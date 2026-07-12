Spis treści: Te dwa słowa często można usłyszeć od ludzi inteligentnych Chwila milczenia zamiast pośpiechu. Tak działa bystry umysł Jakie zachowania zdradzają wysoką inteligencję?

Te dwa słowa często można usłyszeć od ludzi inteligentnych

Na pierwszy rzut oka, sformułowania typu "nie wiem" mogą sprawiać wrażenie niepewności. Psychologowie od lat zwracają jednak uwagę, że często świadczą one o czymś zupełnie przeciwnym - o świadomości własnych ograniczeń i gotowości do oddzielenia faktów od przypuszczeń. Potwierdzają to klasyczne badania psychologów Justina Krugera i Davida Dunninga z 1999 roku, opublikowane w czasopiśmie "Journal of Personality and Social Psychology". Naukowcy wykazali, że osoby o niższych kompetencjach częściej przeceniają swoją wiedzę, natomiast ci, którzy dysponują większym zasobem informacji i doświadczeniem, znacznie lepiej dostrzegają granice własnych umiejętności i rzadziej wypowiadają się z całkowitą pewnością.

Osoba o wysokich kompetencjach nie ma potrzeby udawania eksperta w każdej dziedzinie. Znacznie częściej przyznaje, że czegoś nie wie, musi sprawdzić dodatkowe informacje albo że odpowiedź zależy od okoliczności i dostępnych danych. Taka postawa nie wynika z braku wiedzy, lecz z pokory intelektualnej oraz świadomości, jak łatwo wyciągnąć błędne wnioski na podstawie niepełnego obrazu sytuacji. To właśnie dlatego ostrożność w formułowaniu opinii bywa lepszym wyznacznikiem inteligencji niż kategoryczne sądy wygłaszane bez chwili refleksji.

Z takim sposobem myślenia wiąże się również tzw. potrzeba poznania, czyli opisywana w psychologii naturalna skłonność do szukania odpowiedzi i dogłębnego analizowania problemów. Osoby, u których cecha ta jest silnie rozwinięta, rzadziej zadowalają się pierwszym wyjaśnieniem. Zamiast wyciągać pochopne wnioski, częściej szukają kontekstu, sprawdzają informacje i próbują zrozumieć temat z różnych perspektyw.

Cecha, która wyróżnia wysoko inteligentne osoby jest dość rzadka Yuri Arcurs Peoplelmages.com 123RF/PICSEL

Chwila milczenia zamiast pośpiechu. Tak działa bystry umysł

Osoby o wysokich zdolnościach poznawczych nie zawsze zabierają głos jako pierwsze. Zamiast natychmiast reagować, często poświęcają chwilę na ocenę sytuacji, uporządkowanie myśli i sprawdzenie, czy pierwsze wrażenie rzeczywiście prowadzi do właściwego wniosku. Potwierdza to badanie psychologa Shane'a Fredericka opublikowane w 2005 roku na łamach "Journal of Economic Perspectives". Autor opracował Test Refleksji Poznawczej (Cognitive Reflection Test), który pokazuje, że osoby osiągające wysokie wyniki częściej potrafią powstrzymać automatyczną odpowiedź i zastąpić ją bardziej przemyślaną analizą.

W codziennych rozmowach taka cecha może objawiać się krótką pauzą przed odpowiedzią, dopytaniem o szczegóły albo próbą lepszego zrozumienia pytania. Nie wynika to z braku wiedzy czy niezdecydowania, lecz z potrzeby zebrania większej ilości informacji przed wyciągnięciem wniosków. Osoby myślące analitycznie rzadziej opierają się wyłącznie na pierwszym skojarzeniu i częściej sprawdzają, czy ich ocena uwzględnia wszystkie istotne okoliczności.

Osoby o wysokich zdolnościach poznawczych nie zawsze zabierają głos jako pierwsze 123RF/PICSEL

Podobny sposób myślenia widać również w języku, którym się posługują. Zamiast kategorycznych stwierdzeń, takich jak "na pewno", "zawsze" czy "nigdy", częściej używają określeń pokazujących, że biorą pod uwagę różne scenariusze, na przykład "to zależy", "w tym przypadku" albo "na podstawie dostępnych informacji". Nie świadczy to o braku pewności siebie, lecz o ostrożności w formułowaniu wniosków i świadomości, że nawet pozornie proste sprawy mogą mieć więcej niż jedno wyjaśnienie.

Jakie zachowania zdradzają wysoką inteligencję?

Na inteligencję nie wskazują jednak wyłącznie konkretne słowa, lecz także sposób prowadzenia rozmowy i reagowania na argumenty. Osoby o rozwiniętych zdolnościach analitycznych nie traktują dyskusji jak rywalizacji, w której za wszelką cenę trzeba obronić własne stanowisko. Zamiast kurczowo trzymać się pierwszej opinii, starają się oddzielić fakty od interpretacji i dopiero na tej podstawie wyciągnąć wnioski. Jeśli pojawią się mocniejsze argumenty lub nowe dowody, potrafią zmienić zdanie, uznając to za naturalny element dochodzenia do prawdy, a nie oznakę słabości.

Charakterystyczną cechą jest również umiejętność dostrzegania niuansów i zależności, które łatwo umykają w codziennych rozmowach. Zamiast upraszczać skomplikowane zagadnienia do prostych odpowiedzi "tak" lub "nie", częściej zwracają uwagę na kontekst, możliwe wyjątki i okoliczności wpływające na ocenę sytuacji. Dzięki temu ich wnioski są bardziej wyważone i lepiej oddają rzeczywisty obraz problemu, nawet jeśli nie brzmią tak stanowczo jak kategoryczne opinie.

Zanim przedstawią własne stanowisko, najpierw oddzielają najważniejsze fakty od mniej istotnych szczegółów, a następnie pokazują, jakie wnioski z nich wynikają. Taki sposób myślenia sprawdza się zarówno podczas podejmowania codziennych decyzji, jak i przy analizowaniu informacji w pracy, ocenie doniesień z mediów czy rozwiązywaniu problemów wymagających uwzględnienia wielu różnych czynników jednocześnie.





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