Spis treści: Dlaczego uścisk dłoni ma znaczenie? Co może zdradzać sposób podawania ręki? Jak podać rękę, by zrobić dobre pierwsze wrażenie?

Przez lata naukowcy badali, w jakim stopniu ten z pozoru banalny nawyk odzwierciedla to, kim naprawdę jesteśmy. Jedna z głośniejszych prac odbyła się pod kierownictwem doktora psychologii Williama Chaplina. Przez cztery miesiące czterech specjalnie przeszkolonych ekspertów analizowało i oceniało uściski dłoni 112 ochotników. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy sposób podawania ręki zmienia się pod wpływem nastroju oraz jak silnie koreluje z cechami osobowości.

Naukowcy z University of Illinois postanowili sprawdzić, jak na uścisk dłoni reaguje nasz mózg za pomocą rezonansu magnetycznego (fMRI). Odkryli oni, że wykonanie tego gestu aktywuje ciało migdałowate oraz korę przedczołową, czyli obszary odpowiedzialne za przetwarzanie emocji i ocenę społeczną. Z kolei demografowie i psychologowie skupiający się na zdrowiu (m.in. prof. Warren Sanderson) udowodnili, że siła uścisku dłoni nie jest wyłącznie domeną psychiki, ale niesie za sobą komunikat stanie organizmu.

Dlaczego uścisk dłoni ma znaczenie?

Ten gest to znacznie więcej niż tradycyjne przywitanie. Z punktu widzenia psychologii i neurobiologii, ten trwający zaledwie sekundę gest pełni bardzo ważne funkcje w naszych codziennych interakcjach. Uścisk dłoni wykonany na początku spotkania natychmiastowo aktywuje w naszym mózgu obszary odpowiedzialne za przetwarzanie emocji. Dzięki temu naturalnie neutralizuje negatywne nastawienie i buduje poczucie bezpieczeństwa między ludźmi.

Sposób, w jaki podajemy rękę, pozwala drugiej osobie w ułamku sekundy ocenić nas jako osoby bardziej kompetentne, otwarte i godne zaufania. Ponieważ styl uścisku jest cechą stałą i niezależną od chwilowych emocji, stanowi on wiarygodne źródło informacji o naszym temperamencie. Silny uścisk podświadomie komunikuje wysoką ekstrawersję i stabilność emocjonalną. Ponadto mocny chwyt dłoni świadczy o odporności psychofizycznej oraz ogólnej dobrej kondycji.

W efekcie ten jeden, prosty ruch decyduje o tym, czy otworzymy przed sobą drzwi do udanej relacji zarówno prywatnej, jak i zawodowej, czy też od samego początku wzbudzimy w kimś dystans oraz niepewność.

Co może zdradzać sposób podawania ręki?

Sposób, w jaki chwytamy dłoń drugiej osoby oraz ułożenie nadgarstka, to kopalnia wiedzy o naszej pewności siebie, intencjach oraz temperamencie. Czy po uścisku dłoni można ocenić charakter? Psychologowie często wskazują, że metoda podawania ręki koreluje z pewnymi cechami osobowości. Oto najpopularniejsze typy uścisków i ich znaczenie:

1. Zdecydowany uścisk

Świadczy o otwartości na nowe doświadczenia oraz braku nieśmiałości. Co ciekawe, psychologowie zauważyli tu wyraźne różnice między płciami. U kobiet zdecydowany chwyt wiąże się z większym potencjałem intelektualnym i otwartością na świat. Badacze odkryli, że mężczyźni bardziej otwarci i ciekawi świata paradoksalnie podają rękę nieco lżej niż ci o mniejszej otwartości (przez co mogą czasami zrobić gorsze pierwsze wrażenie).

2. Bardzo mocny uścisk

Uścisk tak silny, że niemal wyłamuje palce, jest charakterystyczny dla osób gwałtownych i skłonnych do wahań nastrojów. Z drugiej strony cechuje on ludzi niezwykle uczciwych, szczerych oraz takich, którzy z ogromną determinacją prą do wyznaczonych sobie celów.

3. Słaby uścisk i miękka dłoń

Taki gest jest podświadomie odbierany przez otoczenie negatywnie. Sygnalizuje niepewność, nieśmiałość, wycofanie, a nawet całkowity brak zainteresowania relacją lub rozmówcą.

4. Krótki uścisk

To przywitanie, które trwa zaledwie ułamek sekundy i kończy się gwałtownym cofnięciem ręki. W psychologii zbyt szybkie zabranie dłoni sugeruje, że dana osoba chce jak najszybciej zakończyć interakcję. Ludzie, którzy czują się niepewnie w sytuacjach społecznych, podświadomie dążą do skrócenia kontaktu fizycznego. Krótki uścisk może być objawem silnego stresu, wycofania lub chęci ochrony własnej przestrzeni osobistej.

W niektórych przypadkach nerwowe i natychmiastowe cofnięcie ręki interpretuje się jako próbę ukrycia zakłopotania, a nawet nieszczerości. Jeśli uścisk jest bardzo krótki, ale jednocześnie silny i mechaniczny, może charakteryzować osoby skrajnie nastawione na zadania i formalności.

5. Podawanie samych palców

Jeśli ktoś zamiast całej dłoni wysuwa jedynie palce, mowa ciała interpretuje to dwojako. Może to być sygnał silnego lęku i niepewności, ale również znak, że dana osoba ma coś do ukrycia. Taki uścisk najczęściej prezentują osoby mocno zamknięte w sobie, introwertyczne, skrajnie spokojne i mające trudności z nawiązywaniem kontaktów.

6. "Uścisk polityka" (z użyciem drugiej ręki)

To gest, w którym lewa dłoń ląduje na ramieniu, przedramieniu lub dłoni rozmówcy. W psychologii oznacza to próbę sztucznego skrócenia dystansu i zademonstrowania fałszywej serdeczności lub chęć zdominowania sytuacji poprzez fizyczne "otoczenie" drugiej osoby.

Podczas podawania ręki warto także przyjrzeć się ułożeniu dłoni. Psychologowie wskazują na ciekawą zależność:

Grzbiet dłoni skierowany ku górze - przekręcenie nadgarstka delikatnie do wewnątrz, tak by dłoń nakrywała dłoń rozmówcy, to jasny sygnał chęci przejęcia kontroli.

Grzbiet dłoni skierowany ku dołowi - podanie ręki wnętrzem do góry oznacza podświadome oddanie kontroli nad sytuacją drugiej osobie.

Pozycja pionowa - dłonie spotykają się idealnie prostopadle do podłoża. Żadna ze stron nie próbuje dominować.

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Jak podać rękę, by zrobić dobre pierwsze wrażenie?

Chcąc stworzyć świetnie, pierwsze wrażenie warto podawać dłoń energicznie i pewnie, dbając o to, by kciuki obu osób się skrzyżowały, a nadgarstek pozostał w pozycji pionowej. Choć eksperyment wspomnianego Williama Chaplina oraz wiele innych badań psychologicznych dowiodły, że uścisk odzwierciedla stałe cechy naszej osobowości, to psychologia wskazuje również, że prawidłowego uścisku dłoni można się po prostu nauczyć.

Można poćwiczyć ten gest i zapytać np. przyjaciół, na co zwracają największą uwagę podczas powitania - to najprostszy sposób na skorygowanie ewentualnych błędów.





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