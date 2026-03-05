Spis treści: Chwalenie się Ciągłe spoglądanie na telefon Przeklinanie lub wysławianie się niepoprawnym językiem Głośne zachowanie w miejscach publicznych Notoryczne spóźnianie się Odwoływanie spotkań w ostatniej chwili Pozostawianie bałaganu we wspólnych przestrzeniach

Chwalenie się

Nie ma nic złego w dzieleniu się z bliskimi swoimi sukcesami. Warto jednak nie tylko zachować umiar, ale zwrócić też uwagę na kontekst i sytuację innych. Stwierdzenie "co chwilę wydzwaniają do mnie rekruterzy z ofertami pracy, nudzi mnie już odbieranie tych telefonów" może sprawić, że zostaniesz potraktowana jako osoba, która ma się za lepszą od innych. Zwłaszcza jeśli w tym samym gronie jest osoba, która od dłuższego czasu nie może znaleźć albo zmienić pracy.

Ciągłe spoglądanie na telefon

Częste zerkanie na telefon, gdy jesteśmy w towarzystwie, jest niemile widziane i często negatywnie oceniane. W ten sposób wysyłasz innym komunikat, że nie są najważniejsi, lub co gorsza, nudzi cię przebywanie w ich towarzystwie. To nie tylko nieeleganckie - takie zachowanie na dłuższą metę może zepsuć nawet trwałą relację.

Przeklinanie lub wysławianie się niepoprawnym językiem

Mimo że przeklinanie w trudnych sytuacjach może obniżać poziom stresu i regulować emocje, to w czasie towarzyskich spotkań często psuje atmosferę. Zwłaszcza jeśli jesteś jedyną osobą w gronie, która wypowiada wulgaryzmy albo niepoprawnie się wysławia. Okazjonalne przeklinanie może rozluźniać atmosferę i integrować grupę, ale w nadmiarze lub w bardziej oficjalnych sytuacjach jest postrzegane jako brak szacunku dla rozmówców i oznakę niskiej kultury osobistej.

Głośne zachowanie w miejscach publicznych

Głośne rozmowy, wybuchy tubalnego śmiechu czy słuchanie muzyki bez słuchawek w miejscach publicznych to powód do krytycznego osądu ze strony innych ludzi. Takie zachowania uznaje się za nieeleganckie i kulturalne, a powszechny dostęp do przenośnych urządzeń sprawił, że to jedno z bardziej frustrujących i irytujących zachowań w przestrzeni publicznej.

Notoryczne spóźnianie się

Częste spóźnianie się na umówione spotkania są oznaką braku szacunku i sprawiają, że mimo wszystko ludzie zaczynają cię negatywnie postrzegać. W końcu mogą stracić zaufanie, skoro problemem jest dla ciebie choćby wcześniejsze wyjście z domu. Notoryczne spóźnianie się dla wielu osób jest równoznaczne z nierzetelnością i lekkomyślnością, a to nie wróży dobrze na przyszłość relacji.

Odwołujesz spotkania w ostatniej chwili? Przyjaciele mogą ci tego nie wybaczyć 123RF/PICSEL

Odwoływanie spotkań w ostatniej chwili

Jeszcze bardziej irytującym zachowaniem jest odwoływanie spotkania w ostatniej chwili. Sporadyczne postępowanie w ten sposób jest akceptowane, ale jeśli się powtarza, może sprawić, że stracisz przyjaciół. Zwłaszcza jeśli kryje się za tym zwykłe lenistwo i brak ochoty na wyjście z domu. Lepiej uważaj - ludzie są wyczuleni na fałszywe wymówki.

Pozostawianie bałaganu we wspólnych przestrzeniach

Mieszkanie pod jednym dachem z osobami spoza rodziny może generować wiele konfliktów. A najczęstszym punktem zapalnym jest dbanie o wspólną przestrzeń, taką jak kuchnia, łazienka czy przedpokój. Do najbardziej znienawidzonych zachowań zalicza się pozostawianie po sobie bałaganu czy unikanie sprzątania tych pomieszczeń. Nawet jeśli nie usłyszysz krytyki, możesz mieć pewność, że w duchu jesteś oceniany jako egoistyczny i roszczeniowy.

Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia

Twoja osobowość kryje w sobie więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi psychologia Canva Pro INTERIA.PL

Brud i brak higieny, a “papier toaletowy jest luksusem”. Indie, których się nie zapomina Interia pl INTERIA.PL