Nie ćwiczenia ani dieta. Naukowcy odkryli nowy sposób na spowolnienie starzenia

Karolina Woźniak

Zapomnij o kolejnej "cudownej" diecie przeciwstarzeniowej i drogich suplementach. Naukowcy właśnie odkryli, że jeden z najprzyjemniejszych rytuałów może realnie spowalniać starzenie organizmu. I nie chodzi o siłownię ani restrykcyjne treningi.

Kobieta w średnim wieku ogląda obraz w ramie podczas wizyty w galerii sztuki.
Według naukowców ta przyjemna czynność wykonywana raz w tygodniu może spowolnić starzenie

Nowy sposób na spowolnienie starzenia

Wieczór w teatrze, wizyta w muzeum, nauka ceramiki, śpiewanie w chórze a nawet regularne słuchanie muzyki mogą działać na organizm lepiej, niż może się wydawać. Naukowcy z University College London odkryli, że regularny kontakt ze sztuką i kulturą może naprawdę spowalniać biologiczne starzenie organizmu. Badanie opublikowane w czasopiśmie "Innovation in Aging" objęło ponad 3,5 tysiąca osób i analizowało zmiany zachodzące w DNA związane z tempem starzenia.

Najciekawsze jest to, że efekt okazał się porównywalny do regularnej aktywności fizycznej. Osoby, które przynajmniej raz w tygodniu angażowały się w działania artystyczne lub kulturalne, starzały się biologicznie nawet o 4 proc. wolniej niż ci, którzy robili to sporadycznie. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o tworzenie sztuki. Równie dobrze działały wizyty w galeriach, koncerty, czytanie książek czy słuchanie muzyki. Badacze zauważyli też, że najlepsze efekty dawała różnorodność - im więcej różnych aktywności, tym korzystniejszy wpływ na organizm.

Rób to raz w tygodniu - radzą naukowcy

Kobieta w okularach siedzi wygodnie na kanapie i czyta książkę, skupiając wzrok na stronach.
Czytasz książki regularnie? To także może spowolnić starzenie organizmu

Eksperci tłumaczą to redukcją stresu, który w dużej mierze odpowiada za tempo starzenia się, większą stymulacją mózgu i poprawą dobrostanu psychicznego. Sztuka działa na emocje, koncentrację, relacje społeczne i układ nerwowy, co może przekładać się na wolniejsze tempo starzenia. Co ciekawe, największe korzyści zauważono u osób po 40. roku życia. Badacze podkreślają, że wystarczą niewielkie zmiany. Wystarczy wprowadzić prosty rytuał: raz w tygodniu wybrać się do kina, przeczytać książkę, odwiedzić wystawę albo spróbować kreatywnego hobby. Wygląda na to, że nasz organizm naprawdę to zapamiętuje i reaguje na kontakt ze sztuką dosłownym "odmłodzeniem".

