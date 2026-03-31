Spis treści: Zaplanuj przygotowania do świąt i podziel się obowiązkami Dbaj o swoje granice przy świątecznym stole Schowaj do kieszeni perfekcjonizm Postaw na cyfrowy detoks Zaplanuj czas na ulubione aktywności

Zaplanuj przygotowania do świąt i podziel się obowiązkami

Nie ma nic bardziej stresującego niż przygotowania na ostatnią chwilę. Tymczasem wiele spraw można załatwić wcześniej, np. zakupy spożywcze. Z wyprzedzeniem kup wszystkie te składniki do potraw czy wypieków, które się nie zepsują. W ostatnie dni przed świętami w sklepach są największe tłumy i kolejki, więc postaraj się ograniczyć wtedy do kupna pieczywa, świeżych warzyw, owoców i wędlin.

Koniecznie podziel też obowiązki wśród domowników - zaplanujcie wspólnie, kto zajmie się porządkami, kto zrobi zakupy, a kto przejmie stery w kuchni. Jeśli organizujesz spotkanie dla większego kręgu rodziny, ustalcie wspólnie, kto przynosi ciasto, a kto sałatkę. Dzięki temu poczujesz, że nie jesteś ze wszystkim sama.

Dbaj o swoje granice przy świątecznym stole

Pamiętaj, że nie musisz zabierać głosu w każdym temacie, jaki poruszany jest przy stole. Jeśli ktoś zaczyna komentować twoje decyzje życiowe albo zadawać pytania, na które nie masz ochoty odpowiadać, możesz powiedzieć, że nie chcesz rozmawiać na ten temat i zaproponować inny. Masz też prawo wyrazić sprzeciw, jeśli ktoś, nawet niechcący, rani uczucia twoje lub kogoś bliskiego.

Niektóre osoby dość szybko męczą się w większym gronie. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy odejście od stołu choćby na kilkanaście minut. Zawsze możesz w tym czasie pomóc w kuchni i zamienić kilka zdań z jedną osobą albo po prostu wyjść na krótki spacer.

Schowaj do kieszeni perfekcjonizm

Nic tak nie zabija radości ze świąt jak niepohamowany perfekcjonizm. Zamiast wymyślnych dań, pięciowarstwowych ciast i idealnie przystrojonego stołu, pomyśl o sobie i najbliższych. Im więcej zdołasz "odpuścić", tym bardziej wszyscy, także goście, poczują się odprężeni. Znacznie ważniejsze są dobre humory i rodzinna atmosfera, to właśnie one zostają w pamięci na długo. Kilkudniowe przygotowania i frustracja z powodu tego, że nikt nie docenia twoich wysiłków to prosty przepis na zepsute święta.

W święta wyłącz telefon i praktykuj uważność

Postaw na cyfrowy detoks

Święta to też dobry czas, by do minimum ograniczyć korzystanie z telefonu i mediów społecznościowych. To nie tylko pożeracze czasu, ale winowajcy problemów ze snem czy obniżonego nastroju. Jeśli chcesz naprawdę odpocząć, odłóż telefon na półkę i wycisz powiadomienia. Skup się na tu i teraz, chłoń najlepsze momenty z bliskimi albo pozachwycaj się pięknem rozkwitającej na nowo przyrody.

Zaplanuj czas na ulubione aktywności

Wiele osób czuje presję ze strony rodziny, by święta spędzać w całości przy stole. W efekcie cały wolny czas kręci się wokół przygotowywania posiłków, ich donoszenia na stół i samego jedzenia. Jeśli ci to przeszkadza, postaraj się zmienić rodzinną tradycję. Zapraszaj bliskich na późniejszą godzinę lub sama przychodź w odwiedziny później, a wcześniejszy czas przeznacz na ulubione aktywności - spacer, przejażdżkę rowerową, czytanie czy słuchanie muzyki. Albo poświęć jeden dzień w całości rodzinie, a drugiego rób wyłącznie to, na co masz ochotę. Pamiętaj, że święta są też po to, by się zregenerować, a nie tylko na siłę wywiązywać się z tradycyjnych obowiązków.

