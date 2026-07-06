Spis treści: Dlaczego podczas rozmowy telefonicznej zaczynamy chodzić? Mózg ma ku temu dobry powód Chodzenie pomaga myśleć. Badania pokazują, że to coś więcej niż zwykły nawyk Dlaczego podczas trudnych rozmów chodzimy szybciej? Czy chodzenie podczas rozmowy telefonicznej mówi coś o osobowości?

Dlaczego podczas rozmowy telefonicznej zaczynamy chodzić? Mózg ma ku temu dobry powód

Chodzenie podczas rozmowy telefonicznej psychologowie określają mianem spontanicznej aktywności ruchowej, która pomaga nam regulować uwagę i poziom pobudzenia organizmu. Mózg nieustannie dąży do utrzymania koncentracji na optymalnym poziomie. Podczas rozmowy telefonicznej ma jednak trudniejsze zadanie niż w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą.

Rozmowa twarzą w twarz dostarcza całego zestawu informacji. Oprócz słów odbieramy mimikę, ruch oczu, gesty, tempo oddechu czy krótkie pauzy. Rozmawiając przez telefon, mamy do dyspozycji głównie głos. To trochę jakbyśmy oglądali film z wyłączonym obrazem - fabułę nadal rozumiemy, ale musimy znacznie uważniej interpretować intonację i chwilę ciszy. Taki sposób komunikacji zwiększa obciążenie poznawcze, czyli ilość pracy, jaką w danym momencie wykonuje mózg.

Właśnie wtedy wiele osób odruchowo zaczyna chodzić po mieszkaniu. Powolny spacer to naturalny regulator pracy układu nerwowego. Rytmiczne kroki pomagają utrzymać odpowiedni poziom pobudzenia, więc łatwiej jest nam śledzić tok rozmowy, dobierać argumenty i szybciej porządkować myśli. Nie chodzi o wysiłek fizyczny, lecz o delikatny ruch, który wspiera koncentrację.

Choć podczas rozmowy telefonicznej siedzimy bezpiecznie we własnym domu, mózg uruchamia te same ewolucyjne mechanizmy, które przez tysiące lat pomagały człowiekowi reagować na zagrożenie. 123RF/PICSEL

Neurolodzy wskazują, że podczas chodzenia aktywizują się sieci odpowiedzialne za uwagę oraz układ siatkowaty pnia mózgu, który utrzymuje stan czuwania i gotowości do działania. Efekt przypomina lekkie "podkręcenie" koncentracji - bez poczucia napięcia czy nadmiernego pobudzenia. Dlatego szczególnie często spacerujemy podczas rozmów służbowych, ważnych telefonów rodzinnych albo sytuacji wymagających szybkiego myślenia.

To zjawisko dobrze wpisuje się w rozwijającą się teorię poznania ucieleśnionego (embodied cognition). Zakłada ona, że myślenie nie zachodzi wyłącznie w mózgu, lecz jest ściśle związane z pracą całego ciała. Ruch, postawa, oddech, a nawet sposób poruszania się wpływają na uwagę, pamięć i podejmowanie decyzji. Coraz więcej badań pokazuje, że połączenie tej koncepcji z teorią obciążenia poznawczego pozwala lepiej wyjaśnić, dlaczego nawet spokojny spacer może ułatwiać przetwarzanie informacji i prowadzenie wymagających rozmów.

Chodzenie pomaga myśleć. Badania pokazują, że to coś więcej niż zwykły nawyk

Przez wiele lat spacerowanie podczas rozmowy telefonicznej uznawano za zwykły odruch albo sposób na rozładowanie nadmiaru energii. Dziś wiadomo, że sprawa jest bardziej złożona. Nawet spokojny marsz wpływa na pracę mózgu i może ułatwiać wykonywanie części zadań poznawczych.

Podczas chodzenia rośnie przepływ krwi przez mózg, a wraz z nią zwiększa się dostarczanie tlenu i glukozy do obszarów odpowiedzialnych za uwagę, pamięć roboczą i planowanie. Mózg pracuje wtedy w warunkach sprzyjających sprawniejszemu przetwarzaniu informacji. To właśnie z tego powodu wiele osób podczas spaceru łatwiej przypomina sobie nazwisko, układa odpowiedź albo znajduje rozwiązanie problemu, które chwilę wcześniej wydawało się nieosiągalne.

Potwierdzają to badania zespołu psychologów ze Stanford University. Marily Oppezzo i Daniel Schwartz wykazali, że osoby chodzące generowały wyraźnie więcej oryginalnych pomysłów niż uczestnicy siedzący przy biurku. W części eksperymentów poprawę kreatywności odnotowano u ponad 80 proc. badanych, a korzystny efekt utrzymywał się jeszcze przez pewien czas po zakończeniu spaceru.

Naukowcy zwracają również uwagę na rolę tzw. sieci stanu domyślnego (default mode network). To układ współpracujących ze sobą obszarów mózgu, który ułatwia łączenie pozornie odległych informacji, przypominanie wspomnień i tworzenie nowych skojarzeń. Właśnie dlatego podczas spaceru nagle wpada nam do głowy trafna riposta, rozwiązanie problemu albo dawno zapomniany szczegół rozmowy.

