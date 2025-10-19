Spis treści: Jak różnica wieku między partnerami wpływa na trwałość związku? Wiek partnerów a problemy w komunikacji Inne pokolenie - inne oczekiwania i priorytety Jaka jest idealna różnica wieku między partnerami?

Jak różnica wieku między partnerami wpływa na trwałość związku?

Naukowcy z Emory University w USA ustalili, jak różnica wieku w związku może wpływać na jego trwałość. W tym celu przeanalizowali jakość relacji ponad 3 tys. par. Okazało się, że im większa różnica wieku między partnerami, tym większe ryzyko rozstania. W przypadku różnicy 20 lat wynosi ono aż 95 proc.

Wiek partnerów a problemy w komunikacji

Mimo że spora różnica wieku między partnerami nikogo już specjalnie nie dziwi, to wciąż większe kontrowersje wzbudza związek młodszego mężczyzny z dojrzałą kobietą. Psychologowie podkreślają, że wiele osób podświadomie szuka partnera, który w jakiś sposób się nim zaopiekuje. Niestety może to być przyczyna rozstań - jeśli druga osoba zaczyna wchodzić w rolę rodzica, na dłuższą metę może być to dla niej niesatysfakcjonującej i obciążające.

Duża różnica wieku, czasem pokoleniowa, sprawia, że partnerom trudno jest się porozumieć - mają inne oczekiwania, potrzeby czy doświadczenia życiowe. Mogą dzielić ich zainteresowania i sposób spędzania wolnego czasu. Trudne do pogodzenia mogą być relacje ze znajomymi, którzy również są znacznie młodsi lub starsi.

Okazuje się, że im mniejsza różnica wieku między partnerami, tym większa szansa na trwały związek 123RF/PICSEL

Inne pokolenie - inne oczekiwania i priorytety

Różnica wieku między partnerami może też wiązać się z innymi priorytetami w życiu. Młodsze osoby często skupiają się na samorozwoju, pracy czy podróżowaniu. Starszy partner może w tym czasie pragnąć już większej stabilizacji i założenia rodziny. Trudniejsze mogą być również relacje z rodziną drugiej osoby. Duża różnica wieku bywa przyczyną ostracyzmu społecznego i bywa nieakceptowana nawet przez najbliższych.

Jaka jest idealna różnica wieku między partnerami?

Amerykańscy naukowcy ustalili, że jeśli różnica wieku między partnerami wynosi 10 lat, ryzyko rozstania czy rozwodu spada do 39 proc. W przypadku różnicy nie większej niż 5 lat ryzyko wynosi 18 proc. Z kolei idealna różnica wieku to 1-3 lata.

