Spis treści: Czy inteligencja zależy od rutyny przed snem? Te czynności przed snem wpływają na dobrą pracę umysłu Czego unikać przed snem, aby rozwijać sprawność umysłu i koncentrację?

Czy inteligencja zależy od rutyny przed snem?

Sprawność umysłu zależy nie tylko od wiedzy, doświadczenia czy naturalnych predyspozycji. Równie ważną rolę odgrywa sposób, w jaki mózg regeneruje się po całym dniu i porządkuje ogromną liczbę przetwarzanych informacji. Podczas snu zachodzą procesy odpowiedzialne za utrwalanie wspomnień, selekcję najważniejszych danych oraz wzmacnianie połączeń nerwowych związanych z uczeniem się. Psychologia określa to zjawisko mianem konsolidacji pamięci. Właśnie dlatego znaczenie ma nie tylko liczba przespanych godzin, ale także wieczorne nawyki poprzedzające położenie się do łóżka.

Jednym z nawyków najczęściej wskazywanych przez psychologów jest krótka refleksja nad wydarzeniami minionego dnia. Osoby wyróżniające się wysoką inteligencją emocjonalną częściej poświęcają kilka minut na uporządkowanie myśli, analizę własnych reakcji i zastanowienie się nad przyczynami pojawiających się emocji.

Taka praktyka pozwala zmniejszyć napięcie psychiczne, ułatwia wyciszenie i pomaga uniknąć natłoku myśli utrudniającego zasypianie. Co ciekawe, badanie naukowców z Uniwersytetu Baylor w Teksasie opublikowane w "Journal of Experimental Psychology" wykazało, że uczestnicy zapisujący przed snem zadania do wykonania następnego dnia zasypiali szybciej niż osoby skupiające się na obowiązkach już zrealizowanych.

Te czynności przed snem wpływają na dobrą pracę umysłu

Wieczór to moment, w którym mózg stopniowo kończy przyswajanie informacji i przygotowuje się do regeneracji. Właśnie dlatego nawyki poprzedzające zaśnięcie mogą wpływać nie tylko na jakość nocnego odpoczynku, ale również na pamięć, koncentrację, zdolność uczenia się i odporność na stres. Co istotne, wiele z tych praktyk nie wymaga dużego wysiłku, a ich korzyści mogą być odczuwalne już po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Pięć czynności przed snem, które dobrze wpływają na umysł:

Czytanie książki - wieczorna lektura pomaga ograniczyć liczbę bodźców i skierować uwagę na jedną, spokojną czynność. Potwierdzają to wyniki badania opublikowanego w 2021 roku na łamach czasopisma naukowego "Trials". Naukowcy zaobserwowali, że osoby czytające książkę przed snem częściej zgłaszały poprawę jakości nocnego odpoczynku niż uczestnicy, którzy nie wprowadzili takiego nawyku. Krótka analiza minionego dnia - kilka minut poświęconych na zastanowienie się nad najważniejszymi wydarzeniami, emocjami i decyzjami pomaga uporządkować myśli. Taka praktyka wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i zmniejsza ryzyko wieczornej gonitwy myśli. Zapisywanie planów na kolejny dzień - naukowcy z Uniwersytetu Baylor w Teksasie wykazali, że przeniesienie planów na papier zmniejsza poczucie przeciążenia i pomaga zamknąć niedokończone sprawy. Ćwiczenia oddechowe - powolny, kontrolowany oddech obniża poziom pobudzenia organizmu i pomaga uspokoić układ nerwowy. Już kilka minut spokojnego oddychania może zmniejszyć napięcie nagromadzone w ciągu dnia i ułatwić przejście do stanu relaksu. Lekki stretching lub rozciąganie - delikatne ćwiczenia wykonywane wieczorem pomagają rozluźnić mięśnie i zmniejszyć fizyczne skutki stresu. Nie chodzi o intensywny trening, lecz o kilka minut spokojnych ruchów, które przygotowują organizm do odpoczynku.

Choć żadna z tych czynności nie poprawi inteligencji lub pamięci z dnia na dzień, wszystkie wspierają procesy, od których zależy sprawna praca mózgu. Lepsza jakość snu, mniejszy poziom stresu, większa koncentracja i skuteczniejsze porządkowanie informacji przekładają się na łatwiejsze uczenie się, szybsze podejmowanie decyzji i większą odporność psychiczną.

Czego unikać przed snem, aby rozwijać sprawność umysłu i koncentrację?

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych wieczorem jest dostarczanie mózgowi kolejnych porcji informacji w momencie, gdy powinien przygotowywać się do odpoczynku. Dotyczy to przede wszystkim korzystania ze smartfona tuż przed snem.

Problemem nie jest wyłącznie światło emitowane przez ekran, ale także niekończący się strumień wiadomości, filmów, komentarzy i powiadomień, które utrzymują uwagę w stanie ciągłej gotowości. Oznacza to mniej efektywną regenerację mózgu, a w konsekwencji większe problemy z koncentracją, zapamiętywaniem i utrzymaniem uwagi następnego dnia.

Należy unikać też intensywnej pracy umysłowej. Odpowiadanie na służbowe wiadomości, analizowanie problemów zawodowych, śledzenie emocjonujących dyskusji czy podejmowanie ważnych decyzji utrzymuje organizm w stanie pobudzenia, przez co zasypianie staje się trudniejsze. Negatywnie na pracę mózgu wpływają także nieregularne godziny snu, późne spożywanie kofeiny oraz ciężkie posiłki jedzone bezpośrednio przed położeniem się do łóżka. Specjaliści zajmujący się snem podkreślają, że dla sprawności poznawczej ogromne znaczenie ma przewidywalna wieczorna rutyna. Im mniej przypadkowych bodźców i niepotrzebnych decyzji pojawia się przed snem, tym łatwiej organizmowi przejść do procesów odpowiedzialnych za regenerację.





Odcinek 4 INTERIA.PL