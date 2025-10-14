Detoks, który bije rekordy popularności. Naukowcy radzą ostrożność

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Dopamina to ważny neuroprzekaźnik, bez którego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, a nawet przeżyć. Mimo że kojarzy nam się głównie z uczuciem satysfakcji i dobrym nastrojem, to odpowiada też za regulację ciśnienia krwi, wydzielanie kluczowych hormonów czy właściwą pracę układu pokarmowego. W ostatnim czasie ogromną popularność zyskuje tzw. dopaminowy detoks, nazywany też postem dopaminowym. Na czym polega i czy rzeczywiście warto go stosować?

Nadmiar informacji dostarczanych do mózgu zdecydowanie pogarsza jego kondycję, ale czy detoks dopaminowy rzeczywiście ma sens?
Nadmiar informacji dostarczanych do mózgu zdecydowanie pogarsza jego kondycję, ale czy detoks dopaminowy rzeczywiście ma sens?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak dopamina wpływa na mózg i nasze samopoczucie?
  2. Skąd się wzięła idea detoksu dopaminowego?
  3. Czy detoks dopaminowy rzeczywiście działa?
  4. Jak utrzymać dopaminę na właściwym poziomie?

Jak dopamina wpływa na mózg i nasze samopoczucie?

Dopamina to ważny neuroprzekaźnik, który jest głównym elementem systemu nagrody - jej poziom zwiększa się, gdy robimy coś, co sprawia nam przyjemność. Dzięki niej dążymy do celu, by na nowo poczuć satysfakcję - dosłownie napędza nas do działania i daje radość z osiągnięć. Niestety może to wiązać się z tendencją do uzależnienia od czynników, które dają błyskawiczną przyjemność, np. scrollowanie social mediów, gry komputerowe, oglądanie seriali czy zakupy online. Zdrowy poziom dopaminy działa motywująco, z kolei zbyt wysoki może być przyczyną podejmowania ryzykownych działań. Zdarza się też, że nadmierna stymulacja ośrodka nagrody prowadzi do uzależnień.

Dopaminy nie można jednak samodzielnie obniżyć, i całe szczęście. Jej niedobory powiązano nie tylko z zaburzeniami lękowymi, chronicznym zmęczeniem i większą podatnością na stres, ale też depresją, ADHD czy chorobą Parkinsona. Zbyt niski poziom tego neuroprzeźnika odpowiada za problemy z koncentracją i zapamiętywaniem oraz obniżenie zdolności kreatywnego myślenia. Dlaczego w takim razie tak popularny stał się dopaminowy detoks?

Zobacz również:

Z prokrastynacją może zmagać się nawet co 5. dorosły
Życie i styl

Jak odróżnić prokrastynację od lenistwa? Kryteria są bardzo proste

InteriaKobieta Redakcja

Skąd się wzięła idea detoksu dopaminowego?

Detoks dopaminowy to odpowiedź na życie w wirtualnym świecie i ciągłe przebodźcowanie. Jednym z jego największych propagatorów jest dr Cameron Sepah, psycholog kliniczny na Uniwersytecie Kalifornijskim, który już w 2019 r. opublikował artykuł na ten temat. Jego zdaniem ograniczenie kompulsywnych zachowań, które wywołują nagły wzrost dopaminy, może pozytywnie wpłynąć na cały układ nerwowy. Lekarz nie zaleca jednak radykalnych zmian i całkowitej ucieczki przed rzeczywistością - podkreśla jednak, że okresowe unikanie przeglądania smartfona może pomóc w długofalowej zmianie nawyków.

Na bazie tej teorii powstało jednak wiele książek, artykułów czy zwykłych postów w social mediach, które zachęcają już nie tylko do "podróży na surowo", czyli bez dostępu do ekranów, "jednodniowego detoksu", ale nawet "antydopaminowego rodzicielstwa". Propagatorzy dopaminowych detoksów zachęcają do całkowitego odstawienia ekranów - porzucenia seriali, filmów, gier komputerowych, a przede wszystkim przeglądania portali internetowych czy social mediów. Ci bardziej radykalni zakazują nawet słuchania muzyki, jedzenia słodyczy czy korzystania z używek. W efekcie mamy "przeprogramować swój mózg" - na nowo odkryć radość życia, mieć więcej energii, być szczęśliwszym i bardziej uważnym. Tylko czy to rzeczywiście ma szansę działać?

