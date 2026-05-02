Jak naukowcy sprawdzili, co daje nam najwięcej szczęścia?

Badaniami nad poczuciem szczęścia zajął się zespół naukowców z Simon Fraser University. Przeanalizowali oni odpowiedzi ponad 1200 dorosłych osób z Kanady i Wielkiej Brytanii, zwracając szczególną uwagę na ich emocje oraz zaspokojenie trzech podstawowych potrzeb psychologicznych - autonomii, kompetencji i przynależności. Wyniki okazały się nieco zaskakujące - okazało się, że dla poczucia szczęścia w życiu wcale nie jest kluczowa miłość czy pieniądze.

Sekret codziennego szczęścia

Badania wykazały, że to autonomia, a więc poczucie wolności, daje nam w życiu największe poczucie szczęścia. Swoboda w podejmowaniu decyzji wpływa lepiej na codzienne zadowolenie z życia niż nawet bardzo pozytywne doświadczenia i emocje. Mało tego - wartościowe aspekty życia, takie jak dobre relacje, rodzina czy zadowalający stan finansów bywają przyćmione przez brak autonomii. Krótko mówiąc - jeśli nie czujemy się panami samych siebie, to nawet rodzina czy pieniądze nie dadzą nam satysfakcji z życia.

Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji i poczucie wolności to coś, co daje największe zadowolenie z życia

Dlaczego "pieniądze szczęścia nie dają"?

Na to pytanie odpowiedział Dan Gilbert, psycholog z Harvardu, który od lat zajmuje się badaniami nad tzw. hedoniczną adaptacją. Mamy z nią do czynienia, gdy nagle się bogacimy, kupujemy nowy dom czy samochód. Przez krótki czas odczuwamy wówczas euforię, ale wkrótce nowa rzeczywistość staje się "normą". Radość maleje już w ciągu ok. 3 miesięcy, a później osiąga stan wyjściowy. "Długo i szczęśliwie" zdarza się tylko wtedy, gdy zostało ci trzy minuty życia - mówi psycholog.

Gilbert podkreśla, że stałe poczucie szczęścia możemy osiągnąć jedynie przez zadowalającą codzienność - dobre relacje, wolny czas i właśnie autonomię. Cenną wskazówką jest też unikanie zjawisk i bodźców, które odbierają nam radość - toksycznych znajomych, przewlekłego stresu czy pracy, której nie cierpimy.

