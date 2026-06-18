Spis treści: Pierwsze wrażenie powstaje szybciej, niż myślisz Psychologowie nazwali ten mechanizm "thin slicing" Kilka sekund wystarczy, by nas zaszufladkować

Pierwsze wrażenie powstaje szybciej, niż myślisz

"Pierwsze wrażenie robi się tylko raz" - to znane wszystkim powiedzenie ma swoje uzasadnienie psychologiczne, choć większość z nas uważa je jedynie za motywacyjne, życiowe powiedzonko. Nasza prezencja, sposób mówienia, to, czy okazujemy stres lub napięcie, nawet to, czy się uśmiechamy czy jesteśmy nieśmiali - wszystkie mikrosygnały są odbierane przez otoczenie jako pierwsze informacje budujące o nas zdanie nowopoznanych ludzi. Od kilku dekad dokładniej przyglądają się temu pierwotnemu zjawisku psychologowie, nadając mu nazwę "thin slicing".

Psychologowie nazwali ten mechanizm "thin slicing"

Pierwotny instynkt każe nam oceniać nowe osoby na podstawie konkretnych cech 123RF/PICSEL

Po czym dokładnie zaliczamy ludzi do osób dbających do siebie, inteligentnych, przykładających wagę do wizerunku lub na przykład niesympatycznych? W czasach prehistorycznych taka kilkusekundowa ocena związana była z badaniem ryzyka, przetrwaniem gatunku i oceną ewentualnego zagrożenia. Choć dziś niekoniecznie już o to chodzi, mechanizm przetrwał w nas i ma się bardzo dobrze.

Maleńkie sygnały, które wysyłamy i odbieramy naprawdę są w stanie zbudować ocenę charakteru drugiego człowieka, a "skanowanie" tego co i jak ktoś mówi, robi, ubiera i preferuje potrafi szybko dać znak do zaszufladkowania kogoś - słusznie lub nie. Zachodzący mimowolnie, czyli poza naszą kontrolą i świadomością, mechanizm ekspresowej oceny ma za zadanie zakwalifikować ludzi: ładny lub brzydki, bogaty lub niezamożny, pewny siebie lub niezbyt silny. Oczywiście taka szybka ocena może przy bliższym poznaniu drugiego człowieka okazać się niewiele warta, ale, jak wspomniano wcześniej, thin slicing to mechanizm działający kompletnie poza naszą kontrolą.

Kilka sekund wystarczy, by nas zaszufladkować

Sami oceniamy i jesteśmy oceniani przez innych przy pierwszym poznaniu. Zaskakujące, na co zwraca się wtedy uwagę 123RF/PICSEL

Oto 10 cech, na które podświadomie zwracamy uwagę u drugiego człowieka przy pierwszym poznaniu i które mogą zaważyć na naszej ostatecznej ocenie. Inni w nas również "skanują" te szczegóły, warto więc je znać także dla własnych ewentualnych korzyści i sprawienia dobrego pierwszego wrażenia.

Postawa ciała - sposób, w jaki stoisz, siedzisz i się poruszasz, często zdradza więcej niż słowa. Wyprostowana sylwetka kojarzy się z pewnością siebie, energią i otwartością na kontakt. Zapach - ludzie bardzo szybko rejestrują zapach, nawet jeśli nie zwracają na niego świadomej uwagi. Przyjemna, subtelna woń sprzyja pozytywnemu odbiorowi, a nieprzyjemny zapach może utrudnić budowanie dobrego pierwszego wrażenia. Kontakt wzrokowy - patrzenie rozmówcy w oczy sygnalizuje zainteresowanie, szczerość i zaangażowanie. Zbyt częste unikanie spojrzenia bywa odbierane jako niepewność lub brak uwagi. Stan butów - choć wydaje się to drobiazgiem, wiele osób podświadomie zwraca uwagę na obuwie. Czyste i zadbane buty mogą świadczyć o staranności oraz dbałości o szczegóły. Ton i brzmienie głosu - nie tylko treść wypowiedzi ma znaczenie. Spokojny, wyraźny głos budzi większe zaufanie, a nerwowy lub chaotyczny sposób mówienia może wpływać na odbiór całej osoby. Schludność ubioru - ludzie często wyrabiają sobie opinię na podstawie wyglądu już w pierwszych sekundach. Nie chodzi o drogie ubrania, lecz o ich czystość, dopasowanie i ogólne wrażenie estetyczne. Wygląd dłoni - dłonie są często widoczne podczas rozmowy i gestykulacji. Zadbane ręce mogą dać wrażenie osoby uporządkowanej i dbającej o siebie. Kondycja włosów - fryzura i stan włosów należą do elementów najbardziej rzucających się w oczy. Czyste i zadbane włosy często wzmacniają wrażenie troski o własny wygląd. Stan skóry - skóra twarzy jest jednym z pierwszych elementów, na które patrzą inni. Jej wygląd wpływa na pierwsze skojarzenia dotyczące zdrowia, samopoczucia i stylu życia, choć takie oceny nie zawsze są trafne. Świeżość oddechu - to detal, o którym rzadko mówi się otwarcie, ale który ma duże znaczenie w bezpośrednich kontaktach. Świeży oddech zwiększa komfort rozmowy i sprawia, że inni chętniej przebywają w naszym towarzystwie.

Na co zwracasz największą uwagę przy pierwszym spotkaniu z nową osobą? Sposób mówienia i ton głosu Uśmiech oraz mimikę twarzy Ubiór i ogólny wygląd Postawę ciała i pewność siebie Coś innego Zagłosuj

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