O tym, jakie spustoszenie w naszych głowach potrafi wyrządzić FOMO, prawdopodobnie słyszało już wiele osób. Fear Of Missing Out, czyli chroniczny lęk przed tym, że ominie nas coś ważne, coś, co dotyczy innych osób, wiedza, którą zaczerpną czy zabawa jakiej doświadczą mogą spowodować nieznośną presję, lęki i ogromny, narastający dyskomfort psychiczny . Wiele osób właśnie z tego powodu nie może wręcz "odkleić się" od swojego smartfona. Chcą być na bieżąco, obserwować, uczestniczyć i być częścią czegoś większego, czegoś, co dotyczy reszty.

POMO to skrót od Proud Of Missing Out, czyli "duma z bycia pominiętym", podobnie JOMO - Joy Of Missing Out (radość z przegapiania). Najprościej rzecz ujmując, to przeciwległy biegun FOMO, który zakłada radość z nieuczestniczenia w tym, co większość. Z pewnością pierwszą myślą u wielu osób będzie skojarzenie tej radości i dumy z rezygnacją z życia towarzyskiego i zamknięcie się we własnych czterech ścianach, ale nic bardziej mylnego. Osoby POMO to nie zamknięci w sobie pustelnicy, a raczej świadome wartości swojego czasu i komfortu psychicznego osoby, które wręcz można uznać za wybredne. Ale w zupełnie pozytywnym znaczeniu tego słowa. Jeśli popracujemy nieco nad tym, jak wpływaja na nas hasła "Wszyscy o tym mówią, musisz to zobaczyć", albo "Nie może cię tam zabraknąć, jedyna taka okazja!", czy też "Jeszcze nie słyszałaś/eś? Musisz szybko nadrobić, żeby być na czasie", odkryjemy, że dajemy się omamiać kosztem własnego zdrowia psychicznego. POMO/JOMO to wypracowana umiejętność odmawiania uczestnictwa we wszystkim, co nam nie odpowiada i skupianie się tylko na tych rzeczach, które dają nam radość, spokój, przyjemność i komfort. To asertywność w pigułce.