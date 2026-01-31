Spis treści: Media społecznościowe. Uzależnienie, potrzeba czy konieczność? Jakie są osoby, które nie publikują zdjęć na Instagramie? Nie publikujesz nic w sieci? To dobrze o tobie świadczy

We współczesnym świecie nietrudno jest wyszukać w sieci interesującą nas osobę. Niemal każdy ma tam bowiem swój profil w mediach społecznościowych. Bez względu na to, czy publikuje regularnie zdjęcia i udostępnia posty, czy pozostaje w cieniu, bez profilowego zdjęcia i zbyt wielu informacji o osobie, figuruje w wirtualnym świecie, który opanował już nastolatków, dorosłych jak i seniorów. Influencerzy, którzy zarabiają na swojej aktywności w sieci, muszą każdego dnia publikować mnóstwo treści, aby zatrzymać dotychczasowych followersów i zyskać nowych. Jesteśmy już tak przyzwyczajeni do codziennego korzystania z Facebooka i Instagrama, że dziwimy się wręcz tym, którzy zupełnie z nich nie korzystają. Okazuje się jednak, że osoby unikające aktywności w sieci należą do pewnej grupy osób. Jak świadczy o nich brak potrzeby dzielenia się swoją codziennością z innymi internautami?

Zdaniem ekspertów zarówno nadmierna aktywność w sieci, jak również jej brak wiele mówią o człowieku, jego potrzebach czy obawach. Ci, którzy często publikują w sieci swoje zdjęcia, mają zapewne nieodpartą chęć uzyskania aprobaty - polubienia, komentarze czy reakcje wzbudzają w takiej osobie większe poczucie własnej wartości.

Z kolei ci, którzy z natury dbają o swoją prywatność i są dowartościowani, aby poczuć się dobrze, nie potrzebują zewnętrznego potwierdzenia. Ich pewność siebie nie zależy bowiem od opinii innych - jest cicha, ale trwała i bardzo silna.

Psycholodzy są zdania, że osoby stroniące od mediów społecznościowych są na ogół spokojniejsze i bardziej zrównoważone. Publikowanie w sieci zdjęć czy filmików automatycznie otwiera bowiem drzwi do cudzych opinii, ocen, domysłów. "Antyinfluencerzy" nie chcą zbędnego szumu wokół swojej osoby, a zamiast tego wybierają spokój i przebywanie z zaufanymi ludźmi w realnym świecie. Nie chcą, aby ich życie stało się widowiskiem na pokaz, bo bardzo cenią sobie prywatność.

Jednocześnie niektórzy publikują w sieci niemal wszystko - obszerne relacje z podróży, rodzinnych uroczystości, świąt, a nawet pokazują trudne i emocjonalne momenty.

Ci, którzy nie potrzebują aprobaty i ocen podnoszących ich na duchu, w rzeczywistości głębiej przeżywają swoje życiowe doświadczenia i emocje z nimi związane. Wolą realnie doceniać ważne chwile, zamiast dzielić się nimi z setkami, tysiącami bądź milionami zupełnie obcych osób.

