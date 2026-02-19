Nowy trend wśród par. Jedni wrócą silniejsi, inni osobno. Test dla związku

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Coraz więcej par szuka sposobu, by już na wczesnym etapie relacji sprawdzić, czy łączy je coś więcej niż chemia i dobre pierwsze wrażenie. Okazuje się, że "test" związku poza komfortowym miejscem zamieszkania może skutecznie zdradzić, czy parę czeka szczęśliwe zakończenie i miłość do końca. Na czym polegają "testy turbulencji"?

Mężczyzna i kobieta w eleganckich ubraniach rozmawiają ze sobą, siedząc obok siebie w samolocie. Mężczyzna trzyma telefon w dłoni i uśmiecha się do rozmówczyni. Za oknem widoczna jasność dnia.
Na czym polega "test turbulencji"?123RF/PICSEL

Czy to odpowiednia dla nas osoba?

Zwykle po prostu to czujemy, ale czasem przydałby się jakiś "sprawdzian", czy to ten/ta jedyna/y. Spotykając się z kimś przez kilka tygodni czy miesięcy często trudno jest nam określić, czy ta relacja ma szansę przekształcić się w coś poważnego. Jednym z dobrych sposobów na sprawdzenie swojej kompatybilności jest spędzenie ze sobą pewnego okresu czasu tylko we dwoje, ale przez 24 h na dobę.

Niekoniecznie chodzi o podejmowanie pochopnie decyzji o wspólnym zamieszkaniu, ale na przykład poprzez wspólny wyjazd. Eksperci serwisu Booking przewidują, że w tym roku wiele niepewnych swojej wspólnej przyszłości par postawi na skuteczny "test" ich więzi i będą to tak zwane "testy turbulencji". Na czym polegają?

Testy Turbulencji będą hitem 2026 roku

Para młodych turystów w koszulach w kratę, jedna osoba z dużym zielonym plecakiem, druga w kapeluszu, robią wspólne selfie na tle przyrody podczas podróży.
Wspólny wyjazd w odległe miejsce może bezlitośnie ukazać prawdę o związku123RF/PICSEL

W swoim raporcie "Era of you" Booking.com przedstawiło wyniki badania "Prognozy podróży 2026" przeprowadzonego na próbie dorosłych, którzy planują podróż służbową lub turystyczną w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy. W sumie ankietowano 29 733 respondentów z 33 krajów. Jednym z hitów będą Testy Turbulencji.

69 proc. podróżnych z całego świata jest otwartych na podróż z potencjalnym partnerem, współpracownikiem lub nowym przyjacielem, aby sprawdzić, jak dobrze się rozumieją
news.booking.com "The era of you"

Zamysł sprawdzenia kompatybilności może wydać się ciekawy zwłaszcza młodszym dorosłym, którzy poszukują partnera na resztę życia. W tym celu planują na przykład wybrać się z bliską osobą w podróż w bardzo odległe miejsce, aby sprawdzić, jak towarzysz podróży radzi sobie w nowym miejscu oraz jak znosi trudy podróży.

59 proc. ankietowanych zaintrygowana jest pomysłem podróży z potencjalną drugą połówką przy poważnych ograniczeniach, takich jak ograniczony budżet czy bariera językowa.

71 proc. repondentów chciałoby "usunąć się w cień", by sprawdzić, jak pójdzie planowanie wyjazdu i ogarnianie logistyki przez swojego partnera/kę.

To właśnie są "turbulencje", a więc ewentualne przeszkody, "hamulce" i niedogodności, podczas których może stać się jasne, czy osoba, z którą postanowiliśmy się związać podoła nowym obowiązkom i stawi czoła dyskomfortowi i jak przy tym będzie się "trzymać".

To rzeczywiście może być przełomowy moment w każdej relacji, bo, jak wiadomo, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Potencjalną miłość chyba także.