Ruch nie poprawia jednak wszystkich rodzajów myślenia w takim samym stopniu. Największe korzyści przynosi podczas zadań wymagających kreatywności, planowania czy swobodnego formułowania wypowiedzi. Gdy trzeba wykonać precyzyjne obliczenia lub skupić się na wielu szczegółach jednocześnie, chodzenie może odwracać uwagę. Rozmowa telefoniczna z przyjacielem albo burza mózgów świetnie idą w parze ze spacerem po mieszkaniu, ale analizowanie skomplikowanych danych czy wypełnianie dokumentów już znacznie lepiej wychodzi przy biurku.

Dlaczego podczas trudnych rozmów chodzimy szybciej?

Zauważ, jak zmienia się tempo twoich kroków. Podczas spokojnej rozmowy spacer po mieszkaniu jest dość wolny, ale kiedy otrzymujesz stresującą wiadomość, dochodzi do konfliktu albo musisz podjąć ważną decyzję, zaczynasz chodzić szybciej. To nie przypadek, lecz naturalna reakcja organizmu.

Za ten mechanizm odpowiada autonomiczny układ nerwowy. Silne emocje pobudzają wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny, które przygotowują organizm do działania. Choć podczas rozmowy telefonicznej siedzimy bezpiecznie we własnym domu, mózg uruchamia te same ewolucyjne mechanizmy, które przez tysiące lat pomagały człowiekowi reagować na zagrożenie. Ruch pozwala częściowo rozładować nagromadzone napięcie, uspokoić oddech i stopniowo odzyskać poczucie kontroli.

Psychologowie nazywają ten proces samoregulacją poprzez aktywność ruchową. Z tego samego powodu wiele osób podczas stresującego spotkania macha nogą, obraca długopis w dłoni albo stuka palcami o blat. Organizm instynktownie szuka sposobu na obniżenie napięcia.

Co ciekawe, chodzenie nie tylko pomaga regulować emocje, ale również angażuje mózg. Najnowsze przeglądy badań pokazują, że nawet zwykły marsz wymaga współpracy obszarów odpowiedzialnych za ruch, uwagę, słuch i planowanie kolejnych działań. Oznacza to, że chodzenie nie jest automatyczną czynnością wykonywaną "na autopilocie". Kora mózgowa cały czas kontroluje przebieg ruchu, a jej rola jest jeszcze większa, gdy jednocześnie prowadzimy wymagającą rozmowę lub wykonujemy inne zadanie.

Rozmowa telefoniczna ma realny wpływ na nasz stan psychiczny Canva Pro INTERIA.PL

To również wyjaśnia, dlaczego spacer po mieszkaniu podczas rozmowy zwykle pomaga, ale ma swoje granice. Powolne chodzenie po znanym otoczeniu stanowi niewielkie obciążenie dla mózgu i często ułatwia uporządkowanie myśli. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na ulicy. Badania pokazują, że korzystanie ze smartfona podczas chodzenia pogarsza równowagę, zmienia sposób stawiania kroków i zwiększa obciążenie poznawcze, szczególnie u dzieci oraz osób starszych. Jesli do rozmowy dochodzi jeszcze patrzenie w ekran lub pisanie wiadomości, mózg musi jednocześnie kontrolować ruch, analizować otoczenie i przetwarzać informacje. W takich warunkach znacznie łatwiej o błąd lub niebezpieczną sytuację.

Czy chodzenie podczas rozmowy telefonicznej mówi coś o osobowości?

W mediach społecznościowych często można przeczytać, że osoby spacerujące podczas rozmów telefonicznych są bardziej inteligentne, kreatywne albo mają ADHD. Badania naukowe nie potwierdzają jednak tak prostych zależności. Sam fakt, że ktoś krąży po mieszkaniu podczas rozmowy, nie pozwala ocenić ani osobowości, ani stanu zdrowia. To raczej sygnał, że ciało pomaga mózgowi utrzymać uwagę, regulować napięcie i nadążyć za rozmową.

Na taki nawyk wpływa kilka rzeczy naraz. Liczy się temperament, poziom pobudzenia, stres, rodzaj pracy, codzienne przyzwyczajenia i styl komunikowania się. Osoba, która na żywo dużo gestykuluje, kiwa głową i "mówi całym ciałem", przez telefon traci ważną część kontaktu. Nie widzi twarzy rozmówcy, jego reakcji ani mikrogestów, więc ruch staje się dla niej naturalnym dopowiedzeniem rozmowy.

Znaczenie ma też temat rozmowy. Podczas nudnej rozmowy telefonicznej z infolinią spacer pomaga podtrzymać czujność. Przy trudnej rozmowie rodzinnej albo konflikcie rozładowuje napięcie. A podczas rozmowy służbowej, planowania lub burzy mózgów może ułatwiać szukanie skojarzeń i układanie zdań. Stąd popularność krótkich walking meetings, czyli spotkań prowadzonych w ruchu. W wielu firmach traktuje się je jako prosty sposób na mniej sztywne rozmowy, szybsze decyzje i świeższe pomysły.

Wątek ADHD wymaga szczególnej ostrożności. Badania pokazują, że u części osób z trudnościami w koncentracji umiarkowany ruch może wspierać uwagę i samoregulację. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto chodzi po domu podczas rozmowy telefonicznej, ma zaburzenie neurorozwojowe. To powszechny mechanizm, obecny również u osób bez diagnozy i bez problemów zdrowotnych.

Źródła: jneurosci.org, biorxiv.org, PubMed





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