Poznaj mechanizm stresu. Od adaptacji do przeciążenia

Stres jest naturalną, biologicznie uwarunkowaną reakcją organizmu na wyzwania i zagrożenia. Towarzyszy nam od zawsze i ma swoje uzasadnione działanie w naszym systemie nerwowym.

Bez niego gatunek ludzki nie przetrwałby. W sytuacji stresowej aktywuje się autonomiczny układ nerwowy oraz oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, co prowadzi do uwalniania hormonów, takich jak adrenalina i kortyzol. Mechanizm ten, określany jako reakcja "walki lub ucieczki", zwiększa czujność, przyspiesza tętno, podnosi ciśnienie krwi i mobilizuje mięśnie do działania. W krótkim okresie reakcja ta ma charakter adaptacyjny. To ten mechanizm pozwolił naszym przodkom przetrwać.

Problem pojawia się wtedy, gdy stresory nie ustępują, a organizm przez tygodnie lub miesiące pozostaje w stanie podwyższonej gotowości. W przeciwieństwie do stresu ostrego, który szybko wygasa, stres przewlekły oznacza utrzymywanie się aktywacji fizjologicznej mimo braku bezpośredniego zagrożenia.

Organizm nie otrzymuje sygnału do powrotu do równowagi, co prowadzi do stopniowego wyczerpania zasobów adaptacyjnych. Długotrwałe podwyższenie poziomu kortyzolu wpływa nie tylko na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, lecz także na metabolizm, odporność i regulację emocji. Z czasem reakcja, która miała chronić, zaczyna działać destrukcyjnie.

We współczesnym świecie nie występuje już tak wiele sytuacji zagrożenia, by stres miał ratować nasze życie - a jednak z jakiegoś powodu system "walki i ucieczki" uaktywnia się zbyt często, pozostawiając nasz organizm w chronicznym stresie. Jak rozpoznać ten stan, a co ważniejsze - jak sobie z nim radzić?

Objawy przewlekłego stresu, to sygnały z ciała i psychiki

Długotrwały stres negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu 123RF/PICSEL

Rozpoznanie przewlekłego stresu bywa trudne, ponieważ jego objawy rozwijają się stopniowo i często są przypisywane innym powodom. Jednym z pierwszych sygnałów są zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak problemy z koncentracją, trudności z podejmowaniem decyzji oraz pogorszenie pamięci. Osoby doświadczające chronicznego napięcia często opisują uczucie "mgły umysłowej" oraz stałe rozproszenie uwagi.

Na poziomie emocjonalnym przewlekły stres może manifestować się drażliwością, obniżonym nastrojem, nadmierną nerwowością i poczuciem przytłoczenia. Charakterystyczne jest utrzymujące się napięcie wewnętrzne oraz trudność w zrelaksowaniu się, nawet w sytuacjach obiektywnie bezpiecznych.

U niektórych osób rozwijają się objawy lękowe lub depresyjne.

Równolegle pojawiają się symptomy somatyczne, które także bywają mylone z innymi chorobami. Do najczęstszych należą przewlekłe bóle głowy, napięcie mięśniowe, zwłaszcza w obrębie karku i szczęki, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, zaburzenia snu oraz utrzymujące się zmęczenie.

Organizm w stanie chronicznej mobilizacji może reagować przyspieszonym biciem serca, podwyższonym ciśnieniem tętniczym oraz osłabieniem odporności, co skutkuje częstszymi infekcjami. Długotrwałe działanie kortyzolu sprzyja także zmianom apetytu i preferencjom żywieniowym, co może prowadzić do wahań masy ciała.

W niektórych przypadkach obserwuje się zmiany behawioralne, takie, jak zwiększone spożycie alkoholu, sięganie po substancje psychoaktywne czy kompulsywne zachowania mające przynieść chwilową ulgę. Są to próby samoregulacji, które jednak często nasilają problem i zwiększają ryzyko powikłań zdrowotnych.

Dlatego ważne jest w przypadku rozpoznania u siebie chronicznego stresu, patrzenie holistyczne. Należy obserwować nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne łącznie.

Długofalowe konsekwencje i moment, w którym warto szukać pomocy

Adrenalina sprawia, wraz z kortyzolem, znanym jako hormon stresu, że organizm mobilizuje się do działania w trybie "walki lub ucieczki" 123RF/PICSEL

Nieleczony przewlekły stres wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych. Utrzymujące się nadciśnienie tętnicze zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Zaburzenia metaboliczne mogą sprzyjać rozwojowi otyłości i cukrzycy, a przewlekła aktywacja układu odpornościowego wiąże się z nasileniem stanów zapalnych w organizmie. W sferze psychicznej długotrwały stres zwiększa podatność na zaburzenia lękowe i depresję, a także może pogłębiać już istniejące trudności emocjonalne.

Kluczowym kryterium rozpoznania przewlekłego stresu jest czas trwania objawów oraz ich wpływ na codzienne funkcjonowanie. Jeżeli napięcie utrzymuje się przez wiele tygodni lub miesięcy, a próby samodzielnego radzenia sobie nie przynoszą poprawy, warto rozważyć konsultację z lekarzem lub specjalistą zdrowia psychicznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których pojawiają się myśli o samookaleczeniu, poczucie utraty kontroli nad zachowaniem lub sięganie po substancje jako podstawowy sposób regulacji emocji.

Rozpoznanie przewlekłego stresu nie powinno być traktowane jako oznaka słabości, lecz jako sygnał ostrzegawczy organizmu. Wczesna identyfikacja objawów i podjęcie odpowiednich działań może zapobiec poważnym konsekwencjom zdrowotnym. Nauka jasno pokazuje, że organizm ludzki posiada zdolność do regeneracji, o ile otrzyma warunki do powrotu do równowagi. Świadomość własnych reakcji, uważność na sygnały płynące z ciała i gotowość do szukania wsparcia stanowią fundament skutecznej profilaktyki przewlekłego stresu.

American Psychological Association (APA), "6 things researchers want you to know about stress". Medical Encyclopedia, "Stress and your health". Liu M-Y, Li N, Li WA, Khan H. "Association Between Psychosocial Stress and Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis", 2020.

