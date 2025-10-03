Spis treści: Inteligentny = spokojny? Nie zawsze Small talk, czyli rozmowa o niczym Tania rozrywka, czyli oglądanie reality show Korporacyjna nowomowa Idealizowanie influencerów i celebrytów Zatłoczone miejsca pełne świateł i dźwięków Wszelkie teorie spiskowe Afirmacje i pozytywne myślenie Emotka za emotką Uparciuchy, których nie przegadasz Imprezy integracyjne w pracy Zadania w grupie

Inteligentny = spokojny? Nie zawsze

O wyjątkowo inteligentnych osobach mówi się, że najczęściej są cierpliwi i wyrozumiali. Nie znaczy to jednak, że się nie denerwują. Wielu z nich potrafi zręcznie trzymać nerwy na wodzy, ale istnieją rzeczy i sytuacje, które irytują ich bardziej niż innych. Choć brzmi to zabawnie, to, co cię drażni, naprawdę może świadczyć o tym, że jesteś ponadprzeciętnie inteligentny/a. Oto 11 niepozornych, czasem błahych rzeczy, które skutecznie wyprowadzają z równowagi osoby z wyjątkową bystrością umysłu. Też tak masz? Gratulacje.

Small talk, czyli rozmowa o niczym

Z pozoru nic, co mogłoby wzbudzić silne emocje: zwykłe zagadanie o pogodzie, o nastroju, o sprawach bieżących. Wiele osób nawet to lubi, bo rozluźnia atmosferę w windzie, przy ekspresie do kawy w pracy albo podczas zakupów. Jednak osoby wysoko inteligentne bardzo to irytuje. Dlaczego? Dla nich to strata czasu, bo rozmowy powinny mieć głębszy sens. Oczekują konkretów, rozwoju i głębi. Stwierdzenie, że "ładna dziś pogoda" to dla nich frazes i niepotrzebna wymiana zdań, która nic nie wnosi do ich życia.

Tania rozrywka, czyli oglądanie reality show

Podczas gdy miliony osób z wypiekami na twarzy czeka na kolejny odcinek czy sezon ich ulubionego programu typu reality show, osoby ponadprzeciętnie inteligentne uważają je za tanią rozrywkę. Przewidywalne, niewiele wnoszące do ich życia, często hołdujące idei "im większy dramat/konflikt, tym ciekawiej" programy nie skradną serca kogoś, kto potrzebuje stymulacji na wyższym poziomie, rozwoju i głębszego sensu.

Korporacyjna nowomowa

Frazesy korporacyjne mogą irytować wysoko inteligentne osoby 123RF/PICSEL

Wszelkie ASAP-y (As Soon As Possible - tak szybko, jak to możliwe), myślenie "out of the box" (poza standardowymi ramami) czy wszelkie "optymalizacje procesów" oraz "wspólne cele" to dla wysoko inteligentnych osób puste frazesy. Jeśli dołączymy do tego ogromną ilość angielskich wyrażeń, które z łatwością można byłoby zastąpić polskimi odpowiednikami, to mamy gotowy przepis na irytację bystrzaka. Przekombinowanie pod płaszczykiem nowoczesności nie przypadnie mu do gustu.

Idealizowanie influencerów i celebrytów

Wiele z nas ma swoich ulubionych twórców internetowych, od których chętnie przyjmujemy rady dotyczące ubioru, produktów kosmetycznych. Spore grono obserwatorów, zapraszanie celebrytów na ścianki, wydarzenia, do telewizji śniadaniowych - osoby inteligentne nie będą rozumieć tego szumu, bo według nich, aby zasłużyć na tego rodzaju sławę ogólnokrajową czy światową trzeba coś rzeczywiście osiągnąć: mieć zasługi naukowe, ogromny talent albo ciężko pracować. Kult osób, które po prostu się "wybiły" w internecie, do nich nie przemawia, a idealizowanie ich będzie irytować wszystkich, którzy mogą pochwalić się bardzo wysokim IQ.

