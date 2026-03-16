Nie tak łatwo zamknąć ten rozdział życia

Choć wiele osób po rozstaniu, które zwykle bywa bardzo bolesne, stara się symbolicznie "zamknąć rozdział", psychologia pokazuje, że emocjonalna więź z byłym partnerem często nie znika tak szybko, jak się nam może wydawać. Badanie opublikowane w Social Psychological and Personality Science wskazuje, że myśli o byłych partnerach mogą towarzyszyć nam jeszcze przez długie lata i wcale nie musi to oznaczać, że nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej z życiem.

Naukowcy podkreślają, że to naturalna konsekwencja silnej więzi emocjonalnej, jaka powstaje w trakcie bliskiej relacji. Nawet po zakończeniu związku w naszej pamięci pozostają wspólne doświadczenia, rytuały czy miejsca, które mogą uruchamiać wspomnienia i emocje związane z dawną relacją. Zna to każdy z nas: czasem wystarczy piosenka, zapach czy przypadkowa wizyta w znanej kawiarni, by na chwilę wrócić myślami do przeszłości. Takie reakcje są zupełnie naturalne i nie powinny być powodem do wyrzutów sumienia.

4 lata po rozstaniu to dopiero połowa drogi

Naukowcy odkryli jak długo rzeczywiście czujemy więź z naszym byłym partnerem

Specjaliści zwracają uwagę, że proces emocjonalnego "odklejania się" od byłego partnera bywa znacznie dłuższy, niż powszechnie zakładamy. W badaniu Chong i Fraley analizującym przywiązanie po rozstaniu naukowcy zauważyli, że średnio dopiero po ponad czterech latach emocjonalna więź z byłym partnerem słabnie o połowę. Dotyczy to związków, które trwały min. 2 lata (średnio 4,5 roku). W wielu przypadkach całkowite wygaszenie przywiązania może zająć nawet około ośmiu lat. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten czas żyjemy przeszłością. Badacze podkreślają, że człowiek jest w stanie równolegle budować nowe, satysfakcjonujące relacje, jednocześnie zachowując pewne emocjonalne ślady po dawnym związku. To raczej dowód na to, jak głęboko relacje romantyczne zapisują się w naszej psychice i jak ważną rolę odgrywają.

Życiowa lekcja

Ulubiona kawiarnia, znajoma piosenka - jeszcze długo po rozstaniu możemy wracać myślami do byłego/byłej

Co ciekawe, utrzymujące się wspomnienia o byłych partnerach nie zawsze mają negatywny charakter. Psychologowie podkreślają, że często są one po prostu częścią naszej osobistej historii i tożsamości. Dawne relacje wpływają na to, jak rozumiemy siebie, czego oczekujemy od nowego partnera i jakie granice stawiamy w kolejnych związkach. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom lepiej wiemy, czego potrzebujemy, a czego na pewno chcemy unikać w przyszłości. Zatem można wnioskować, że przeszłe miłości nie znikają całkowicie, a bardziej zmieniają swoją rolę w naszym życiu. Przestają być centrum emocjonalnego świata, a stają się jednym z ważnych rozdziałów naszej historii. Myśl o byłym partnerze nie musi zatem oznaczać tylko tęsknoty czy chęci powrotu. Często jest po prostu przypomnieniem o tym, kim kiedyś byliśmy i jaką drogę przeszliśmy.

Właśnie dlatego coraz częściej podkreśla się, że zapomnienie o byłej miłości nie powinno być traktowane jako jedyny dowód na to, że ktoś naprawdę zamknął przeszłość. Znacznie ważniejsze jest to, czy dawna relacja przestała wpływać na nasze codzienne decyzje i czy nie blokuje nas przed budowaniem nowych więzi. Jeśli wspomnienia pojawiają się jedynie sporadycznie i nie wywołują silnych emocji, są raczej naturalnym elementem naszej biografii niż sygnałem, że wciąż tkwimy w przeszłości. Bo każda relacja, nawet ta zakończona, zostawia po sobie ślad.

Badanie: https://www.researchgate.net/publication/389793940_The_Long-Term_Stability_of_Affective_Bonds_After_Romantic_Separation_Do_Attachments_Simply_Fade_Away

Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia

