Oczy - odzwierciedlenie naszej duszy

Od wieków ludzie wierzyli, że oczy mówią o nas więcej niż jesteśmy w stanie powiedzieć, czy zaprezentować. "Oczy są zwierciadłem duszy" - w głęboko filozoficzny sens tego zdania wierzono już w starożytności, gdy próbowano odczytywać charakter człowieka z rysów twarzy i spojrzenia. Z czasem pojawiły się też teorie dotyczące koloru naszej tęczówki. Niebieskie oczy miały oznaczać inteligencję i spokój, zielone - tajemniczość i kreatywność, a brązowe - siłę charakteru oraz dominację. Dziś podobne opisy nadal krążą w internecie, fascynując ludzi. Psychologia dowodzi jednak, że większość tych przekonań wynika bardziej z naszych skojarzeń i stereotypów, a nie z nauki. Mimo to temat wciąż powraca, bo oczy są jednym z najważniejszych elementów twarzy: przyciągają uwagę i odgrywają ogromną rolę w relacjach międzyludzkich. Nie bez powodu wiele osób zapytanych o początek wieloletniego związku mówi: "Najpierw urzekły mnie w niej/nim oczy".

Nauka nie potwierdza wprost fascynującej teorii

Naukowcy wielokrotnie próbowali sprawdzić, czy kolor oczu może mieć związek z naszym temperamentem lub funkcjonowaniem mózgu. Jednym z najczęściej cytowanych badań jest eksperyment W.H. Tedforda opublikowany w "Perceptual and Motor Skills" w 1978 roku, a więc niemal 50 lat temu. Badacze zauważyli, że osoby z ciemnymi oczami osiągały nieco lepsze wyniki w testach czasu reakcji, niż osoby o jasnej tęczówce. Autorzy sugerowali, że może mieć to związek z melaniną i działaniem układu nerwowego.

Kilka lat wcześniej pojawiło się także badanie Allana Markle'a, według którego osoby z ciemnymi oczami wykazywały silniejsze reakcje emocjonalne na bodźce stresowe lub pobudzające. To właśnie takie publikacje sprawiły, że zaczęły tworzyć się popularne teorie: brązowe oczy miały oznaczać impulsywność, siłę psychiczną i zdecydowanie, a jasne oczy łączono z większym spokojem. Problem w tym, że współczesna nauka traktuje te wyniki ze sporą rezerwą i mnóstwem wątpliwości, bo badania były niewielkie, trudne do powtórzenia i nie dowiodły jednoznacznych zależności.

Kolor oczu a poziom inteligencji - jak to jest?

Najwięcej mitów dotyczy jednak inteligencji. W kulturze masowej od lat powraca przekonanie, że osoby o niebieskich oczach są bardziej inteligentne albo bardziej kreatywne. Ta teoria na tyle fascynuje ludzi, że artykuły na ten temat, filmiki, opinie mistyków i osób zajmujących się astrologią i paranaukami mnożą się i nic nie wskazuje na to, by to zainteresowanie kiedykolwiek zniknęło.

Niestety, nie istnieją jednak wiarygodne badania potwierdzające, że konkretny kolor tęczówki oznacza wyższe IQ. Zarówno psychologia, jak i genetyka są dziś zgodne: inteligencja zależy od ogromnej liczby czynników: genów, środowiska, edukacji, doświadczeń życiowych, a nawet zdrowia, ale nie od barwy oka.

Ale naukowcy zajmujący się psychologią społeczną zauważyli coś równie interesującego: ludzie automatycznie przypisują określone cechy osobom o konkretnym wyglądzie. Jasne oczy bywają odbierane jako bardziej "łagodne", "otwarte" czy "pełne mądrości", natomiast ciemne jako bardziej "silne", "dominujące" lub "zmysłowe". To zjawisko to tzw. efekt aureoli: nasze pierwsze wrażenie wpływa na ocenę charakteru drugiego człowieka, nawet jeśli nie ma ku temu realnych podstaw.

Dla nas to nadal coś więcej niż tylko tęczówka

Z oczu z łatwością wyczytać można emocje drugiej osoby 123RF/PICSEL

Być może właśnie dlatego temat koloru oczu od tak dawna fascynuje ludzi. Oczy mają w sobie najwięcej emocji spośród wszystkich "elementów" naszej twarzy - patrzymy w nie podczas rozmowy, szukamy w nich uczuć i ukrytych intencji. Współczesna psychologia uważa jednak, że choć mogą istnieć drobne korelacje związane z pigmentacją i reakcjami organizmu, to nie da się przewidzieć charakteru ani inteligencji człowieka jedynie na podstawie koloru jego oczu. Mimo to teorie o "tajemnicy spojrzenia" prawdopodobnie nigdy nie znikną, bo ludzie od zawsze chcieli wierzyć, że w oczach można dostrzec coś znacznie więcej niż tylko kolor.

