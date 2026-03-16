Ile trwa zanikanie więzi z poprzednim partnerem? Wg naukowców dłużej niż się nam wydaje
"Zamknięcie rozdziału" po rozstaniu zwykle ogłaszamy, gdy poczujemy się lepiej fizycznie, a czasem dopiero wraz z rozpoczęciem nowej relacji. Ale ile tak naprawdę trwa zanik więzi uczuciowej i przywiązania do byłego partnera po rozstaniu? Według jednego z badań ten proces potrafi trwać znacznie dłużej niż staż samego związku.
Nie tak łatwo zamknąć ten rozdział życia
Choć wiele osób po rozstaniu, które zwykle bywa bardzo bolesne, stara się symbolicznie "zamknąć rozdział", psychologia pokazuje, że emocjonalna więź z byłym partnerem często nie znika tak szybko, jak się nam może wydawać. Badanie opublikowane w Social Psychological and Personality Science wskazuje, że myśli o byłych partnerach mogą towarzyszyć nam jeszcze przez długie lata i wcale nie musi to oznaczać, że nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej z życiem.
Naukowcy podkreślają, że to naturalna konsekwencja silnej więzi emocjonalnej, jaka powstaje w trakcie bliskiej relacji. Nawet po zakończeniu związku w naszej pamięci pozostają wspólne doświadczenia, rytuały czy miejsca, które mogą uruchamiać wspomnienia i emocje związane z dawną relacją. Zna to każdy z nas: czasem wystarczy piosenka, zapach czy przypadkowa wizyta w znanej kawiarni, by na chwilę wrócić myślami do przeszłości. Takie reakcje są zupełnie naturalne i nie powinny być powodem do wyrzutów sumienia.
4 lata po rozstaniu to dopiero połowa drogi
Specjaliści zwracają uwagę, że proces emocjonalnego "odklejania się" od byłego partnera bywa znacznie dłuższy, niż powszechnie zakładamy. W badaniu Chong i Fraley analizującym przywiązanie po rozstaniu naukowcy zauważyli, że średnio dopiero po ponad czterech latach emocjonalna więź z byłym partnerem słabnie o połowę. Dotyczy to związków, które trwały min. 2 lata (średnio 4,5 roku). W wielu przypadkach całkowite wygaszenie przywiązania może zająć nawet około ośmiu lat. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten czas żyjemy przeszłością. Badacze podkreślają, że człowiek jest w stanie równolegle budować nowe, satysfakcjonujące relacje, jednocześnie zachowując pewne emocjonalne ślady po dawnym związku. To raczej dowód na to, jak głęboko relacje romantyczne zapisują się w naszej psychice i jak ważną rolę odgrywają.
Życiowa lekcja
Co ciekawe, utrzymujące się wspomnienia o byłych partnerach nie zawsze mają negatywny charakter. Psychologowie podkreślają, że często są one po prostu częścią naszej osobistej historii i tożsamości. Dawne relacje wpływają na to, jak rozumiemy siebie, czego oczekujemy od nowego partnera i jakie granice stawiamy w kolejnych związkach. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom lepiej wiemy, czego potrzebujemy, a czego na pewno chcemy unikać w przyszłości. Zatem można wnioskować, że przeszłe miłości nie znikają całkowicie, a bardziej zmieniają swoją rolę w naszym życiu. Przestają być centrum emocjonalnego świata, a stają się jednym z ważnych rozdziałów naszej historii. Myśl o byłym partnerze nie musi zatem oznaczać tylko tęsknoty czy chęci powrotu. Często jest po prostu przypomnieniem o tym, kim kiedyś byliśmy i jaką drogę przeszliśmy.
Właśnie dlatego coraz częściej podkreśla się, że zapomnienie o byłej miłości nie powinno być traktowane jako jedyny dowód na to, że ktoś naprawdę zamknął przeszłość. Znacznie ważniejsze jest to, czy dawna relacja przestała wpływać na nasze codzienne decyzje i czy nie blokuje nas przed budowaniem nowych więzi. Jeśli wspomnienia pojawiają się jedynie sporadycznie i nie wywołują silnych emocji, są raczej naturalnym elementem naszej biografii niż sygnałem, że wciąż tkwimy w przeszłości. Bo każda relacja, nawet ta zakończona, zostawia po sobie ślad.
Badanie: https://www.researchgate.net/publication/389793940_The_Long-Term_Stability_of_Affective_Bonds_After_Romantic_Separation_Do_Attachments_Simply_Fade_Away