Osoba w swetrze trzymająca smartfona i korzystająca z urządzenia, siedząca przy stole w jasnym, naturalnie oświetlonym wnętrzu.
Scrollowanie telefonu i oglądanie filmików ma na nasz mózg ogromnie szkodliwy wpływCanva ProINTERIA.PL

Czy detoks dopaminowy rzeczywiście działa?

Naukowcy i lekarze nie lubią określenia "dopaminowy detoks", ponieważ jest ono nieprecyzyjne i wprowadza w błąd. Wciąż bowiem nie wiadomo, czy to wyłącznie dopamina odpowiada za określone zachowania czy uzależnienia od czynników, które sprawiają nam przyjemność. Detoks to oczyszczenie i usunięcie szkodliwej substancji z organizmu, np. alkoholu. W przypadku dopaminy jest to nieosiągalne. Dlatego modny internetowy trend bywa po prostu mylony z cyfrową higieną, czyli panowaniem nad ilością czasu spędzanego przed wszelkimi ekranami - zarówno telewizją, grami czy mediami społecznościowymi. Eksperci ostrzegają też, że radykalne "posty dopaminowe" mogą przynieść więcej szkody niż pożytku np. u osób mocno zestresowanych czy cierpiących na depresję grozi to jeszcze większą frustracją i poczuciem pustki.

Jak utrzymać dopaminę na właściwym poziomie?

Ciągłe stymulowanie mózgu poprzez szybką przyjemność sprawia, że potrzebujemy coraz więcej silniejszych bodźców, by odczuć radość, a wszystko inne w życiu staje się mdłe i nijakie. To rzeczywiście przesłanka do tego, by zacząć lepiej panować nad swoim czasem. Naukowcy podkreślają jednak, że do tego nie wystarczy 24-godzinny post czy nawet kilkudniowy detoks. Potrzebna jest zmiana mentalna, która uchroni przed powrotem do zgubnych nawyków. Najlepszy sposób to znalezienie ulubionych aktywności, które wytwarzają dopaminę w powolny sposób, np. nauka języka obcego, twórcze projekty, malowanie, tworzenie rękodzieła czy spotkania ze znajomymi.

Ręce osoby wykonującej kolorowy haft na białej tkaninie, okrągła drewniana ramka trzyma materiał, wokół widoczne nici w różnych kolorach
Wyszywanie, malowanie czy tworzenie rękodzieła to dobry sposób na rozwój i poprawę nastroju poprzez stopniowe wydzielanie dopaminy123RF/PICSEL

Badania wykazały też, że istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do odpowiedniego poziomu dopaminy w organizmie. Kluczowe jest wysypianie się i chodzenie spać o regularnych porach, zdrowa dieta bogata w przeciwutleniacze (unikanie cukru i żywności wysokoprzetworzonej), a przede wszystkim regularna aktywność fizyczna. Pomocne są również wszelkie techniki relaksacyjne, które obniżają stres, np. joga, medytacja czy ćwiczenia oddechowe. Warto też pamiętać o częstym przebywaniu na świeżym powietrzu i kontakcie z naturą. Ograniczenie korzystania z ekranów także przyniesie pozytywny skutek, zwłaszcza poprzez mniejszą ilość informacji, które musimy przetworzyć, a także zyskanie czasu na bardziej produktywne aktywności.

Zobacz również:

Drobne zmiany w naszych codziennych nawykach mogą zapewnić nam jasny umysł do późnego wieku
Zdrowie

Chcesz mieć bystry mózg na długie lata? Eksperci ujawniają 8 sposobów, by to osiągnąć

Jagoda Pazur

Źródło:

PAP Zdrowie

Dopamina na wyciągnięcie ręki. Katarzyna Andrusikiewicz o pułapkach internetuINTERIA.PL

Najnowsze