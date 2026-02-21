Kiedyś każdy to miał, dziś to symbol luksusu. 6 rzeczy, które zniknęły z codzienności

Paulina Szymczak

Gdybyśmy cofnęli się w czasie o kilkadziesiąt lat i przyjrzeli życiu naszych dziadków, moglibyśmy dojść do zaskakującego wniosku: byli oni posiadaczami luksusów, na które wielu z nas dziś nie może sobie pozwolić. Nie chodzi tu o dobra materialne, ale o bezcenne wartości, które w pędzącym, zdigitalizowanym świecie stały się towarem deficytowym. Współczesny postęp dał nam niemal wszystko, ale w zamian zabrał coś fundamentalnego. Oto sześć rzeczy, które dla wielu z nas zniknęły z codzienności, stając się symbolem prawdziwego luksusu.

Kobieta w pastelowej kurtce i z rozpuszczonymi włosami stoi tyłem, patrząc na rozległą panoramę górską pokrytą gęstym lasem świerkowym, nad którymi unoszą się chmury.
Kontakt z przyrodą kiedyś był codziennością123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czas, który nie jest zaplanowany co do minuty
  2. Głębokie, autentyczne relacje
  3. Kontakt z naturą i cisza
  4. Prawo do bycia offline
  5. Nuda i przestrzeń na kreatywność

Czas, który nie jest zaplanowany co do minuty

"Nie mam czasu" stało się uniwersalnym mottem naszych czasów. Kalendarze pękają w szwach od spotkań, zadań i przypomnień, a życie przypomina pogoń za odhaczaniem kolejnych punktów na niekończącej się liście. W tej gonitwie zapomnieliśmy o sztuce "slow life" - życia bez presji i pośpiechu, w zgodzie ze sobą i własnym rytmem. Luksusem stało się niespieszne śniadanie bez zerkania na zegarek, spacer bez określonego celu czy popołudnie z książką bez poczucia winy, że "coś nas omija". Filozofia slow life to nie pochwała lenistwa, ale świadome celebrowanie chwil i odzyskanie kontroli nad własnym czasem.

    Głębokie, autentyczne relacje

    Paradoksem cyfrowej ery jest to, że mając setki "znajomych" w mediach społecznościowych, wielu z nas czuje się bardziej samotnymi niż kiedykolwiek. Technologia, która miała nas łączyć, często staje się barierą dla autentycznych więzi. Badania wskazują, że nadmierne korzystanie z social mediów może prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, niższej samooceny i poczucia izolacji.

    Szczególnie dotkliwie odczuwa to młode pokolenie. Zgodnie z raportem "Nigdy więcej samotności", aż 65 proc. osób z pokolenia Z (w wieku 13-28 lat) regularnie odczuwa samotność. Prawdziwym luksusem stała się rozmowa twarzą w twarz, w której cała uwaga skupiona jest na drugim człowieku, a nie na ekranie telefonu. Bliskość bez rozpraszaczy, pełna obecność i empatia to dziś rzadkie i niezwykle cenne doświadczenia.

    Dwie młode kobiety siedzą na ławce w parku, rozmawiając i uśmiechając się do siebie. Jedna z nich ubrana w białą kurtkę, czapkę i czerwony szal trzyma kubek oraz pudełko z jedzeniem. Druga nosi żółty szalik i czarny płaszcz. W tle jesienne drzewa z żół...
    Dlaczego prawdziwa przyjaźń to dziś towar deficytowy?freepik.commateriał zewnętrzny

    Kontakt z naturą i cisza

    Mieszkańcy miast coraz częściej żyją w oderwaniu od natury, a zieleń oglądają głównie na ekranach smartfonów. Tymczasem kontakt z przyrodą to jeden z najskuteczniejszych i najlepiej przebadanych sposobów na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego. Badania naukowe potwierdzają, że już 20 minut spędzonych na łonie natury może znacząco obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu.

    Praktyka "kąpieli leśnych" (Shinrin-yoku), wywodząca się z Japonii, dowodzi, że przebywanie wśród drzew wzmacnia odporność, poprawia nastrój i zwiększa poziom energii. Luksusem stała się możliwość regularnego spaceru po lesie, wsłuchania się w śpiew ptaków i odcięcia od miejskiego zgiełku.

    Prawo do bycia offline

    Granica między życiem zawodowym a prywatnym uległa zatarciu. Smartfony sprawiły, że praca może nas dopaść o każdej porze i w każdym miejscu. Kultura "bycia zawsze online" sprawiła, że prawdziwy odpoczynek po godzinach stał się przywilejem nielicznych. W odpowiedzi na ten problem w wielu krajach europejskich, takich jak Francja czy Belgia, wprowadzono już "prawo do bycia offline", które gwarantuje pracownikom możliwość nieodbierania służbowych maili i telefonów po pracy.

    W Polsce problem wypalenia zawodowego narasta - według różnych badań, jego symptomy odczuwa ponad 70 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Luksusem jest więc nie tylko praca, którą się lubi, ale przede wszystkim możliwość całkowitego odłączenia się od niej i zadbania o regenerację, która jest kluczowa dla utrzymania zdrowia psychicznego i efektywności.

    Ruch slow to próba zwolnienia we współczesnym zabieganym świecie
    Dlaczego czasem warto się ponudzić?123RF/PICSEL

    Nuda i przestrzeń na kreatywność

    Każdą wolną chwilę - w kolejce, w autobusie, przed snem - wypełniamy scrollowaniem. Wyeliminowaliśmy z życia nudę, a wraz z nią coś niezwykle cennego. Badania psychologiczne pokazują, że nuda jest niezbędna dla kreatywności. Kiedy nasz mózg nie jest bombardowany bodźcami, przechodzi w tzw. tryb domyślny (default mode), w którym zaczyna swobodnie wędrować, łączyć odległe skojarzenia i generować nowe pomysły. To właśnie w chwilach pozornej bezczynności rodzą się najlepsze rozwiązania. Luksusem stała się możliwość "ponudzenia się", dania sobie przestrzeni na swobodne myślenie i refleksję, bez natychmiastowego sięgania po cyfrowy "wypełniacz czasu".

