Wieczorne nawyki to nie kolejne rytuały "produktywności", lecz troski o zdrowie. Pozwalają lepiej się regenerować, porządkować wspomnienia, odzyskiwać energię. Gdy budzimy się wypoczęci, żyjemy lepiej.

Sen składa się z dwóch faz - NREM i REM. Pojawiają się one po sobie, a cały cykl powtarza się 4-5 razy, mniej więcej co 90 minut. Możemy mówić o efektywnym śnie, gdy doszło do wystąpienia wszystkich cykli. Żeby je sobie zapewnić, warto wprowadzić te wieczorne nawyki.

Stała pora snu

Osoby o wysokiej sprawności poznawczej często mają bardzo prosty sekret: kładą się spać codziennie o tej samej porze. Stały rytm snu stabilizuje wydzielanie kortyzolu, reguluje metabolizm glukozy i poprawia koncentrację. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda dowiedli, że regularność snu wpływa na tzw. sleep efficiency bardziej niż sama długość snu. To znaczy: nawet 6,5 godziny dobrze zsynchronizowanego snu może być korzystniejsze niż osiem godzin snu przerywanego, "chaotycznego".

Cyfrowy detoks

Najlepsze, co możemy zrobić dla mózgu wieczorem, to dać mu chwilę ciszy. Nie chodzi o radykalne odcięcie się od świata lecz o świadome ograniczenie bodźców. Niebieskie światło ekranów hamuje wydzielanie melatoniny i zaburza rytm okołodobowy. Nie, nie ma sensu suplementowanie jej, lepiej po prostu nie przeszkadzać naturze. Badania Harvard Medical School potwierdzają, że nawet godzina ekspozycji na ekran przed snem skraca fazę REM i obniża jakość odpoczynku poznawczego. Warto więc na godzinę przed snem odłożyć telefon i sięgnąć po książkę, porozmawiać z kimś bliskim, posłuchać relaksującej muzyki albo odgłosów natury czy po prostu pobyć w ciszy.

Podsumowanie dnia

Żyjemy szybko i stresująco - to truizm, ale przez cały dzień różne sytuacje "odkładają się" w pamięci, w mięśniach, w emocjach. Wieczorem, kiedy już możemy się od nich trochę zdystansować, mogą powrócić ze zdwojoną siłą. I to naturalne, nie można żyć bez stresu. Warto jednak nauczyć się sobie z nim radzić.

Krótka refleksja nad tym, co się wydarzyło, jakie emocje wywołało, co się udało, a co można poprawić, wzmacnia samoświadomość i pozwala na swego rodzaju emocjonalne "domknięcie". To praktyka często stosowana przez osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej i poznawczej. Nie chodzi o bycie perfekcyjnym, ale o nauczenie się równowagi. Zapisanie choćby trzech rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, lub krótkie zapisywanie najważniejszych wniosków z dnia obniża stres i poprawia sen. Takie mini-rytuały pomagają uporządkować doświadczenia i przygotowują umysł na regenerację.

Wyciszenie

Wyciszenie przed snem nie oznacza bezczynności, lecz przełączenie mózgu w inny rytm - z działania na odbiór. Ciepły prysznic, lekka joga, kilka minut medytacji lub metoda oddechowa 4-7-8 aktywują układ przywspółczulny, odpowiedzialny za odpoczynek i trawienie. Regularna praktyka uważności zmniejsza objawy lęku i poprawia funkcje poznawcze. W praktyce oznacza to spokojniejszy sen i większą klarowność następnego dnia.

