy włóczykij z głową w chmurach

Biała herbata to wybór ludzi, którzy czytają poezję, nawet jeśli się do tego nie przyznają, a zamiast small talków wolą milczeć z kimś, kto naprawdę rozumie. Masz duszę estety, nieco introwertyczną, mocno refleksyjną, ale też fascynującą jak nocne niebo. Lubisz rzeczy subtelne, ciche i głębokie i potrafisz odnaleźć piękno w cieniu liścia. Twoje życie to nie wyścig, to bardziej spacer po lesie z aparatem w dłoni i piosenką w sercu. Trochę inny, trochę "z boku", ale bardzo potrzebny. Jesteś jak herbaciany haiku w świecie espresso.

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