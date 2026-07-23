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Nigdy nie spodziewasz się takiej reakcji. Te zdania szczególnie drażnią narcyza

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Poranna kawa w biurowym aneksie, szybka wymiana wiadomości w biegu, ustalenia przy rodzinnym stole. Codzienność składa się z małych, neutralnych komunikatów. Jednak w relacji z kimś o silnie egocentrycznym, narcystycznym usposobieniu zwykła wymiana zdań może przypominać spacer po polu minowym. Oto siedem z pozoru bezpiecznych zwrotów, które najczęściej uruchamiają u takich osób silne mechanizmy obronne.

Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i podkoszulku siedzi na łodzi, w tle morze i koło ratunkowe.
7 zdań, które drażnią narcyza123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. "Mam na ten temat inne zdanie"
  2. "Niestety, nie dam rady dziś pomóc"
  3. "Zrobiliśmy to wspólnie"
  4. "Może warto spróbować zrobić to inaczej?"
  5. "Każdemu zdarza się pomylić"
  6. "Wolałabym o tym teraz nie rozmawiać"
  7. "Dzięki, ale poradzę sobie sama"
  8. Słowa to nie wszystko - liczy się perspektywa

"Mam na ten temat inne zdanie"

W zdrowej relacji - czy to partnerskiej, czy zawodowej - odmienność opinii to naturalny punkt wyjścia do ciekawej dyskusji. Dla osoby o cechach narcystycznych sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ponieważ jej poczucie wartości bywa nierozerwalnie złączone z przekonaniem o własnej nieomylności, każdy przejaw odrębności myślenia traktuje personalnie. Twój odmienny punkt widzenia nie jest dla niej po prostu inną perspektywą - staje się bezpośrednim zakwestionowaniem jej kompetencji, a brak bezwarunkowej aprobaty bywa utożsamiany z brakiem szacunku.

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Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

"Niestety, nie dam rady dziś pomóc"

"Mam dziś wyjątkowo wymagający dzień, nie zdołam tym razem odebrać twojej przesyłki" - dla większości z nas to jasne, asertywne postawienie granicy. Jednak u kogoś z silnym poczuciem uprawnienia (przeświadczeniem, że jego potrzeby powinny zawsze stać na pierwszym miejscu) odmowa wywołuje głęboki dysonans. Taki komunikat bywa odbierany jako odrzucenie lub celowa złośliwość. W odpowiedzi możesz zderzyć się z nagłym dystansem, chłodem lub subtelną próbą wzbudzenia w tobie poczucia winy.

"Zrobiliśmy to wspólnie"

Wspólny projekt kończy się sukcesem, a ty podczas spotkania z zespołem rzucasz lekkie: "Świetnie nam to poszło, dobra robota!". Zamiast uśmiechu na twarzy drugiej strony dostrzegasz jednak napięcie i zaciśnięte usta. Dlaczego? Osoby o narcystycznym rysie często potrzebują wyłącznego i spektakularnego uznania, by podsycić swój wizerunek lidera. Dzielenie się zasługami rozmywa ich wyjątkowość. Sformułowanie "zrobiliśmy to razem" mogą więc zinterpretować jako próbę umniejszenia ich wkładu i odebrania należnych im laurów.

"Może warto spróbować zrobić to inaczej?"

Nawet najbardziej życzliwa i praktyczna wskazówka - choćby dotycząca drobnych domowych czynności czy ułatwienia sobie pracy - może wywołać niespodziewanie gwałtowną reakcję. Osoby z chwiejną samooceną rzadko słyszą w takich słowach neutralną radę. W ich uszach brzmi ona jak bezlitosny werdykt: "Robisz to źle, nie radzisz sobie". Aby zagłuszyć ten wewnętrzny dyskomfort, natychmiast przechodzą do kontrataku lub przyjmują postawę urażonej dumy.

"Każdemu zdarza się pomylić"

Gdy bliska osoba lub kolega z biura zaliczy potknięcie, naturalnym odruchem jest chęć przyniesienia ulgi: "Nie przejmuj się, każdemu zdarza się gorszy dzień". Jednak u kogoś, kto obsesyjnie buduje wizerunek człowieka bezbłędnego, takie słowa wywołają raczej irytację niż wdzięczność. Zrównanie z "całą resztą" i przypomnienie o ludzkiej ułomności uderza w potrzebę bycia kimś absolutnie wyjątkowym. Zamiast pocieszenia, słyszą w tym sprowadzenie do poziomu zwykłej przeciętności.

Te zdania wyprowadzają narcyza z równowagi
Te zdania wyprowadzają narcyza z równowagi123RF/PICSEL

"Wolałabym o tym teraz nie rozmawiać"

"Miałam trudny dzień, potrzebuję chwili ciszy, porozmawiajmy o tym jutro" - w dojrzałej relacji to normalne prawo do regeneracji i własnej przestrzeni emocjonalnej. Jednak dla partnera o silnej potrzebie kontroli i ciągłego potwierdzania swojej pozycji, takie chwilowe zamknięcie drzwi bywa trudne do zniesienia. Kiedy nie ma dostępu do twoich myśli i emocji, czuje, że traci wpływ na sytuację. Twoją potrzebę intymności może więc zinterpretować jako spisek, brak zaufania lub wyrafinowaną formę kary milczeniem.

"Dzięki, ale poradzę sobie sama"

Chęć samodzielnego poradzenia sobie z wyzwaniem - czy to drobną naprawą, czy skomplikowaną sprawą urzędową - jest naturalnym przejawem niezależności. Jednak dla kogoś, kto buduje swoją wartość na roli doradcy, wybawcy lub eksperta, taka postawa bywa bolesna. Wyręczanie innych i dawanie "dobrych rad" bywa dla nich narzędziem do budowania przewagi i poczucia bycia niezastąpionym. Odrzucenie oferty pomocy odbierają jako odebranie im tej ważnej roli, co nierzadko prowokuje kąśliwe komentarze mające na celu podważenie twoich faktycznych umiejętności.

Słowa to nie wszystko - liczy się perspektywa

Oczywiście gwałtowne lub chłodne reakcje na powyższe zdania nie muszą od razu świadczyć o głębokich zaburzeniach osobowości - każdemu z nas zdarzają się dni, kiedy gorzej znosimy odmowę, krytykę czy po prostu czujemy się bardziej bezbronni. Wiele zależy od naszej ogólnej dojrzałości emocjonalnej i gotowości do autorefleksji. Warto jednak poznać te psychologiczne mechanizmy. Świadomość, dlaczego niektóre komunikaty wywołują tak nieproporcjonalne reakcje, pozwala zdjąć z siebie bezpodstawne poczucie winy i z większym spokojem stawiać zdrowe granice w codziennych relacjach.

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