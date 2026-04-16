Plotki jako element codziennej komunikacji. Nie musi to oznaczać nic negatywnego

Badanie zatytułowane "Spill the Tea, Honey: Gossiping Predicts Well-Being in Same- and Different Gender Couples", opublikowane w czasopiśmie naukowym "Journal of Social and Personal Relationships", analizuje związek między plotkowaniem a dobrostanem w relacjach partnerskich. Jak podkreśla główny autor pracy Chandler Spahr, plotki są zjawiskiem znacznie bardziej powszechnym, niż większość ludzi chciałaby przyznać.

Z perspektywy nauk społecznych plotkowanie nie jest definiowane wyłącznie jako złośliwe obgadywanie innych. W literaturze psychologicznej oznacza ono po prostu rozmowę o osobie, która nie jest fizycznie obecna. Taka rozmowa może mieć charakter pozytywny, neutralny lub negatywny. W tym sensie plotkowanie stanowi jeden z najbardziej powszechnych elementów codziennej komunikacji społecznej.

Jak naukowcy badali rozmowy par w tym badaniu? W badaniu wzięło udział 76 par z południowej Kalifornii, zarówno pary tej samej płci, jak i pary różnopłciowe. Aby uchwycić naturalne zachowania komunikacyjne uczestników, badacze wykorzystali technologię EAR (Electronically Activated Recorder). Jest to niewielkie urządzenie nagrywające fragmenty codziennych rozmów w ciągu dnia. Dzięki temu możliwe było zarejestrowanie spontanicznych interakcji uczestników w ich naturalnym środowisku.

Urządzenie rejestrowało około 14 procent rozmów prowadzonych przez uczestników w ciągu dnia. Nagrania zostały następnie przeanalizowane przez zespół badawczy, który identyfikował fragmenty rozmów zawierające plotki.

Analiza materiału pokazała, że uczestnicy spędzali średnio około 38 minut dziennie na rozmowach o osobach nieobecnych. Co istotne, zdecydowana większość tych rozmów odbywała się właśnie z partnerem - średnio około 29 minut dziennie.

Plotkowanie a poczucie szczęścia. Co mają ze sobą wspólnego?

Wyniki badania wskazują, że częstotliwość plotkowania była wyraźnie powiązana z poziomem deklarowanego dobrostanu. Osoby, które częściej plotkowały z partnerem, zgłaszały wyższy poziom ogólnego szczęścia. W nieco mniejszym stopniu plotkowanie było również związane z oceną jakości związku.

Badacze zauważyli także pewne różnice między typami par. Najwięcej czasu na plotkowaniu spędzały pary kobieta-kobieta, które jednocześnie deklarowały najwyższy poziom satysfakcji z relacji. Ogólnie rzecz biorąc, pary jednopłciowe w badaniu deklarowały wyższy poziom szczęścia niż pary różnopłciowe.

Dlaczego plotki mogą wzmacniać więź?

Psychologowie sugerują, że wspólne omawianie innych ludzi może pełnić funkcję budowania więzi emocjonalnej. Jednym z typowych przykładów jest sytuacja powrotu z wydarzenia towarzyskiego. W drodze do domu partnerzy często zaczynają analizować to, co wydarzyło się podczas spotkania, komentują zachowania znajomych, zastanawiają się nad dynamiką relacji między innymi osobami lub dzielą się wrażeniami z rozmów.

Jak podkreśla Megan Robbins, profesor psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside i współautorka badania, takie rozmowy mogą wzmacniać poczucie wspólnoty między partnerami. Negatywne komentarze o innych osobach mogą sygnalizować, że partnerzy stoją po tej samej stronie, natomiast pozytywne plotki mogą przedłużać dobre emocje związane z wydarzeniem.

Zdaniem autorów badania wspólne plotkowanie może wzmacniać poczucie, że partnerzy tworzą jedną drużynę. W efekcie rośnie poczucie bliskości, zaufania i emocjonalnego bezpieczeństwa.

Plotki jako narzędzie regulacji społecznej

Badacze zwracają również uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zjawiska. Plotki mogą pełnić funkcję tzw. regulacji społecznej. Rozmawiając o zachowaniu innych ludzi, partnerzy nie tylko komentują rzeczywistość, ale także pośrednio definiują własne normy i wartości.

Dyskusje o tym, czyjeś zachowanie było właściwe lub niewłaściwe, pomagają ustalać granice akceptowalnych zachowań w relacjach społecznych. W ten sposób plotki mogą przyczyniać się do kształtowania oczekiwań dotyczących relacji interpersonalnych.

Co jeszcze wzmacnia więź między partnerami? Nie tylko plotki są ważne

Wyniki badania wpisują się w szerszy nurt badań nad komunikacją i bliskością w związkach. Psychologowie od lat podkreślają, że trwałość relacji nie zależy przede wszystkim od spektakularnych gestów czy wyjątkowych wydarzeń, ale od drobnych codziennych interakcji.

Jednym z najważniejszych elementów wzmacniających relację jest responsywność partnera, czyli gotowość do reagowania na sygnały emocjonalne drugiej osoby. Badania psychologa Johna Gottmana pokazują, że krótkie próby nawiązania kontaktu, na przykład komentarz o czymś zabawnym czy próba podzielenia się drobną obserwacją, stanowią kluczowy element budowania więzi. Jeśli partner reaguje na takie sygnały zainteresowaniem, wzmacnia to poczucie bycia ważnym i wysłuchanym.

Równie istotne są codzienne rytuały, takie jak wspólne posiłki, rozmowy przed snem czy krótkie chwile spędzane razem po pracy. Psychologia relacji pokazuje, że powtarzalne drobne interakcje budują poczucie stabilności i przewidywalności w związku, które sprzyja poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego.

Badania nad relacjami wskazują także na znaczenie sposobu reagowania na dobre wiadomości partnera. Psychologowie Shelley Gable i jej współpracownicy wykazali, że najbardziej korzystna dla relacji jest tzw. aktywna reakcja konstruktywna, czyli zainteresowanie sukcesem partnera, zadawanie pytań i wspólne przeżywanie pozytywnych emocji. Takie reakcje wzmacniają poczucie wsparcia i wspólnoty.

Nie bez znaczenia pozostaje również humor. Wspólny śmiech obniża poziom stresu i sprzyja budowaniu pozytywnego klimatu emocjonalnego w relacji. Badania pokazują, że pary, które częściej śmieją się razem, zazwyczaj lepiej radzą sobie także z konfliktami.

Istotnym elementem zdrowej relacji jest także możliwość swobodnego wyrażania opinii i emocji. Partnerzy, którzy czują, że mogą mówić o swoich myślach bez obawy przed oceną lub odrzuceniem, budują głębszy poziom zaufania. Taka bezpieczna przestrzeń komunikacyjna sprzyja zarówno rozwiązywaniu konfliktów, jak i pogłębianiu emocjonalnej bliskości.