Zatłoczone miejsca pełne świateł i dźwięków

Tacy ludzie zwykle wybiorą kameralne spotkanie, na którym można swobodnie porozmawiać, bez "rozpraszaczy" Canva Pro INTERIA.PL

Nocne kluby, tłoczne bary, imprezy z dużą ilością osób - dla jednych źródło rozrywki i upragnionego wyluzowania się, dla innych - istna męka. Osoby wysoko inteligentne nie będą się dobrze czuły w takich miejscach: hałas, światła, gwar i tłok nie są miejscem, w którym można skupić się na własnych myślach. Tacy ludzie zwykle wybiorą kameralne spotkanie, na którym można swobodnie porozmawiać, bez "rozpraszaczy".

Wszelkie teorie spiskowe

Jeśli osoba ponadprzeciętnie inteligentna przeczyta lub usłyszy, że lądowanie na Księżycu było nagrane w studiu filmowym, albo że Ziemia tak naprawdę jest płaska, bo nie ma dowodów na to, by była okrągła, z pewnością się "zagotuje". Od przewrócenia oczami i opuszczenia pokoju, przez głośne westchnięcia, aż do wyśmiania lub prób przekonania rozmówcy o tym, że jest w błędzie - z pewnością rozpoznasz, że masz do czynienia z bystrzakiem. Ludzie o wysokim IQ kompletnie nie interesują się żadnymi teoriami spiskowymi. Ich umysł dopuszcza tylko fakty i to poparte naukowymi dowodami.

Afirmacje i pozytywne myślenie

"Uśmiechnij się, a wszystko się ułoży" - czy na pewno? 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz zdenerwować bystrą osobę, powiedz jej: "Głowa do góry, myśl pozytywnie!" i zobacz, co się stanie. Podobnie będzie z afirmacjami, mającymi rzekomo przyciągać dobro i pieniądze, a także sugestie, że uśmiech i dobre nastawienie będą odpowiedzią na prawie każdą życiową bolączkę. Cóż, umysł osoby wysoko inteligentnej nie działa w ten sposób. Dla nich każda emocja się liczy, także ta trudna. Cenniejsza będzie więc dla nich rozmowa i próba poradzenia sobie z problemem, niż wymuszona pozytywność, która nic nie wnosi.

Emotka za emotką

Pisząc z osobą ponadprzeciętnie inteligentną, lepiej nie przesadzać z emotikonami. Choć większość osób je lubi, bo dobrze przekazują to, co w danej chwili czujemy, jeśli każda wiadomość ma w sobie jedną, dwie lub trzy "buźki" czy serduszka, lub, co gorsza - zastępują one słowa, nie dogadamy się z bystrzakiem. Konkretne słowa to dla niego skarb - precyzja i jasność komunikatu są dla niego cenniejsze od złota.

Uparciuchy, których nie przegadasz

Bardzo mądre osoby będą czuły zmęczenie i frustrację rozmawiając z kimś, kto jest uparty i obstaje przy swoim zdaniu, nawet gdy się myli. Brak elastyczności i przestrzeni na rozwojowy dialog oraz kompromis to absolutna "czerwona flaga" dla ponadprzeciętnie inteligentnych osób.

Imprezy integracyjne w pracy

Nie, nie chodzi o to, że ludzie inteligentni nie lubią swoich współpracowników. Z pewnością jak każdy mają swoje grono ulubionych kumpli i koleżanek z pracy, a także osoby, za którymi nie przepadają lub nawet ich nie znają. Imprezy integracyjne, w których zbiera się cała firma, są dla bystrzaków kompletnie pozbawione sensu i mogą ich irytować, bo wydają się być stratą czasu: tych, których nie znają pewnie i tak nie poznają, a ci, których lubi już zna i widzi się z nimi codziennie w biurze.

Zadania w grupie

Czy to w szkole, czy w pracy, wszelkie projekty, które powinny być zrealizowane grupowo, będą męczarnią dla inteligentnych osób. Ich plan działania, realizacja i skutek są silnie sprzężone z nimi samymi, dlatego zwykle wolą działać w pojedynkę, dzięki czemu będą mieć pełną kontrolę nad całym procesem.

Czy rozpoznałeś/aś w tych zachowaniach siebie?

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena Grześkowiak INTERIA.PL