Lęk jest automatyczną reakcją organizmu na zagrożenie istnienia. Każdy człowiek czegoś się obawia, to naturalna, pierwotna emocja. Aby móc się z nim zmierzyć, trzeba najpierw zrozumieć jego źródło. Badania wskazują, że mimo wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego, reakcje na strach są nadal bardzo pierwotne i w dużej mierze sterowane przez podświadomość.

Tego typu reakcje są wspólne dla ludzi i zwierząt. Choć potrafimy analizować sytuacje i logicznie oceniać zagrożenia, to właśnie podświadomość w dużej mierze kieruje naszymi odruchami.

Zatem - co jako pierwsze przykuło twoją uwagę na obrazie?

MOTYL

Motyl symbolizuje podświadomy strach przed zdradą oraz innymi głęboko zakorzenionymi lękami emocjonalnymi. Jeśli to on był pierwszym elementem, który zauważyłeś, możliwe, że wielokrotnie doświadczałeś odrzucenia i zranienia. Twoim największym lękiem jest konieczność ponownego przeżywania podobnych sytuacji. Motyl może również wskazywać na traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa lub bolesne niepowodzenia zawodowe. Choć wspomnienia te są zazwyczaj wyparte, powracają, gdy stykasz się z podobnymi okolicznościami.

JABŁKO

Najsilniejszym lękiem ukrytym w twojej podświadomości jest śmierć, jednak nie własna, lecz utrata bliskiej osoby. Prawdopodobnie doświadczyłeś już straty kogoś bardzo ważnego, co pozostawiło trwały ślad w twojej psychice. Sama myśl o ponownym rozstaniu z ukochaną osobą jest dla ciebie trudna do zniesienia. Często miewasz koszmary związane z utratą kogoś, na kim ci zależy, a temat śmierci w ogóle budzi w tobie silny niepokój.

