W uproszczeniu oznacza on, że negatywne doświadczenia, emocje i informacje wywierają na nas silniejszy wpływ niż pozytywne wydarzenia o podobnej sile. Przykładowo jedna krytyczna uwaga może zapaść nam w pamięć znacznie bardziej niż pięć komplementów usłyszanych tego samego dnia.

Naukowcy Roy Baumeister i jego współpracownicy podsumowali dziesiątki badań i doszli do wniosku, że "złe jest silniejsze niż dobre". Negatywne emocje, bolesne doświadczenia i przykre informacje są szybciej zauważane, dłużej pamiętane i mocniej wpływają na nasze zachowanie niż doświadczenia pozytywne.

Skąd się to wzięło?

Najprawdopodobniej jest to efekt ewolucji. Dla naszych przodków przeoczenie zagrożenia mogło oznaczać utratę zdrowia lub życia. Jeśli człowiek nie zauważył pięknego zachodu słońca, nic złego się nie działo. Jeśli jednak nie zauważył drapieżnika czającego się w krzakach, konsekwencje mogły być fatalne.

Z tego powodu ludzki mózg rozwinął swoisty system wczesnego ostrzegania. Do dziś automatycznie przyciągają naszą uwagę informacje o zagrożeniach, błędach, konfliktach i porażkach.

Jak działa to w codziennym życiu?

Efekt negatywności sprawia, że:

dłużej pamiętamy krytykę niż pochwały,

bardziej przejmujemy się jedną porażką niż cieszymy z kilku sukcesów,

częściej zwracamy uwagę na problemy niż na rzeczy, które działają dobrze,

łatwiej dostrzegamy wady innych niż ich zalety,

negatywne wiadomości przyciągają naszą uwagę silniej niż pozytywne.

To właśnie dlatego ktoś może mieć udany dzień, a mimo to wracać myślami do jednej niezręcznej rozmowy lub jednego nieprzyjemnego komentarza.

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Dlaczego mózg bardziej pamięta to, co złe? Psychologowie znają odpowiedź 123RF/PICSEL

Kiedy staje się to toksyczne?

Sam efekt negatywności nie jest problemem. Problem pojawia się wtedy, gdy człowiek zaczyna bezwiednie wzmacniać ten naturalny mechanizm.

Jeśli codziennie koncentrujemy się wyłącznie na tym, co nie wyszło, nasz mózg dostaje sygnał, że właśnie takie informacje są najważniejsze. Z czasem może powstać wrażenie, że świat składa się głównie z rozczarowań, problemów i ludzi, którym nie można ufać.

W praktyce taka osoba często nie zauważa sukcesów, wsparcia czy dobrych wydarzeń. Nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że jej uwaga jest nieustannie skierowana na to, co niepokojące lub frustrujące.

Psychologowie nazywają to zjawisko efektem negatywności. Mózg jest biologicznie zaprogramowany tak, by szybciej wychwytywać zagrożenia niż pozytywne wydarzenia. To dlatego jedna przykra uwaga potrafi popsuć nam humor bardziej niż kilka komplementów go poprawić. Problem zaczyna się wtedy, gdy całkowicie ulegamy tej skłonności. Gdy nieustannie skupiamy się na tym, co poszło źle, zaczynamy widzieć świat przez filtr problemów i rozczarowań. A to nie tylko odbiera energię nam samym, ale bywa również męczące dla ludzi wokół.

Źródła:

Bad Is Stronger Than Good, University of Minnesota

lifebylogic.com

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