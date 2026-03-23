Spis treści: Dlaczego większość osób nie cierpi nudy i samotności? Co o osobach, które najbardziej lubią własne towarzystwo, mówi psychologia? Osoby, które lubią spędzać czas w samotności mają wyjątkowe cechy Dlaczego nuda jest tak cenna dla mózgu?

Dlaczego większość osób nie cierpi nudy i samotności?

Badacze z University of Virginia oraz Harvard University potwierdzili, że większość ludzi nie cierpi się nudzić ani pozostawać sam na sam z własnymi myślami. Większość uczestników eksperymentu bardzo źle zniosła konieczność siedzenia przez 15 minut bez żadnego zajęcia. Po badaniu stwierdzili, że woleliby nawet nieprzyjemne bodźce niż dłużącą się nudę. Można to zaobserwować w codziennym życiu - w domu, na spacerze czy w komunikacji miejskiej. Większość osób w tym czasie korzysta z telefonu, słucha muzyki, czyta albo wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Jedynie ok. 15-20 proc. osób potrafi po prostu się nudzić i błądzić myślami gdzie indziej. Co więcej, doskonale się z tym czują.

Co o osobach, które najbardziej lubią własne towarzystwo, mówi psychologia?

Według psychologii jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie wolą samotność od kontaktów z innymi osobami, jest wysoka wrażliwość sensoryczna. Obdarzone nią osoby znacznie mocniej reagują na bodźce z otoczenia czy emocje innych, co szybko je wyczerpuje. Osoby wysoko wrażliwe cechują się silną empatią, są wyczulone na zmienne nastroje i niuanse zachowań, których większość osób nie dostrzega. W związku z tym łatwo o ich przestymulowanie, co wymaga dłuższej regeneracji - w samotności. Dlatego określanie takich osób mianem "aspołecznych" jest bardzo krzywdzące i mija się z rzeczywistością.

Osoby, które lubią spędzać czas w samotności mają wyjątkowe cechy

Zdaniem ekspertów osoby, które nigdy nie nudzą się we własnym towarzystwie, mogą poszczycić się wyjątkowymi cechami. Przede wszystkim mają bogate życie wewnętrzne, a chwile samotności wykorzystują na rozmyślania, robienie planów na przyszłość czy marzenia. Zwykle są też kreatywne i pomysłowe, potrafią wymyślać ciekawe rozwiązania. Kolejną charakterystyczną cechą takich osób jest wysoka świadomość i samowystarczalność emocjonalna. Oznacza to, że potrafią oni samodzielnie regulować własne emocje, znają ich przyczyny i nie tłumią negatywnych odczuć. W wolnym czasie oddają się refleksjom dotyczącym życia emocjonalnego i relacji z innymi ludźmi.

Gdy pojawia się miejsce na swobodne myśli, zaczynamy tworzyć nowe rozwiązania, a to daje nam poczucie sprawczości 123RF/PICSEL

Dlaczego nuda jest tak cenna dla mózgu?

W czasach ciągłego przebodźcowania i nadmiaru informacji, jakie do nas docierają, chwile całkowitej nudy są zbawienne dla mózgu. To dla niego prawdziwy reset - układ nerwowy przechodzi z trybu skupienia w tryb spoczynkowy. Jednocześnie wzrasta aktywacja tzw. sieci domyślnej, która odpowiada za kreatywność, refleksję i spoglądanie "wewnątrz siebie". Aktywują się wówczas także struktury mózgu, które odpowiadają za analizę emocji. Spada poziom dopaminy, więc kora przedczołowa zaczyna "szukać" nowych angażujących bodźców, co popycha nas do działania i szukania nowych wrażeń. Psychologowie zgodnie twierdzą, że okresowa nuda chroni przed wypaleniem i wyczerpaniem emocjonalnym, a nawet zaburzeniami psychicznymi.

A wy lubicie się nudzić?

Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia

