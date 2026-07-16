Spis treści: Co mówią badania o przyjaźniach z młodszymi osobami? Przyjaźń z młodszymi zmniejsza poczucie samotności Dzięki młodszym łatwiej pozostać aktywnym Przyjaźń przełamuje stereotypy i zbliża pokolenia

Co mówią badania o przyjaźniach z młodszymi osobami?

Międzypokoleniowe relacje nie należą do najczęstszych. Naukowcy od lat jednak badają ich wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Okazuje się, że przyjaźń z młodszymi osobami przynosi wiele korzyści obu stronom. Jednym z najważniejszych opracowań jest systematyczny przegląd opublikowany w czasopiśmie Ageing Research Reviews. Autorzy przeanalizowali wyniki 44 badań dotyczących kontaktów osób starszych z młodszymi. Obejmowały one programy międzypokoleniowe i regularne relacje społeczne.

Wyniki są jednoznaczne. Przyjaźń czy relacja z przedstawicielami młodszego pokolenia poprawia samopoczucie i zwiększa otwartość na świat. Obu stronom pozwalają przełamać stereotypy dotyczące osób w innym wieku niż swój. Inspiruje do robienia nowych rzeczy i przyjmowania innych punktów widzenia. Krótko mówiąc, poszerza horyzonty

Jeszcze więcej korzyści przynosi przyjaźń seniorów z osobami młodszymi. Pozycja mentora pozwala czuć się potrzebnym i zmniejsza poczucie samotności. Z drugiej strony daje możliwość zdobywania wiedzy o nowych technologiach i zwyczajach. W takich relacjach obie strony coś biorą i coś dają, co wpływa pozytywnie na ich dobrostan psychiczny. Analiza wszystkich opracowań pokazała, że najwięcej korzyści przynoszą kontakty odbywające się regularnie i oparte na autentycznej relacji. Jednorazowe spotkania miały znacznie mniejsze znaczenie niż długotrwałe znajomości, w których obie strony naprawdę się poznają, rozmawiają i wspólnie spędzają czas.

Przyjaźń z młodszymi zmniejsza poczucie samotności

Jednym z najlepiej udokumentowanych efektów międzypokoleniowych relacji jest zmniejszenie poczucia samotności. Badacze z McGill University w 2024 roku wykazali, że tzw. generatywność, czyli chęć wspierania młodszych pokoleń, jest silnie związana z poczuciem celu i sensu życia u osób starszych. Seniorzy, którzy mieli możliwość przekazywania doświadczeń lub wsparcia młodszym, uzyskiwali wyższe wyniki w pomiarach poczucia życiowego celu.

Poczucie samotności to nie tylko kwestia stanu psychicznego. Naukowcy od lat alarmują, że jest to realne zagrożenie dla zdrowia. Długotrwała izolacja społeczna zwiększa ryzyko chorób serca, udaru, depresji i demencji. Kontakt z młodszymi osobami wspomaga więc nie tylko na stan psychiczny, ale też ogólny stan zdrowa. Badacze zwracają uwagę, że nie chodzi wyłącznie o samą obecność drugiej osoby. Równie ważne jest poczucie bycia wysłuchanym, możliwość rozmowy i budowania więzi. Dopiero taka relacja przekłada się na lepszy dobrostan psychiczny i poczucie satysfakcji z życia.

Dzięki młodszym łatwiej pozostać aktywnym

Przyjaźń z osobami z młodszego pokolenia często zachęca do większej aktywności społecznej. Wspólne spacery, wyjścia, rozmowy czy poznawanie nowych zainteresowań sprawiają, że seniorzy rzadziej wycofują się z życia społecznego. Poczucie sensu, jakie przynosi dzielenie się własnym doświadczeniem sprawia, że osoby starsze są bardziej skłonne do podejmowania życia społecznego.

Międzypokoleniowe relacje wspierają również aktywność mózgu i koncentrację. Autorzy przeglądu Ageing Research Reviews zwrócili uwagę na oznaki poprawy funkcji poznawczych u osób starszych w relacji z młodszymi. Naukowcy przypuszczają, że wpływ ma kilka czynników. Rozmowy i wspólne rozwiązywanie problemów zmuszają do większego wysiłku intelektualnego.

Młode osoby pozwalają starszym zdobywać nowe umiejętności czy technologie, które pobudzają mózg do pracy i są formą naturalnego treningu poznawczego. Umiejętności zdobyte dzięki kontaktom z młodszym pokoleniem pozwalają też na poszerzanie aktywności poza tą relacją. Poznanie nowych technologii czy mediów społecznościowych otwiera przed seniorami możliwości rozwijania zainteresowań i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi.

Przyjaźń z młodszymi poprawia psychiczny dobrostan. Milan Ilic 123RF/PICSEL

Przyjaźń przełamuje stereotypy i zbliża pokolenia

Korzyści z takich relacji nie dotyczą wyłącznie osób starszych. Badania pokazują, że młodsze osoby dzięki bliskim kontaktom ze starszymi rzadziej kierują się stereotypami dotyczącymi wieku. Lepiej rozumieją proces starzenia i wykazują większą empatię. Dzięki temu częściej postrzegają starsze pokolenie jako źródło wiedzy i doświadczenia, a nie przez pryzmat obiegowych opinii czy uprzedzeń. Kontakty międzypokoleniowe pokazują, że różnice wieku nie muszą być przeszkodą w nawiązywaniu wartościowych relacji.

Dzięki takim przyjaźniom starsi zyskują okazję do poznania współczesnego świata z perspektywy młodszych osób. Dzięki temu łatwiej odnajdują się w zmieniającej się rzeczywistości, a różnice pokoleniowe stają się mniej odczuwalne. Rozmowy o nowych technologiach, kulturze, sposobach komunikacji czy aktualnych wydarzeniach pozwalają im lepiej rozumieć otaczający świat. Dla wielu osób starszych jest to także sposób na przełamanie poczucia wykluczenia oraz utrzymanie większej otwartości na zmiany.

Naukowcy podkreślają, że właśnie takie autentyczne, długotrwałe relacje są jednym z najskuteczniejszych sposobów przełamywania uprzedzeń związanych z wiekiem. Kiedy ludzie z różnych pokoleń mają okazję regularnie się spotykać, rozmawiać i wspólnie spędzać czas, łatwiej dostrzegają, że mimo różnic mają podobne potrzeby, obawy i marzenia. To sprzyja budowaniu zaufania, wzajemnego zrozumienia i poczucia wspólnoty, których często brakuje w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie.





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