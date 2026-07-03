W skrócie Po sześćdziesiątce coraz więcej osób decyduje się na rozwód, mimo wieloletniego stażu małżeńskiego, gdy brak im bliskości i wspólnych planów.

Jednym z głównych powodów późnych rozwodów są zmiany w strukturze życia po odejściu dzieci i przejściu na emeryturę, co ujawnia różnice i konflikty w związku.

Rozwód seniorów wiąże się z finansowymi i emocjonalnymi konsekwencjami, a przepisy dotyczące winy i alimentów mogą mieć istotne znaczenie przy podziale majątku.

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"Szary rozwód" przestaje być wyjątkiem

Rozstania dojrzałych małżonków określa się mianem "szarych" lub "srebrnych rozwodów". Pojęcie zwykle dotyczy osób po 50. roku życia, ale coraz częściej mówi się zwłaszcza o małżeństwach rozpadających się po sześćdziesiątce, nierzadko po 30 albo 40 latach wspólnego życia.

Zjawisko jest widoczne również w Polsce. W jednym z ostatnich rocznych zestawień niemal 17 tys. spośród około 61 tys. rozwodów dotyczyło małżeństw trwających dłużej niż 20 lat. Sam staż nie chroni związku. Czasem jedynie odsuwa decyzję do chwili, gdy dzieci się usamodzielnią, kończy się praca zawodowa, a małżonkowie zostają sami ze sobą.

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Dzieci odchodzą z domu i znika wspólny cel

Jednym z najczęściej wskazywanych powodów późnych rozwodów jest syndrom pustego gniazda. Przez lata rytm życia wyznaczały szkoła, rachunki, praca i problemy dorastających dzieci. Małżonkowie działali jak zespół zarządzający rodziną, lecz coraz rzadziej jak para.

Po wyprowadzce dzieci może się okazać, że zabrakło wspólnych zainteresowań, tematów do rozmowy i planu na kolejne lata. Partnerzy dostrzegają, że od dawna funkcjonują obok siebie, a spotykają się naprawdę głównie przy rodzinnych uroczystościach.

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Emerytura ujawnia różnice

Przejście na emeryturę potrafi wzmocnić wcześniejsze napięcia. Małżonkowie spędzają razem więcej czasu, tracą zawodowe role i muszą na nowo ustalić podział obowiązków. Jedna osoba chce podróżować, druga wybiera spokojny domowy rytm. Różnice, które przykrywała codzienna gonitwa, stają się trudne do ignorowania.

Do sporów dochodzą pieniądze: emerytury, oszczędności, długi, pomoc dorosłym dzieciom czy sprzedaż mieszkania. Ukrywane wydatki i odmienne plany na starość mogą zniszczyć zaufanie równie skutecznie jak zdrada.

Kobiety częściej nie chcą już "wytrzymywać"

Wiele dojrzałych kobiet ma dziś własne dochody, emeryturę i większą świadomość swoich potrzeb. Rozwód nie oznacza już automatycznie społecznego napiętnowania ani całkowitej zależności od męża.

Po latach opieki nad rodziną część z nich nie chce spędzić pozostałego życia w relacji opartej na lekceważeniu, chłodzie lub nierównym podziale obowiązków. Nie zawsze chodzi o nowego partnera. Częściej o odzyskanie spokoju i prawa do decydowania o sobie.

Kryzys zwykle trwa od lat

Późny rozwód rzadko jest skutkiem jednej kłótni. Zwykle poprzedzają go lata problemów: brak rozmowy, zdrady, uzależnienia, przemoc ekonomiczna lub emocjonalna, niezgodność charakterów i zanik intymności. Małżonkowie mogli odkładać decyzję "dla dobra dzieci", ze strachu przed samotnością albo reakcją rodziny.

Niepokojącym sygnałem bywa też brak sporów. Jeżeli partnerzy nie mówią o potrzebach, nie próbują niczego wyjaśniać i prowadzą osobne życie pod jednym dachem, związek może istnieć już tylko formalnie. Pozew jest wtedy finałem długiego procesu.

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Po sześćdziesiątce wciąż chce się żyć po swojemu

Dłuższe życie zmieniło sposób myślenia o starości. Sześćdziesiąte urodziny mogą oznaczać jeszcze wiele lat aktywności. Pojawia się więc pytanie, czy warto poświęcić ten czas na podtrzymywanie małżeństwa, które nie daje bezpieczeństwa ani poczucia więzi. Mniejsze społeczne potępienie rozwodów dodatkowo osłabia przekonanie, że na zmianę jest już za późno.

Rozwód w tym wieku ma wysoką cenę

Podział mieszkania, majątku i oszczędności oznacza konieczność utrzymania dwóch gospodarstw domowych. Osoba, która przez lata zarabiała mniej lub zajmowała się rodziną, może odczuć wyraźny spadek poziomu życia. Trudna bywa też utrata wspólnego kręgu znajomych i samotność w czasie choroby.

Rozstanie rodziców przeżywają również dorosłe dzieci. Mogą czuć żal i lęk o przyszłość rodziców, ale nie powinny być wciągane w spór ani zmuszane do wyboru strony.

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Trzy ważne przepisy przy rozwodzie seniorów

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może rozwiązać małżeństwo, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli zerwanie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej bez realnej szansy ich odbudowania.

Art. 57 przewiduje, że sąd co do zasady ustala winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków może odstąpić od jej orzekania. Taki wybór często upraszcza proces, ale może wpływać na późniejsze roszczenia finansowe.

Art. 60 reguluje możliwość żądania środków utrzymania od byłego małżonka. Liczą się sytuacja materialna stron i rozstrzygnięcie o winie. Gdy jedna osoba ma znacznie niższą emeryturę, przepis może mieć kluczowe znaczenie.

Nie każdy kryzys musi kończyć się pozwem

Jeżeli w związku pozostał szacunek i gotowość do rozmowy, pomocne mogą być terapia par, mediacja oraz wspólne zaplanowanie życia po emeryturze. Nie każdą relację da się jednak odbudować. Przemoc, chroniczne upokarzanie i wieloletni brak bezpieczeństwa nie powinny być usprawiedliwiane wiekiem ani długością małżeństwa.

"Szary rozwód" pokazuje, że osoby starsze nie chcą traktować samotności we dwoje jako obowiązkowego scenariusza. Dla jednych późne rozstanie będzie bolesnym końcem, dla innych początkiem życia na własnych zasadach.

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