Co dzieje się w mózgu podczas hałasu?

Hałas nie jest dla organizmu neutralnym sygnałem. Kiedy do mózgu docierają intensywne dźwięki, uruchamia się mechanizm przypominający reakcję alarmową. Ciało migdałowate, które odpowiada za przetwarzanie emocji, interpretuje nagłe bodźce jako potencjalne zagrożenie. W efekcie przyspiesza tętno, a organizm zaczyna wydzielać hormony, w tym kortyzol, nazywany hormonem stresu.

Z perspektywy ewolucyjnej miało to sens. Szybka reakcja na hałas mogła ratować życie. Problem w tym, że współcześnie jesteśmy narażeni na dźwięki niemal bez przerwy. Badania pokazują, że długotrwała ekspozycja na hałas obniża zdolności poznawcze i zwiększa poziom stresu. Wszystko to prowadzi do szybkiego zmęczenia mózgu.

Co więcej, eksperymenty z wykorzystaniem EEG wykazały, że różne poziomy natężenia dźwięku wpływają na aktywność fal mózgowych odpowiedzialnych za uwagę i napięcie. Elektroencefalograf wykazywał w czasie rzeczywistym, jak wraz ze wzrostem hałasu rosło obciążenie poznawcze. To sprawiało, że badanym trudniej było utrzymać koncentrację.

Długotrwałe narażenie na hałas wpływa na naszą psychikę, ale także na wyniki badań 123RF/PICSEL

Dlaczego inteligentne osoby bywają bardziej wrażliwe na dźwięki?

Związek między inteligencją a wrażliwością na hałas nie jest mitem. Pojawia się w wielu opracowaniach psychologicznych i neurokognitywnych. Jedno z wyjaśnień dotyczy tzw. nadwrażliwości sensorycznej. Osoby o wysokim IQ częściej wykazują silniejszą reakcję układu nerwowego na bodźce z otoczenia, w tym dźwięki.

Badania prowadzone m.in. wśród członków Mensy sugerują, że ich mózg bywa bardziej reaktywny, co oznacza większą świadomość i intensywniejsze przetwarzanie informacji. Taka nadaktywność może sprawiać, że nawet niewielkie bodźce wywołują przeciążenie i stres. Jego powodem może być nawet szum uliczny czy rozmowy w tle.

Naukowcy wskazują też na inny mechanizm: osoby o wysokiej inteligencji często głębiej analizują informacje i angażują się w złożone procesy myślowe. Ich mózg pracuje bardziej intensywnie, przez co trudniej mu ignorować nieistotne bodźce. W efekcie dźwięki, które dla innych stanowią tło, dla nich stają się realnym rozpraszaczem. Wszystko to tłumaczy, dlaczego inteligentne osoby częściej preferują ciszę lub samotność. Daje im to warunki do skupienia i efektywnego myślenia.

Jak hałas wpływa na psychikę i organizm?

Wpływ hałasu wykracza daleko poza chwilowe rozproszenie. Jest on uznawany przez ekspertów za jeden z istotnych czynników środowiskowych obciążających zdrowie. Według danych WHO znajduje się w czołówce zagrożeń dla zdrowia publicznego w Europie.

Przede wszystkim hałas utrudnia koncentrację i zaburza procesy poznawcze. Osoby pracujące w głośnym otoczeniu częściej mają problemy z podejmowaniem decyzji i przetwarzaniem informacji, a ich wydajność spada.

Równie istotny jest wpływ na psychikę. Długotrwała ekspozycja na dźwięki podnosi poziom stresu. Zwiększa to bezpośrednio ryzyko wystąpienia stanów lękowych i prowadzi do chronicznego zmęczenia. W badaniach nad wrażliwością sensoryczną wykazano, że hałas jest jednym z głównych czynników wywołujących poczucie przeciążenia i wyczerpania psychicznego.

Nie bez znaczenia pozostają też konsekwencje dla całego organizmu. Zaburzony sen, podwyższone ciśnienie krwi czy zwiększone ryzyko chorób serca to tylko część skutków długotrwałego kontaktu z hałasem. Układ nerwowy narażony na stres ma ograniczoną zdolność regeneracji, co jest sygnałem dla organizmu, że wciąż znajduje się w stanie zagrożenia. Na dłuższą metę może się to odbijać również na układzie pokarmowym, powodując dolegliwości żołądkowe, a nawet owrzodzenia.

