Spis treści: Od czego zależy to, czy pamiętamy sny? Wiek i pory roku mają znaczenie Emocje, wspomnienia i unikalne cechy osobowości

Od czego zależy to, czy pamiętamy sny?

Niektórzy z nas budzą się rano i już po kilku sekundach nie pamiętają absolutnie nic ze swoich marzeń sennych, inni potrafią opowiedzieć całe sceny, dialogi, emocje, a nawet kolory ze swoich snów. Przez lata uważaliśmy, że zapamiętywanie snów może być po prostu kwestią przypadku, pory pobudki, albo naszej pamięci. Najnowsze badania pokazują jednak, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Zespół włoskich badaczy pod kierownictwem Giulio Bernardi z IMT School for Advanced Studies Lucca przeanalizował zachowania ponad 200 osób w wieku od 18 do 70 lat i odkrył, że pamiętanie swoich snów ma związek z bardzo konkretnymi cechami osobowości, stylem myślenia i jakością snu. Badacze zauważyli, że osoby częściej pamiętające sny mają zwykle większą skłonność do tzw. mind-wandering, czyli odpływania myślami i bujania w obłokach. Są pomysłowe, często uzdolnione artystycznie, potrafią znaleźć ciekawe rozwiązania na wiele problematycznych kwestii.

Znaczenie ma też samo nastawienie do snów - ludzie, którzy uważali swoje sny za ważne, częściej budzili się z ich wyraźnym wspomnieniem. Naukowcy doszli do wniosku, że pamięć swoich snów może ukazywać sposób działania naszego umysłu także w ciągu dnia.

Badanie udowodniło również, że ogromne znaczenie ma sam przebieg snu. Osoby, które spały płytko i częściej wybudzały się nad ranem, miały większą szansę na zapamiętanie snów. Natomiasti głęboki sen - co zaskakujące - utrudniał przypominanie sobie, o czym śnili.

Wiek i pory roku mają znaczenie

Znaczenie w zapamiętywaniu snów mają głębokość snu, nocne pobudki a nawet pory roku 123RF/PICSEL

Naukowcy zauważyli też ciekawą zależność związaną z wiekiem. Młodsze osoby częściej pamiętały konkretne sny, natomiast starsi uczestnicy częściej mieli jedynie poczucie, że "coś im się śniło", ale bez umiejętności odtworzenia szczegółów. Zdolność przypominania sobie snów zmieniała się nawet zależnie od pory roku. U części badanych zimą sny były mniej wyraziste i trudniejsze do odtworzenia niż wiosną czy latem. Według ekspertów może to mieć związek z rytmem dobowym i ilością światła.

W eksperymencie uczestnicy przez 15 dni codziennie po przebudzeniu nagrywali głosowe relacje dotyczące snów i nosili specjalne urządzenia monitorujące sen i aktywność organizmu. Dzięki temu badacze połączyli osobiste doświadczenia z konkretnymi danymi.

Emocje, wspomnienia i unikalne cechy osobowości

Osoby pamiętające swoje sny uchodzą za marzycielskie, kreatywne, wrażliwe i pełne pomysłów 123RF/PICSEL

Choć sny nadal są jedną z największych zagadek ludzkiego mózgu, współczesna psychologia coraz częściej postrzega je jako ważny element pracy naszego umysłu. Badania opublikowane w "Frontiers in Psychology" sugerowały, że osoby regularnie pamiętające sny mogą mieć bardziej aktywne mechanizmy związane z uwagą, emocjami i pamięcią epizodyczną. W pracy "State- or trait-like individual differences in dream recall" wykazano, że osoby dobrze pamiętające sny ujawniały charakterystyczną aktywność mózgu podczas fazy REM, zwłaszcza w obszarach związanych z przetwarzaniem wspomnień i emocji. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularnością cieszy się teoria, że sny są czymś w rodzaju "montażu filmowego" emocji, doświadczeń i myśli, które mózg próbuje uporządkować. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego ludzie kreatywni i bardziej emocjonalni opisują swoje sny jako "intensywne i filmowe".

Co ważne, nie ma nic złego w tym, że kompletnie nie pamięta się swoich snów po przebudzeniu. Dotyczy to wielu osób. I tak jak osoby pamiętające swoje marzenia senne określane są jako osoby pełne pasji, marzeń i kreatywności, tak te, które mają jedynie "czarną dziurę" w pamięci jeśli chodzi o treść własnych snów uważane są za twardo stąpające po ziemi, pracowite, konkretne i bardzo poukładane, a to bardzo cenne i pozytywne cechy.

