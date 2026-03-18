Spis treści: Zachowuje się jak Piotruś Pan Ciągle ma zły humor lub zmienne nastroje Nie dotrzymuje słowa Zazdrość jest dla niego oznaką miłości Często kłamie Nie potrafi powstrzymać się przed flirtowaniem z innymi kobietami Zdradza sekrety Nie panuje nad emocjami

Zachowuje się jak Piotruś Pan

Chęć bycia wiecznym chłopcem nie rokuje dobrze na przyszłość. Chyba że nie przeszkadza ci związek z lekkoduchem, który zapomina o opłaceniu rachunków, a zamiast zorganizować remont mieszkania, woli grać na konsoli. Tacy mężczyźni ponad wszystko w życiu cenią własny komfort i wygodę. I bardzo nie lubią obowiązków i "dorosłego życia". Jeśli szukasz kogoś, z kim będziesz mogła odważnie podążać naprzód i zawsze liczyć na wsparcie, to lepiej jak najszybciej zerwij relację z "Piotrusiem Panem".

Ciągle ma zły humor lub zmienne nastroje

Jeśli wciąż słyszysz "nie teraz, mam zły dzień" albo "dziś nie mam ochoty o tym rozmawiać", to może być znak nie tylko złego nastroju, ale negatywnego nastawienia do życia w ogóle. Taki mężczyzna często zmaga się ze zmiennymi nastrojami, a to ma destrukcyjny wpływ na jego otoczenie. Jeśli partner jednego dnia jest zniecierpliwiony, drugiego zaangażowany, a kolejnego znów nadąsany, to najprawdopodobniej czeka cię emocjonalny rollercoaster. Pomyśl, jak będzie wyglądać życie u jego boku, kiedy pojawią się prawdziwe kłopoty.

Nie dotrzymuje słowa

Prawdziwy mężczyzna powinien kierować się w życiu dumą i zachowywać honorowo. Najlepszym dowodem tego jest dotrzymywanie obietnic. Jeśli jednak za każdym razem zamiast realizacji zobowiązań czeka cię zawód, lepiej zrezygnuj z tego związku. Na takim mężczyźnie nigdy nie będziesz mogła polegać ani naprawdę mu zaufać.

Zazdrość jest dla niego oznaką miłości

Jeśli partner już na początku związku często okazuje zazdrość albo komentuje sposób, w jaki się ubierasz, lepiej obiektywnie przyjrzyj się waszemu związkowi. Takie zachowanie to klasyczna czerwona flaga, która może być oznaką zaborczości, a nawet toksycznych zachowań mężczyzny. Zdaniem psychologów chorobliwa zazdrość jest objawem wysokiego uzależnienia emocjonalnego, a to wiąże się z większym ryzykiem przemocy ze strony partnera.

Lepiej nie lekceważyć subtelnych sygnałów, które mogą świadczyć, że w związku jest coś nie tak 123RF/PICSEL

Często kłamie

Wydawać by się mogło, że niewinne kłamstewka w mało ważnych sprawach można traktować z przymrużeniem oka. Jednak, jeśli coraz częściej zdarza ci się przyłapać partnera na kłamstwie, to możliwe, że mija się on z prawdą znacznie częściej, niż ci się wydaje. Zdaniem psychologów ludzie, którzy często kłamią, mają niskie poczucie własnej wartości. Niestety ich kompleksy mogą w przyszłości skutkować utratą zaufania. A to najgorsze, czego można doświadczyć w małżeństwie.

Nie potrafi powstrzymać się przed flirtowaniem z innymi kobietami

Jeśli twój partner już na pierwszym etapie związku nie potrafi powstrzymać się przed kontemplowaniem wdzięku innych kobiet, lepiej od razu daj sobie z nim spokój. Tacy mężczyźni mają trudność z wytyczeniem i przestrzeganiem własnych granic, dają się ponieść chwili, a co gorsza traktują to jako niewinne zachowanie. Zastanów się, czy w przyszłości będziesz w stanie zaufać tak zachowującemu się mężowi, który często wyjeżdża w delegacje albo wychodzi na "męskie" imprezy? Eksperci podkreślają, że nawet niewinny flirt ze strony partnera jest oznaką egocentryzmu i braku liczenia się z uczuciami partnerki.

Te zachowania nie prowadzą do niczego dobrego, sprawdź, partner tak robi Canva Pro INTERIA.PL

Zdradza sekrety

Przyjęło się, że to kobiety są plotkarami, które nie potrafią niczego utrzymać w tajemnicy. Jednak wbrew pozorom to cecha charakteru, która dotyczy obu płci. Jeśli twój partner zdradza twoje sekrety czy informacje, które mogą cię zawstydzić, lepiej zastanów się nad kontynuowaniem relacji. Wyciąganie "niewinnych" historyjek z waszego związku przy rodzinnym obiedzie albo obgadywanie cię w gronie kolegów to poważna czerwona flaga. Mało prawdopodobne, by taki mężczyzna stał się godny zaufania.

Nie panuje nad emocjami

Nagłe wybuchy złości, podniesiony ton w czasie dyskusji czy irytowanie się w kwestiach drobiazgów to sygnały, że mężczyzna nie panuje nad emocjami. Tymczasem zdaniem ekspertów częsty gniew może wiązać się z większą skłonnością do agresywnych zachowań. Czy tak zachowuje się dobry kandydat na męża? Wątpliwe.

Twoja osobowość kryje w sobie więcej, niż myślisz. Sprawdź, co mówi psychologia Canva Pro INTERIA.PL

