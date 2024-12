Gdy zauroczenie przeradza się w obsesję. Czerwona flaga: limerencja

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, co doprowadza ludzi do rozpoczęcia stalkowania, czyli obsesyjnego śledzenia, sprawdzania co robi obiekt westchnień i przesyłania mu setek wiadomości, to jest to zjawisko limerencji. Martha z serialu Netflixa "Reniferek" jest doskonałym przykładem szybkiej eskalacji limerencji w formę kompulsywnego stalkingu, który zszokował świat i zniszczył życie Danny'emu, mężczyźnie, którego dręczyła.