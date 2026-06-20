Fenomen "krzesła na ubrania". Dlaczego jest tak powszechny i czy to powód do wstydu?

Prawie każdy zna sytuację, gdy po powrocie do domu zdejmuje ubranie, którego nie chce jeszcze wrzucać do kosza na pranie, ale nie ma też ochoty odkładać go do szafy. W efekcie trafia ono na krzesło, fotel lub inny mebel. Następnego dnia dołącza do niego kolejny element garderoby, a po kilku dniach powstaje charakterystyczny stos ubrań.

Psychologowie podkreślają, że nie jest to wyłącznie kwestia bałaganu. Takie zachowanie może odzwierciedlać określone mechanizmy psychiczne, które wpływają na nasze codzienne decyzje.

Jednym z najczęściej wskazywanych wyjaśnień jest prokrastynacja o niskiej intensywności. Odłożenie ubrania na miejsce wymaga podjęcia decyzji: wyprać je, schować do szafy czy pozostawić do ponownego użycia.

Choć wydaje się to błahostką, mózg często klasyfikuje takie zadania jako niepilne. W rezultacie decyzja zostaje odłożona na później. Problem polega na tym, że "później" rzadko nadchodzi, a kolejne nierozwiązane mikrodecyzje zaczynają się kumulować.

Psychologowie zauważają, że podobny schemat można zaobserwować również w innych obszarach życia - od odkładanych telefonów i e-maili po rozpoczęte, lecz niedokończone projekty.

Zmęczenie psychiczne i przeciążenie codziennością

Niekiedy takie zachowanie wynika z naszego zmęczenia i przeciążenia 123RF/PICSEL

Po całym dniu pracy, nauki lub opieki nad rodziną nasze zasoby poznawcze są ograniczone. W psychologii zjawisko to określa się mianem zmęczenia decyzyjnego (ang. decision fatigue).

Każdego dnia podejmujemy dziesiątki, a nawet setki decyzji. Gdy poziom energii psychicznej spada, nawet najprostsze wybory zaczynają wydawać się zbędnym wysiłkiem. W takiej sytuacji odłożenie ubrania na krzesło staje się sposobem na uniknięcie kolejnej decyzji.

Nie jest to przejaw lenistwa, lecz naturalny mechanizm oszczędzania energii psychicznej. Im większe przeciążenie obowiązkami i bodźcami, tym częściej możemy sięgać po takie "tymczasowe rozwiązania".

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Jednym z najbardziej znanych jest badanie Darby E. Saxbe i Reny Repetti opublikowane w 2010 roku. Naukowcy analizowali sposób, w jaki uczestnicy opisywali swoje domy, oraz poziom hormonu stresu - kortyzolu. Okazało się, że osoby postrzegające swoje mieszkania jako bardziej zagracone częściej doświadczały obniżonego nastroju oraz wykazywały mniej korzystne wzorce wydzielania kortyzolu.

Nie oznacza to oczywiście, że stos ubrań na krześle jest oznaką problemów psychicznych. Może jednak sygnalizować okres zwiększonego stresu, przeciążenia obowiązkami lub emocjonalnego wyczerpania.

W takich momentach umysł koncentruje się na zadaniach uznawanych za najważniejsze, odsuwając na bok sprawy organizacyjne.

Krzesło jako praktyczny system organizacji

Zostawianie ubrań na krześle czasem wynika z praktyczności 123RF/PICSEL

Nie każdy przypadek "krzesła na ubrania" ma podłoże psychologiczne. Dla wielu osób jest to po prostu wygodny sposób przechowywania rzeczy, które zamierzają założyć ponownie.

Koszula używana przez kilka godzin, bluza założona podczas wieczornego spaceru czy spodnie przeznaczone na następny dzień często trafiają właśnie na krzesło. W takim przypadku nie chodzi o dezorganizację, lecz o funkcjonalność.

Psychologowie zwracają uwagę, że ludzie różnią się także tolerancją na tzw. szum wizualny. Niektórym nawet niewielki nieporządek przeszkadza i powoduje dyskomfort, podczas gdy inni niemal go nie zauważają.

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Sam nawyk pozostawiania ubrań na krześle nie jest problemem klinicznym. W zdecydowanej większości przypadków stanowi normalny element codzienności.

Warto jednak zwrócić uwagę na sytuacje, gdy bałagan systematycznie narasta, utrudnia codzienne funkcjonowanie, wywołuje poczucie przytłoczenia, towarzyszy przewlekłemu stresowi lub wyczerpaniu, lub pojawia się trudność z kończeniem nawet prostych zadań.

Wówczas może być sygnałem, że organizm i psychika potrzebują odpoczynku, lepszej organizacji lub zmiany codziennych nawyków.

Krzesło pełne ubrań stało się symbolem współczesnej codzienności. Choć najczęściej jest jedynie praktycznym rozwiązaniem lub efektem chwilowego zmęczenia, psychologia pokazuje, że może także odzwierciedlać głębsze mechanizmy związane z prokrastynacją, zmęczeniem decyzyjnym czy przeciążeniem emocjonalnym.

Nie należy traktować takiego zachowania jako oznaki zaburzeń. Może ono jednak stanowić ciekawy sygnał pozwalający lepiej zrozumieć własne nawyki, poziom stresu i sposób radzenia sobie z codziennymi obowiązkami.

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Źródła:

Saxbe, D. E., & Repetti, R. L. (2010). "No Place Like Home: Home Tours Correlate With Daily Patterns of Mood and Cortisol. Personality and Social Psychology Bulletin".

Vohs, K. D., Baumeister, R. F., Schmeichel, B. J. et al. (2008). "Making Choices Impairs Subsequent Self-Control: A Limited-Resource Account of Decision Making", "Self-Regulation, and Active Initiative. Journal of Personality and Social Psychology", 94(5), 883-898.

Pychyl, T. A., & Sirois, F. M. (2016). "Procrastination, Emotion Regulation", and Well-Being. Academic Press.

McMains, S., & Kastner, S. (2011). "Interactions of Top-Down and Bottom-Up Mechanisms in Human Visual Cortex. Journal of Neuroscience".

Organizuje zagracone mieszkania. "Często pojawiają się łzy" INTERIA.PL