Czy to odpowiednia dla nas osoba?

Zwykle po prostu to czujemy, ale czasem przydałby się jakiś "sprawdzian", czy to ten/ta jedyna/y. Spotykając się z kimś przez kilka tygodni czy miesięcy często trudno jest nam określić, czy ta relacja ma szansę przekształcić się w coś poważnego. Jednym z dobrych sposobów na sprawdzenie swojej kompatybilności jest spędzenie ze sobą pewnego okresu czasu tylko we dwoje, ale przez 24 h na dobę.

Niekoniecznie chodzi o podejmowanie pochopnie decyzji o wspólnym zamieszkaniu, ale na przykład poprzez wspólny wyjazd. Eksperci serwisu Booking przewidują, że w tym roku wiele niepewnych swojej wspólnej przyszłości par postawi na skuteczny "test" ich więzi i będą to tak zwane "testy turbulencji". Na czym polegają?

Testy Turbulencji będą hitem 2026 roku

Wspólny wyjazd w odległe miejsce może bezlitośnie ukazać prawdę o związku 123RF/PICSEL

W swoim raporcie "Era of you" Booking.com przedstawiło wyniki badania "Prognozy podróży 2026" przeprowadzonego na próbie dorosłych, którzy planują podróż służbową lub turystyczną w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. W sumie ankietowano 29 733 respondentów z 33 krajów. Jednym z hitów będą Testy Turbulencji.

69 proc. podróżnych z całego świata jest otwartych na podróż z potencjalnym partnerem, współpracownikiem lub nowym przyjacielem, aby sprawdzić, jak dobrze się rozumieją

Zamysł sprawdzenia kompatybilności może wydać się ciekawy zwłaszcza młodszym dorosłym, którzy poszukują partnera na resztę życia. W tym celu planują na przykład wybrać się z bliską osobą w podróż w bardzo odległe miejsce, aby sprawdzić, jak towarzysz podróży radzi sobie w nowym miejscu oraz jak znosi trudy podróży.

59 proc. ankietowanych zaintrygowana jest pomysłem podróży z potencjalną drugą połówką przy poważnych ograniczeniach, takich jak ograniczony budżet czy bariera językowa.

Aż 71 proc. repondentów chciałoby "usunąć się w cień", by sprawdzić, jak pójdzie planowanie wyjazdu i ogarnianie logistyki przez swojego partnera/kę.

To właśnie są "turbulencje", a więc ewentualne przeszkody, "hamulce" i niedogodności, podczas których może stać się jasne, czy osoba, z którą postanowiliśmy się związać podoła nowym obowiązkom i stawi czoła dyskomfortowi i jak przy tym będzie się "trzymać".

To rzeczywiście może być przełomowy moment w każdej relacji, bo, jak wiadomo, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Potencjalną miłość chyba także.

Chcesz lepiej zrozumieć siebie i innych? Poznaj sprawdzone porady dotyczące inteligencji emocjonalnej, typów osobowości i relacji międzyludzkich. Zajrzyj na kobieta.interia.pl/psychologia

Twoja osobowość kryje w sobie więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi psychologia Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL