Spis treści: To nie zawsze głód. Co naprawdę skłania nas do otwierania lodówki? Mózg szuka nagrody. Dlaczego lodówka działa jak magnes? Nuda, stres i zmęczenie. Najczęstsze powody bezmyślnego podjadania Czy częste zaglądanie do lodówki jest powodem do niepokoju? Jak ograniczyć odruch otwierania lodówki?

To nie zawsze głód. Co naprawdę skłania nas do otwierania lodówki?

Współczesna neurobiologia i psychologia żywienia dokładnie wyjaśniają nam, dlaczego jemy i co skłania nas do otwierania lodówki. Chcąc to zrozumieć warto pochylić się nad dwoma mechanizmami rządzące apetytem.

Głód homeostatyczny - to czysta biologia i mechanizm przetrwania. Wynika z rzeczywistego deficytu energii w organizmie. Kiedy poziom glukozy spada, a żołądek jest pusty, ciało wydziela hormony (np. grelinę), które alarmują mózg o konieczności "zatankowania paliwa". Jesz po to, aby żyć. Głód hedoniczny - to chęć jedzenia stymulowana wyłącznie potrzebą przyjemności, doznań zmysłowych lub chęcią poprawy humoru. Nie ma nic wspólnego z fizycznym zapotrzebowaniem na kalorie. Rządzą nim emocje, zapachy, widoki i zakodowane w mózgu wspomnienia o smaku. Jesz po to, by poczuć się dobrze.

Termin głodu hedonicznego wprowadził w 2007 roku dr Michael Lowe z Uniwersytetu Drexel. Jego badania dowiodły, że żyjemy w tzw. środowisku obezogennym, czyli świecie, który zasypuje nas bodźcami zachęcającymi do jedzenia (reklamy, aplikacje z dostawą jedzenia czy też wszechobecny zapach pieczywa).

Doktor Lowe wykazał, że u ludzi stale poddawanych tym bodźcom, układ nerwowy przechodzi w stan ciągłej gotowości do konsumpcji. Nasz mózg ewoluował w czasach, gdy jedzenia brakowało, dlatego dziś - w dobie nadmiaru - każda wizualna czy zapachowa wskazówka jest dla niego niejako sygnałem do jedzenia, ale nie zawsze przekłada się na realne zjedzenie produktu.

Z tego też powodu, łapiąc za uchwyt lodówki, żołądek rzadko kiedy wysyła sygnał alarmowy. Otwieranie drzwi to w większości przypadków reakcja na zewnętrzny lub wewnętrzny wyzwalacz. Może to być nuda (potrzeba stymulacji), reklama burgera w telewizji, a nawet sam fakt wejścia do kuchni, aby np. odnieść kubek. To nawykowa reakcja na bodziec, a nie fizyczna potrzeba.

Mózg szuka nagrody. Dlaczego lodówka działa jak magnes?

Za niewinnym nawykiem zaglądania do lodówki stoi układ nagrody w mózgu, którego główną "walutą" jest dopamina (neuroprzekaźnik motywacji i poszukiwania przyjemności). Dowodów w tej dziedzinie dostarczyły neuroobrazowe badania dr Nory Volkow z National Institute on Drug Abuse (NIDA). Specjalistka odkryła, że żywność wysoko przetworzona aktywuje dokładnie te same ścieżki neuronalne i ośrodki przyjemności, co substancje psychoaktywne. Interesującym odkryciem zespołu było to, że dopamina wydziela się w największej ilości w fazie oczekiwania na nagrodę, a nie w trakcie jej konsumpcji. Mózg ekscytuje się samym procesem polowania i obietnicą przyjemności.

Zjawisko to ilustruje psychologiczną koncepcję pętli nawyku, którą opisał Charles Duhigg, bazując na badaniach Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pętla składa się z trzech kroków:

Wskazówka - widok białych drzwi lodówki lub przejście obok kuchni.

Zwyczaj - mechaniczne podejście, pociągnięcie za klamkę, skanowanie półek.

Nagroda - szybki zastrzyk dopaminy wywołany znalezieniem czegoś smacznego.

Lodówka działa jak magnes, ponieważ mózg został zaprogramowany na optymalizację przetrwania. Pamięta, że za tymi drzwiami kryje się najszybsze i najłatwiej dostępne źródło energii i przyjemności.

Nuda, stres i zmęczenie. Najczęstsze powody bezmyślnego podjadania

Te trzy stany emocjonalne to niejako fundament podajania wywołanego przez emocje. Psychologowie przeprowadzili liczne badania, które udowodniły, że nuda, stres i zmęczenie znacząco przyczyniają się do częstszego i chętniejszego sięgania po przekąski. Przykładowo badanie opublikowane przez dr Andrew Moynihana w 2015 roku wskazało, że nuda zwiększa ochotę na przekąski. Wynika to z tego, że wiąże się z niskim poziomem stymulacji, a mózg szuka czegokolwiek, co podniesie poziom dopaminy. Jedzenie jest najłatwiej dostępne.

Ponadto badania nad kortyzolem (hormonem stresu) pokazują, że chroniczny stres zwiększa apetyt na żywność wysokokaloryczną. Z kolei badania dr Eve Van Cauter z Uniwersytetu Chicago wykazały, że niedobór snu rozregulowuje hormony: podnosi poziom greliny (hormonu głodu) i obniża poziom leptyny (hormonu sytości). Niewyspany mózg ma też osłabioną samokontrolę w płatach czołowych.

Czy częste zaglądanie do lodówki jest powodem do niepokoju?

Zazwyczaj nie ma powodów do niepokoju. W większości przypadków to po prostu niegroźny, automatyczny nawyk. Badaczka nawyków dr Wendy Wood z University of Southern California wskazuje, że około 43 proc. naszych codziennych zachowań wykonujemy automatycznie, bez refleksji. Częste otwieranie lodówki to zazwyczaj "autopilot".

Oczywiście jeśli otwieranie lodówki jest nagminne - np. nawet kilkadziesiąt razy dziennie - może być najzwyczajniej uciążliwe czy wpłynąć na rachunki za prąd. Poza tym, jeśli zaglądanie do lodówki przeradza się w nocne podjadanie lub niekontrolowane napady objadania się, staje się to problemem klinicznym, w takiej sytuacji warto skonsultować się ze specjalistą.

Bezcelowe otwieranie lodówki, nie zawsze jest powodem do niepokoju. 123RF/PICSEL

Jak ograniczyć odruch otwierania lodówki?

Przede wszystkim warto skupić się na kontrolowaniu bodźców. Psychologowie udowodnili, że jemy oczami. Możemy to przełożyć na prosty trik - najlepsze przekąski schować w głębi lodówki, a na widoku zostawić warzywa czy też produkty, które wymagają gotowania bądź smażenia.

Przydatna jest także koncepcja psychologa Petera Gollwitzera, szczególnie jeśli otwieranie lodówki stało się nawykiem. W takiej sytuacji zamiast po prostu mówić: "przestanę otwierać lodówkę", najpierw warto powiązać to z inną czynnością, np.: "Przed otwarciem lodówki wypiję szklankę wody". To pozwoli na przerwanie nawyku i zastanowienie się, czy faktycznie jest potrzeba, aby ją otwierać.

Ponadto otwieranie lodówki może być odruchem - często nawet po nic nie sięgamy. W takiej sytuacji dobrze jest zatrzymać się na kilka sekund i zastanowić, czy naprawdę potrzebujemy coś z niej wyciągnąć lub czy czujemy głód.





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