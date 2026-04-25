Spis treści: Skąd się wziął Dusking? Zasady współczesnego Duskingu Co mówi nauka o duskingu Sprzymierzeniec zdrowia psychicznego

Skąd się wziął Dusking?

Zanim elektryczność opanowała domy, mieszkańcy Holandii regularnie praktykowali schemeren. Słowo to oznacza dosłownie przebywanie w półmroku. Kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, a we wnętrzach robiło się zbyt ciemno na czytanie czy pracę, rodziny gromadziły się przy oknach. Ze względu na oszczędność nafty lub świec, nie zapalano od razu lamp. Prozaiczna chęć zaoszczędzenia na oświetleniu kreowała idealne warunki do codziennego wyciszenia. Przez te kilkadziesiąt minut ludzie nie robili właściwie nic, poza cichymi rozmowami czy wpatrywaniem się w widok za oknem. Ta wymuszona przerwa wyznaczała wyraźną granicę między pracą a odpoczynkiem, dając umysłowi czas na swobodne przetworzenie wydarzeń.

Zasady współczesnego Duskingu

Aby praktykować dusking dziś, warto świadomie ograniczyć sztuczne źródła światła i wrócić do bardziej naturalnych warunków. Praktyka polega na zarezerwowaniu około dwudziestu minut w porze zachodu słońca i całkowitej rezygnacji w tym czasie ze sztucznego światła oraz elektroniki. Zamiast sięgać po smartfon czy włączać telewizor, pozwalamy oczom adaptować się do powoli zapadającej ciemności. Czas ten można wykorzystać na wypicie ciepłego naparu lub spokojne siedzenie. Celem jest świadome odcięcie od dopaminowych bodźców z ekranów, co pozwala zredukować przebodźcowanie poznawcze i wyhamować gonitwę myśli po intensywnym dniu.

Co mówi nauka o duskingu

Skuteczność tej metody opiera się na konkretnych mechanizmach neurobiologicznych. Dr Andrew Huberman, neurobiolog z Uniwersytetu Stanforda, od lat bada wpływ światła na ludzki rytm dobowy. Jego prace potwierdzają, że obserwacja specyficznego kontrastu barw na niebie podczas zachodu słońca wysyła do mózgu sygnał obniżający poziom kortyzolu. Układ nerwowy interpretuje powolny spadek natężenia światła jako koniec fazy czuwania. Dodatkowo brak ostrego, niebieskiego promieniowania z urządzeń elektronicznych umożliwia szyszynce wczesne i niezakłócone rozpoczęcie produkcji melatoniny. Organizm zaczyna fizjologicznie przygotowywać się do snu, co ułatwia zasypianie i podnosi jego jakość.

Sprzymierzeniec zdrowia psychicznego

Zmiana podejścia do wieczornego oświetlenia zyskuje coraz większe uznanie wśród specjalistów od zdrowia psychicznego. Brytyjska pisarka Katherine May, autorka docenionego przez krytyków "Zimowania", wskazuje na konieczność zaakceptowania naturalnych cykli natury i traktowania mroku jako niezbędnego etapu biologicznej odnowy. Dusking dobrze wpisuje się w to podejście, wspierając płynne przejście między trybem zadaniowym a spoczynkowym. .

