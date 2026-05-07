Spis treści: Naukowcy mówią jasno - rozmowa chroni przed samotnością Zaangażowanie w relacje Szczerość i otwartość Inteligencja emocjonalna Umiejętność przyznawania się do błędów Gotowość na niekomfortowe sytuacje

Naukowcy mówią jasno - rozmowa chroni przed samotnością

Nie bez przyczyny w krajach rozwiniętych mówi się już o epidemii samotności. Zamknięci w czterech ścianach coraz częściej spędzamy czas przed ekranem telefonu i telewizora. Oglądając kolejne seriale na platformach streamingowych, robiąc zakupy w sieci czy scrollując social media, zapominamy o tym, co w życiu najważniejsze, czyli o wartościowych relacjach. A te nie mają szans się rozwinąć, jeśli ograniczymy je do krótkiej wymiany wiadomości na jednym z komunikatorów. Wyniki opublikowane w czasopiśmie "JAMA Psychiatry" dowiodły, że tylko rozmowa (na żywo lub przez telefon) potrafi uchronić przed samotnością, a nawet zaburzeniami psychicznymi. Ton głosu, autentyczny śmiech i zaangażowanie w cudze życie sprawiają, że czujemy się potrzebni i rozumiani. Już kilkanaście minut rozmowy obniża poziom kortyzolu, reguluje emocje i zwiększa odporność psychiczną.

Psychologowie podkreślają też, że osoby, które preferują rozmowy telefoniczne od wysyłania wiadomości, mogą się poszczycić kilkoma rzadkimi dziś cechami.

Zaangażowanie w relacje

Osoby, które lubią rozmawiać, mają świadomość tego, jak ważne są dobre relacje. Potrzebują innych ludzi, by lepiej poznać samych siebie, interesują się ich życiem i chętnie wspierają w rozwiązywaniu problemów. Wiedzą też, że zaangażowanie i bliskość wymaga czasu, a to najcenniejsze, co możemy ofiarować drugiej osobie.

Szczerość i otwartość

Psychologowie podkreślają, że osoby preferujące rozmowy telefoniczne cenią sobie szczerość i otwartość. Irytują ich niedopowiedzenia, które generuje wymiana wiadomości tekstowych. Pisanie jest dla nich stratą czasu i jedynie namiastką dobrego kontaktu.

Rozmowa telefoniczna ma realny wpływ na nasz stan psychiczny Canva Pro INTERIA.PL

Inteligencja emocjonalna

Osoby, które wolą rozmowę od wymiany wiadomości tekstowych zwykle mogą się pochwalić wysoką inteligencją emocjonalną. Co za tym idzie - nie wstydzą się swoich uczuć i nie boją się negatywnych emocji. Jeśli tylko czują taką potrzebę, od razu dzwonią do bliskiej osoby. Cenią też autentyczność i spontaniczność - wolą szybką wymianę zdań w czasie rozmowy niż długie redagowanie idealnych wiadomości.

Umiejętność przyznawania się do błędów

Wymiana krótkich wiadomości przez komunikator umożliwia łatwe wycofanie się z rozmowy, gdy jakaś sytuacja nas przerasta. Po prostu milkniemy i znikamy. Tymczasem osoby, które lubią rozmawiać, nie obawiają się trudnych tematów, a przede wszystkim potrafią przyznać się do błędu, np. powiedzenia czegoś niewłaściwego czy zranienia uczuć drugiej osoby.

Rozmowa telefoniczna obniża napięcie, reguluje emocje i poprawia nastrój 123RF/PICSEL

Gotowość na niekomfortowe sytuacje

Rozmowy na komunikatorach charakteryzują się bardziej przewidywalnym scenariuszem. Dają możliwość większej kontroli i przemyślenia tego, co chcemy komuś przekazać. Rozmowa telefoniczna jest w tym kontekście "pójściem na żywioł" - szybko może obrać inny kierunek, niekoniecznie przyjemny. Wystarczy jedna "żartobliwa" uwaga, by narazić się na kłótnię. Jednak osoby, które wolą rozmowy telefoniczne, cenią sobie otwartość i możliwość szybkiego wyjaśnienia sytuacji. Nie przeszkadzają im negatywne emocje, a także cisza zalegająca po drugiej stronie słuchawki.

Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia

Twoja osobowość kryje w sobie więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi psychologia Canva Pro INTERIA.PL

Rozmowy Kobiety, odc. 1 INTERIA KOBIETA INTERIA.PL