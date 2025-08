Mózg w trybie awaryjnym. Co nadmiar bodźców robi z naszym układem nerwowym?

Nie jesteśmy zaprogramowani na życie w nieustannym pobudzeniu. Nasz układ nerwowy powstał w zupełnie innym świecie - tym, gdzie największym wyzwaniem była fizyczna konfrontacja albo ucieczka, nie tysiące mikrodecyzji dziennie. Dziś walczymy z nadmiarem informacji, dźwięków, światła, rozmów, powiadomień, treści, które do nas docierają. Ale mamy coraz większy problem z ich przetworzeniem. I choć ciało próbuje nas ostrzec, często przegapiamy te sygnały - aż do momentu, kiedy mamy dość.

Mózg w stanie przeciążenia

Siedzimy przy komputerze, odpisujemy na maila, przeskakujemy między oknami przeglądarki. Obok leży smartfon, co jakiś czas przychodzą powiadomienia, które natychmiast odczytujemy. Przerwa? Do kawy scrollujemy media społecznościowe. Droga z pracy do domu? Słuchamy podcastu. Odpoczynek wieczorem? Serial sensacyjny. A przed snem jeszcze chwila scrollowania. Tymczasem w środku trwa pożar. Mózg, bombardowany bodźcami, traci zdolność selekcji informacji. Zamiast filtrować, wszystko chłonie. A to oznacza chaos.

Pierwszym objawem jest klasyczna mgła poznawcza. Trudniej się skupić, coś umyka, zapominamy, co chcieliśmy powiedzieć. Podejmowanie decyzji staje się męczące, czasem wręcz niemożliwe. Czujemy napięcie w ciele, zaczynamy działać na autopilocie. Małe rzeczy irytują nas ponad miarę - ktoś zbyt głośno mówi, dziecko zadaje trzecie pytanie z rzędu, a my jesteśmy gotowi wybuchnąć. Ciągle czujemy się podminowani. Pracujemy, ale nieefektywnie. Trudno się skoncentrować. Ciężko coś napisać, ułożyć, stworzyć. Myśli jakby się rozjeżdżały. Pojawia się wewnętrzny chaos. Mózg próbuje przetrwać, a nie myśleć twórczo.

Chroniczne pobudzenie i rozdrażnienie

Każdy bodziec - dźwięk, obraz, informacja - jest sygnałem do przetwarzania. Mózg interpretuje, analizuje, reaguje. Problem zaczyna się wtedy, gdy tych sygnałów jest zbyt wiele, a my nie robimy sobie przerwy. Przebywając w trybie działania non stop, nasz układ nerwowy wpada w chroniczne pobudzenie. To stan, w którym organizm nie odpoczywa nawet wtedy, gdy śpimy. W rezultacie rośnie poziom kortyzolu, spada serotonina, rozregulowuje się melatonina. Efekt? Stres i napięcie. Spadek zadowolenia z życia. Bezsenność albo przeciwnie - senność i brak energii.

To nie tylko kwestia głowy. Przeciążenie widać też w ciele. Przewlekłe napięcie mięśni, bóle głowy. Dodatkowo nadmierna potrzeba cukru albo słonych przekąsek - spadek poziomu hormonów szczęścia i przyjemności powoduje większe zapotrzebowanie na pokarmy, które dadzą natychmiastową energię. Jednak takie menu powoduje nagły wzrost glukozy, podniesienie insuliny, a to skutkuje rozdrażnieniem i ostatecznie - jeszcze większym zmęczeniem.

Odpoczynek jako lekarstwo

Jak sobie pomóc, kiedy czujemy, że jesteśmy bliscy wypalenia? Nie chodzi o to, żeby rzucać wszystko i wyjeżdżać w Bieszczady. Ale trzeba zacząć od czegoś nieintuicyjnego: od zatrzymania się. Potrzebujemy oddechu, nie tylko fizycznego, ale też poznawczego. To nie jest luksus ani fanaberia - to biologiczna konieczność. Nasz mózg potrzebuje fazy regeneracji, żeby znów działać efektywnie. Potrzebuje mniej bodźców. Potrzebuje przestrzeni.

Od czego zacząć? Spacerów, ale bez słuchawek. Odłożenie telefonu na godzinę przed snem. Posiedzenia w ciszy, skupienia się wyłącznie na oddechu. Jeśli jest to dla nas na razie za trudne, bo natłok myśli nie pozwala się zrelaksować, łatwiej nam będzie wyciszyć się w kontakcie z naturą. Dobrym sposobem jest również aktywność fizyczna: rower, rolki, pływanie, cokolwiek, co daje nam radość.

Proste decyzje, mniej chaosu

Jednym z większych złodziei naszej energii jest nadmiar wyborów. Im więcej opcji, tym więcej decyzji, które musi podjąć nasz przeciążony mózg. Dlatego uproszczenia są dziś nie luksusem, ale formą ochrony zdrowia psychicznego.

Jak wynika z sondażu Omnibus "W gąszczu produktów i ofert. Jak wybierają Polacy?" przeprowadzonego na zlecenie sieci komórkowej Plus, połowa ankietowanych deklaruje, że liczba produktów i usług, z których można dzisiaj wybierać, jest często przytłaczająca. Z kolei 70 proc. ankietowanych przyznało, że kupując różne produkty i usługi sięga po najprostsze i najbardziej zrozumiałe dla nich rozwiązania.

Plus i Polsat Box połączyli intenret, telewizję, abonament komórkowy oraz streamingi w jedną ofertę materiały promocyjne

W odpowiedzi na te potrzeby sieć zdecydowała się na uproszczenie oferty. Plus i Polsat Box połączyli światłowód, telewizję, internet mobilny, abonament komórkowy oraz streamingi w jedną ofertę w trzech wariantach cenowych. Wystarczy wybrać pakiet.

Mniej znaczy więcej. Zamiast przebierać w dziesiątkach opcji, gubić się w pakietach i warunkach, możemy mieć po prostu to, czego naprawdę potrzebujemy. Jedna oferta, wiele możliwości, mniej decyzji do podjęcia. I choć nie rozwiąże ona wszystkiego, może być jednym z tych drobnych kroków, które odciążają nasz mózg w codziennym natłoku. A przecież dokładnie o to chodzi - o więcej spokoju w świecie pełnym hałasu.

Materiał promocyjny